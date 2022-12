Sainz está convencido de que Vasseur será bueno para Ferrari F1

Cargar el reproductor de audio

A Coruña .- El piloto de Ferrari acudió a MEGA, el museo que tiene Estrella Galicia en A Coruña y que se inauguró en 2019 para hacer un paréntesis en sus vacaciones y hacer una visita privada a sus instalaciones junto a Ignacio Rivera, CEO de la compañía y Marc Márquez, piloto de MotoGP que al igual que Sainz es embajador de la marca de cervezas española.

Durante la visita, Carlos Sainz atendió a los medios para hacer balance de la temporada y también para comentar las últimas noticias de su equipo, en especial a lo que hacia referencia a su nuevo director, el francés Fred Vasseur que llega al equipo en sustitución de Mattia Binotto procedente de Alfa Romeo.

"Esperemos que sea un cambio para bien", dijo el piloto español desde el escenario que compartió con Márquez y Rivera. "Siempre que llega alguien nuevo tiene un extra de motivación, de querer hacerlo bien para él mismo y para el equipo. Hay que darle tiempo para ver cómo funciona el equipo, saber que cambios hacen falta, Ferrari es muy grande y sé que va a llevar tiempo, no pasa de un día para otro. Me han hablado muy bien de él, le conozco personalmente , él ya me quiso fichar para ir a Renault, hablé con él ayer, le llamé y tuve mi primer contacto como piloto de Ferrari, sé que lo va a hacer bien".

La temporada que acaba de finalizar ha sido una pequeña montaña rusa para el madrileño, en la que ha vivido su primera victoria y sus primeras poles en la Fórmula 1, pero también en la que ha sufrido accidentes y abandonos que le han privado de terminar el año con más puntos en su casillero.

"En esta temporada hay muchas cosas buenas que siempre recordaré pero también momentos muy duros", admitió Sainz. "Al principio tuve dos abandonos consecutivos y al final yo estaba pilotando bien, pero tuve el accidente de Austin cuando salía desde la pole, y además el coche ya no estaba para ganar. He tenido muchos picos altos y bajos. Para el año que viene ojalá haya menos puntos bajos y muchos picos altos poder hacer una temporada más lineal".

La regularidad, uno de los puntos fuertes del piloto de Ferrari, este año no se ha visto reflejada en su rendimiento por diversos factores, algo que sabe que tiene que cambiar para poder luchar por el campeonato: "Mi propósito es ser regular, ganar carreras ya sé lo que es, pero si quieres luchar por el mundial hay que ser regular".

"Si estás delante, el peor resultado es 5º o 6º, pero con 6 o 7 abandonos que hemos tenido se te van una serie de puntos que hacen que se te escape el mundial, aunque también es verdad que Verstappen y Red Bull han sido superiores en todo momento", explicó. "Yo creo que aprendiendo ese par de lecciones y volviendo a ser el Carlos consistente de 2021, que creo que acabe todas las carreras, se puede luchar por el mundial".

Ese deseo de Carlos de luchar, e incluso ganar un mundial, está al alcance de su mano, aunque admite que tiene que ponerse todo de cara para poder lograr ese sueño. "Yo lo veo cerca y lejos a la vez", decía Sainz en referencia a la posibilidad de ganar el campeonato. "Cerca porque estoy en uno de los mejores equipos del mundo, pero en la Fórmula 1 hay mucho nivel, tanto de equipos como de pilotos. La intención y las ganas las voy a poner año a año, pero luego se tienen que dar las circunstancias de tener uno de los mejores coches y aprovecharlo. Este año es el primero que he tenido un coche realmente competitivo y me ha hecho aprender mucho. Estoy seguro que aprovechare esto para en el futuro mejorar".

Estrella Galicia lleva ligada a la carrera de Carlos Sainz desde el año 2013, cuando comenzaron su relación de patrocinio en una apuesta de la compañía gallega de descubrir el talento en edades tempranas. Al igual que hicieron con él, a Carlos le gustaría también poder trabajar con futuras estrellas de su deporte.

"A veces conoces a un chaval, hablas con él y te das cuenta de que tiene algo diferente, ese punto de carisma que otros no tienen", comentó Sainz cerca de cómo se detecta el talento entre la gente más joven. "A veces hay un exceso de confianza en gente que tiene mucho talento y se les ve fácil, pero otras veces hay algunos chicos que tienen el talento pero no esa confianza y hay que apoyarles. Me gustaría ayudar a los chicos más jóvenes en el futuro, ahora no puedo con las carreras, pero me gustaría poder hacerlo".

Unas carreras que cada vez son más demandantes para pilotos y equipos con un mundial que comenzará en el mes de marzo y que contará con 23 o 24 carreras: "No sé al final cuántas serán, depende de China, el caso es que son muchas carreras pero al final me gusta correr y recorrer el mundo. Es el deporte que más me gusta, competir para Ferrari por todo el mundo es imposible que no te apetezca y lo disfruto como el primer día".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!