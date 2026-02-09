Los retos a los que se enfrenta Aston Martin de cara a la F1 2026

Puede parecer extraño que los equipos de Fórmula 1 presenten sus nuevas decoraciones después de la primera prueba colectiva de la temporada, pero eso es lo que ha provocado la nueva normativa de 2026.

Este año hay cambios tanto en el chasis del coche como en la unidad de potencia, en lo que podría considerarse la mayor modificación de las reglas en toda la historia, por lo que se han añadido más fechas de pretemporada al calendario de esta temporada para así ayudar a los equipos a prepararse.

Dicha preparación empezó con una prueba privada de cinco días en Barcelona (del 26 al 30 de enero), antes de las dos próximas sesiones que tendrán lugar en Bahrein (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero).

Aunque la prueba en Barcelona fue privada, se publicaron algunas imágenes y algunos equipos utilizaron una decoración especial. Uno de ellos fue Aston Martin, que presentará su AMR26 hoy lunes, así que aquí echamos un vistazo al equipo de Silverstone y a su estado de forma de cara al inicio de la temporada.

¿Qué hay de nuevo en Aston Martin?

Hay muchas novedades en el equipo, aunque el cambio más importante el que afecta al puesto de director del equipo. Por primera vez en su dilatada y legendaria carrera, el diseñador de coches Adrian Newey será el líder del equipo tras la reestructuración de la dirección de la marca británica para 2026.

Adrian Newey Foto: Aston Martin

Varios ingenieros han abandonado la escudería y el antiguo jefe Andy Cowell ha pasado a ocupar el cargo de director de estrategia, después de que fuentes internas sugirieran que él y Newey no estaban de acuerdo en cuanto al funcionamiento del equipo y la dirección del desarrollo para 2026.

Newey ganó finalmente la batalla de poder, lo que no fue una sorpresa, ya que su contratación fue un gran golpe maestro y su función inicial era la de socio técnico, con el único objetivo de dirigir el desarrollo del AMR26.

Y cuando finalmente se presentó en la prueba de Barcelona, con cuatro días de retraso, hay que tener en cuenta que el AMR26 llevaba la huella de Newey por todas partes.

"Adrian es un diseñador creativo», dijo el jefe de Williams, James Vowles, al hablar sobre el AMR26. "Es realmente impresionante lo que ha hecho con los brazos [de las suspensiones] al colocarlos en sitios donde no creo que deberían estar. Pero lo ha conseguido".

"Se puede ver en nuestro brazo oscilante delantero. Es ligeramente diferente, pero lo que ha hecho Adrian es muy propio de él. Muy impresionante, muy creativo, muy extremo. No me gustaría ser el diseñador de ese coche. Digámoslo así", dijo.

Pero un coche diseñado por Newey no es lo único nuevo: también hay un motor Honda después de 16 años en los que el equipo con sede en Silverstone ha sido cliente de Mercedes.

Unidad de potencia Honda Foto: Honda

Esto llega tras seis exitosos años de la marca japonesa junto a Red Bull, con cuatro campeonatos de pilotos de Max Verstappen y dos títulos de constructores. Pero la razón por la que Honda cambia de equipo es que, en realidad, inicialmente tenía previsto abandonar la F1 a finales de 2021, pero poco tiempo después se retractaron y decidieron continuar, aunque para entonces Red Bull ya se había lanzado con su propio proyecto de motores, por lo que tuvieron que buscar otro equipo al que suministrar, para finalmente llegar a un acuerdo con Aston Martin.

Esto supondrá el reencuentro de Newey con la marca japonesa, pero solo el tiempo dirá si la decisión sale rentable para Aston. El equipo ha renunciado a lo que se considera la mejor unidad de potencia, aunque también así ha ascendido a la categoría de equipo de fábrica, en la que el motor se fabrica específicamente para su chasis en lugar de tener que acomodar todo a un motor.

¿Cuál es el mayor reto para Aston Martin?

Puede parecer extraño decirlo, dado que Aston Martin terminó séptimo en la clasificación de 2025 y no ha subido al podio desde el Gran Premio de Brasil de 2023, pero su mayor reto es cumplir con las expectativas.

Simplemente porque la reputación de Newey le precede y, cuando una persona ha ganado tantos títulos como él, la gente obviamente empieza a pensar que garantiza el éxito de forma automática. Eso es exactamente lo que está pasando en Aston Martin.

Fernando Alonso, equipo Aston Martin F1 en el parque cerrado Foto de: Zak Mauger / LAT Images a través de Getty Images

George Russell, estrella de Mercedes, lo resume así: "Por el momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos, digamos, los cuatro equipos que estamos más cerca. Pero no se puede descartar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche".

Así que incluso los pilotos ya están empezando a valorar las posibilidades de Aston Martin para este año, y predicen que competirá con los grandes. Pero no es solo por Newey, ya que el multimillonario propietario Lawrence Stroll ha transformado el equipo y ha realizado grandes inversiones, como por ejemplo una nueva fábrica de alta tecnología.

Desde hace tiempo se habla de que 2026 será la oportunidad de oro del equipo para empezar a luchar por las victorias, con el título en 2027. Aston Martin también cuenta con el bicampeón del mundo Fernando Alonso, por lo que todo parece ir bien, pero si realmente podrán cumplir con las expectativas es otra cuestión.

Para empezar, Newey reveló recientemente que el equipo se retrasó cuatro meses en el inicio de su programa con el túnel de viento para 2026 y se habló de que su coche tenía sobrepeso. Además, mientras que sus rivales, salvo Williams, pudieron comenzar a tiempo las pruebas de Barcelona, ellos no salieron a la pista hasta el cuarto día, completando así el menor número de kilómetros en toda la semana.

El hecho de que haya pasado de ser un habitual del podio a principios de 2023 a situarse en la zona media dos años después pone de manifiesto sus problemas para mejorar el coche, por lo que otro enorme reto será dejar eso atrás y desarrollarse al ritmo necesario para luchar arriba constante.

¿Cuál es el punto fuerte de Aston Martin?

La respuesta obvia es Newey, y quién podría discutir eso dado su historial, pero en aras de la originalidad, vamos a optar por Alonso, porque él también aporta mucho. Hacer lo que está haciendo a los 44 años es notable, porque el español sigue al mismo ritmo que pilotos 20 años más jóvenes que él y ha demostrado lo que es capaz de hacer cuando se le dan las herramientas adecuadas.

Basta con ver el comienzo de 2023, con seis podios en ocho carreras, o incluso cómo consiguió el quinto puesto en Hungría el año pasado. Lo único que le impide alcanzar más éxitos es el coche, ya que Alonso sigue teniendo claramente lo que hay que tener y los aspectos no relacionados con la conducción que aporta, como la experiencia, los comentarios y las aportaciones al desarrollo, también son bastante valiosos para el equipo.

¿Cuál es el objetivo de Aston Martin en la F1 2026?

El objetivo inmediato de Aston Martin es volver a la situación en la que se encontraba a principios de 2023, cuando era el rival más cercano al dominante Red Bull. La vida era increíble para la escudería británica en aquel entonces, cumpliendo claramente con las expectativas que acompañan a una inversión significativa y como si estuviera por delante de su propia curva de crecimiento.

Pero entonces sus rivales le superaron a lo largo de la temporada y llegó el inevitable declive, con solo dos podios para Alonso en las últimas 14 carreras y ninguno desde aquel 2023.

Obviamente, no se espera que Aston Martin vuelva a ser de repente el segundo mejor equipo, pero necesita mostrar mejoras significativas y ser capaz de desafiar a los cuatro primeros del año pasado por los podios, e incluso por las victorias en poco tiempo.

Porque si no pueden lograrlo en esta nueva era, en la que todo se reinicia, ¿cuándo podrán hacerlo?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images