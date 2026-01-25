¿Retraso? Aston Martin F1 podría debutar el jueves en el test de Barcelona

En las fábricas de los equipos ha habido auténticas carreras contra el reloj para estar listos para salir a la pista en los primeros test de pretemporada, que comenzarán este lunes en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Williams ya ha comunicado oficialmente que no estará presente en los primeros entrenamientos en suelo español y, en las últimas horas, han surgido rumores sobre una situación muy delicada en Aston Martin.

Ya es seguro que el equipo no estará en pista durante los dos primeros días, lunes 26 y martes 27, y su presencia el miércoles 28 también es dudosa. Si todo sale según lo previsto, Fernando Alonso y Lance Stroll podrían recorrer los primeros kilómetros con el nuevo monoplaza, el AMR26 el jueves 29, limitando así los daños en términos de trabajo perdido.

El hospitality y las instalaciones de apoyo de la escudería comandada por Adrian Newey están presentes, como de costumbre, en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, pero por el momento no se puede descartar ningún escenario.

La noticia del retraso en los planes de Aston Martin no es precisamente una sorpresa. Ya en los primeros días de enero circularon rumores sobre algunos cambios de opinión relacionados con el proyecto nacido bajo la dirección de Newey. De ahí la decisión de introducir algunas modificaciones que tendrían un impacto directo en los plazos originales. También en lo que respecta al motor Honda, según se ha filtrado, los márgenes para cumplir con el programa serían extremadamente reducidos, con complicaciones logísticas adicionales en comparación con sus rivales directos.

Sin embargo, no se puede descartar que se trate de problemas menores que han surgido en el momento en que el monoplaza ha tomado forma, es decir, con el montaje final. Con unos plazos que ya estaban al límite, cualquier imprevisto puede tener importantes repercusiones. Por el contrario, no hay rumores de problemas en los 'crash test', que se completaron con éxito hace tiempo sin inconvenientes.