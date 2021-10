¿Qué es EL PLAN? Fernando Alonso y la Fórmula 1 2022

Tú también confías en EL PLAN. Y si crees que no confías, es que confías pero aún no lo sabes. Hay que tener paciencia, el plan es para la temporada 2022 (o al menos del 2022 en adelante), y Fernando Alonso es el protagonista.

El asturiano volvió a la Fórmula 1 en 2021 de la mano de Renault, actual Alpine, como regreso al mundial después de dos años en otras categorías y como preparación para llegar lo mejor preparado posible al 2022, cuando la categoría estrena reglas.

Se espera que el nuevo reglamento iguale las cosas y permita que más equipos y pilotos aspiren a todo. Esa es la esperanza de cualquiera, incluido Alonso, y el objetivo es poder aprovechar ese nuevo 'reparto de la baraja' para soñar fuerte y hacerlo realidad.

Si te preguntas qué es EL PLAN de Alonso, has de tener claro que no es algo concreto. Simplemente el meme se hizo carne. Como todo meme, su origen es confuso, pero se ha ido haciendo bola en redes sociales y cada cual confía en El Plan a su manera: unos tienen su fe puesta en que El Plan sea que Fernando Alonso sea tricampeón del mundo con Alpine, otros que gane su primera carrera desde 2013 y otros, no pocos, admiten que realmente el objetivo es la diversión de abrazarse a un plan que muchos aún desconocen.

No le des más vueltas y súmate a la fe de creer en El Plan. Evidentemente Alonso no va a decir en público que El Plan sea que vaya a sumar su tercer mundial en 2020, ese más bien sería El Deseo, pero piloto y equipo se han unido a la corriente y a las legiones de creyentes del Plan son cada ve más numerosas.

El Plan, al final, será que Alpine dé con la clave con el monoplaza de 2022 y acierte más que sus rivales para dar al piloto un coche capaz de todo.

De hecho, tras la clasificación del reciente GP de Turquía, en DAZN 1 le preguntaron por EL PLAN. Alonso sonrío y contestó con cara alegre: "Hay que esperar unos meses para saberlo".

¿Meses? Replicaba la periodista, ignorando que El Plan está claramente enfocado a 2022. "Hay que creer en El Plan", aseguraba Alonso.

Y tú, ¿sabes ya que crees en El Plan o todavía no lo tienes claro?