Alonso: "Nuestra situación para la carrera es mejor imposible"

El sábado de Fernando Alonso volvió a ofrecer la mejor versión del bicampeón del mundo de Fórmula 1. El español no solo se metió en Q3, como dijo el viernes que era su objetivo, sino que llegó a luchar por el top 5 real en varios momentos de la clasificación.

Alonso pasó como octavo la Q1, donde la lluvia hizo un tímido acto de presencia después de los tres primeros minutos, pero no condicionó en exceso el resultado. No obstante, el trazado de Istanbul Park no terminó de secarse del todo hasta el final de la Q3 y ofreció un reto importante para los pilotos.

El español sacó su mejor versión en la Q2, donde acabó quinto con los medios (amarillos) de Pirelli, y entró en Q3 mientras su compañero de equipo, Esteban Ocon, no pudo pasar del 12º puesto, a casi un segundo del asturiano.

Ya en la ronda final, Alonso bajó otro medio segundo su mejor registro del fin de semana para acabar sexto, superando al Red Bull de Pérez y quedándose a poco más de dos décimas del de Verstappen. Pero la sanción a Hamilton le hará ganar una posición y saldrá 5º, por la zona limpia, este domingo.

"La verdad es que estoy muy contento. Ha sido el mejor sábado, seguramente, del año. Venimos de la mejor carrera en cuanto a competitividad en Sochi y ahora me he sentido bien también", comentó en los micrófonos de DAZN F1.

"Siempre en las condiciones medio húmedas estuvimos cuartos, quintos, sextos, y ahora en la Q3 también, que normalmente caemos al 9º o así. Con la sanción a Hamilton salimos quintos por la parte limpia y con los medios con los que clasificamos en la Q2, así que ha sido un sábado a pedir de boca. A ver mañana cómo acabamos el trabajo".

Precisamente, el español aseguró que se encuentra en una gran posición para la carrera del domingo en Turquía (donde es el piloto que más podios ha logrado desde 2005, con cuatro).

"Hay preguntas sin respuesta aún para mañana, porque las vueltas que dimos ayer no ofrecieron quizás resultados claros. Hubo diferentes degradaciones para diferente gente. Creemos que los blandos van a ser bastante malos en carrera, por eso hicimos la Q2 con los amarillos. Y luego tenemos los duros para la carrera tras no haberlos usado en los libres, así que... seguro que mañana lloverá y habrá un caos total y saldrá una carrera loca justo cuando no la necesitamos", ironizó el español sobre las probabilidades de precipitaciones de cara a la carrera.

"Vamos a salir quintos con los amarillos y tenemos dos juegos de duros en la recámara, así que mejor imposible. Ojalá sea una carrera normal".

Y cuando se le preguntó por el famoso "plan" que rodea todos los post de redes sociales que tienen que ver, Alonso sonrió y volvió a dejar en el aire su significado completo.

"Hay que esperar unos meses para saberlo. Hay que creer en el plan, por ahora", apuntó entre risas.

