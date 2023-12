Pourchaire, molesto por no estar en F1 y cree que se necesitan cambios

Ganar el título de la Fórmula 2 no siempre garantiza la oportunidad de dar el gran salto al Gran Circo, y eso es algo que experimentó Theo Pourchaire, quien es consciente de ello, aunque sigue con la esperanza de hacer realidad su sueño. El piloto francés se hizo con el campeonato en la última carrera de la temporada, imponiéndose a Frederik Vesti.

El galo forma parte de la academia de Sauber, pero la escudería suiza decidió renovar el contrato de Guanyu Zhou por un año más, mientras que el asiento de Valtteri Bottas nunca estuvo en cuestión. El campeón de la antesala de la Fórmula 1 hará las veces de piloto de simulador y reserva, algo con lo que no soñaba del todo, y también estará en otras categorías, como la Super Fórmula Japonesa.

Theo Pourchaire será así el tercer piloto consecutivo que no asciende inmediatamente tras ganar el título en la Fórmula 1, como fue el caso de Oscar Piastri y Felipe Drugovich, y en la gala de entrega de premios de la FIA, admitió que estaba decepcionado por no haber encontrado un asiento, aunque cumpliera el objetivo que le había marcado la Academia Sauber: "Creo que soy el tercer campeón de Fórmula 2 consecutivo que no asciende a la Fórmula 1, eso puede ocurrir. No por ser campeón vas a conseguir una plaza en la Fórmula 1".

"Sin embargo, estoy decepcionado, para ser sincero. Porque soy campeón de la Fórmula 2, he conseguido buenos resultados en el pasado, he dado lo mejor de mí, el objetivo que me había marcado la Academia Sauber era ganar el campeonato y lo he conseguido", aseguró el piloto francés.

De hecho, en un principio ni siquiera quería participar en la temporada 2023 de Fórmula 2 pero, apoyado por Sauber y ante la falta de alternativas, decidió entonces disputar un tercer año en la categoría, en la que llegó a ganar el título. Para el año que viene, está claro que no puede volver, ya que está prohibido por el reglamento, por lo que tendrá que buscar un campeonato alternativo con el que pueda compaginar con sus compromisos como reserva de los suizos.

La opción con más posibilidades es la de la Super Fórmula, en la que ha participado en algunas y en la que los propios directivos del equipo de Hinwill señalaron como una posibilidad: "Me gustaría participar en un campeonato el año que viene. He estado probando en Super Fórmula porque, por desgracia, no estaré en la parrilla de Fórmula 1, lo cual es decepcionante porque sería un sueño convertirme en piloto de Fórmula 1".

"Como campeón de Fórmula 2, creo que me habría merecido el asiento, pero así fue. Creo que la Super Fórmula es una gran categoría, la gente es genial, hay una cultura diferente", reconoció Theo Pourchaire. "Los coches son rápidos, también descubrí Suzuka, que es una pista increíble, tan rápida y difícil. Hablé con algunos pilotos de Fórmula 1 antes de ir allí y todos me dijeron que era un circuito fantástico y, después de haber conducido allí, creo que es uno de los mejores del mundo".

Por lo general, los equipos de Fórmula 1 establecen un programa de pruebas para sus talentos. Sin embargo, no todos los disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo un plan privado de pruebas tan amplio, a menos que haya un patrocinador que lo respalde: "Pilotar un Fórmula 1 durante unos días de pruebas está bien, pero cuesta mucho dinero y no todos pueden permitírselo, así que, por desgracia, creo que no será el caso de la Sauber Academy, por lo que intentaré encontrar un lugar en un buen campeonato, la Super Fórmula creo que es la mejor opción para mí".

