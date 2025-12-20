Theo Pourchaire tiene claro que "merecía algo mejor" tras el título de F2

Theo Pourchaire afirma que su paso al Mundial de Resistencia marca la segunda fase de su carrera deportiva, pero cree que "merecía algo mejor" tras su título de Fórmula 2 en 2023. El francés se unirá al equipo oficial de Peugeot la clase Hypercar del WEC el año que viene, pilotando el 9X8 LMH durante toda la campaña, después de haber debutado en Bahréin el mes pasado.

El asiento en el WEC pone fin a un largo periodo de incertidumbre para el galo, que atravesó momentos difíciles tras ganar el título de F2 en su tercera temporada con ART. Pourchaire había roto su contrato con el equipo Impul en Super Fórmula después de que McLaren le ofreciera la oportunidad de completar la temporada 2024 de la IndyCar con ellos, basándose en sus impresionantes actuaciones iniciales como sustituto del lesionado David Malukas.

Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido ocho rondas del curso, la escudería británica le despidió abruptamente en favor de Nolan Siegel, dejándole sin asiento para el resto del año. Este año, Pourchaire tuvo que reconstruir gradualmente su carrera en el automovilismo deportivo, corriendo para Algarve Pro en las European Le Mans Series, al mismo tiempo que desempeñaba funciones de reserva para Peugeot en el WEC.

Sus esfuerzos se vieron finalmente recompensados en septiembre, cuando se aseguró un asiento a tiempo completo en el 9X8 para 2026, cuando la firma del León reorganizó su alineación de pilotos. Pourchaire no pasó por alto la importancia de tener un volante de fábrica, y reflexionó sobre las dificultades a las que tuvo que hacer frente en los dos últimos años para convertirse en piloto profesional.

"Es como la primera gran oportunidad de mi carrera", dijo sobre su participación en Peugeot. "Desde mi título de Fórmula 2, he tenido muy mala suerte y me merecía al menos una oportunidad mejor. Pero forma parte de la vida. Puede ser en el deporte o en la vida en general. Hay altibajos. Ahora mismo empiezo, digamos, la segunda parte de mi carrera. Soy profesional, represento a una marca de coches y estoy pilotando en un campeonato del mundo. Estoy muy contento y no veo la hora de salir a pista".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Al margen de su campaña en las ELMS, Pourchaire también pilotó el coche de Fórmula E de Maserati MSG en dos ocasiones este año, uniéndose al equipo con sede en Mónaco para los test de rookies de Yeda antes de regresar en la prueba de Berlín.

El francés no descarta volver a los monoplazas en el futuro, pero insistió en que el WEC es "el lugar donde hay que estar ahora mismo", en medio del actual auge de fabricantes. "Nunca sabemos lo que puede pasar. También hice algunas pruebas de Fórmula E, que sigue siendo un monoplaza. Es diferente, son carreras eléctricas. Pero nunca sabemos lo que puede pasar", añadió.

"La cuestión es que sólo tengo 22 años, lo que todavía es joven para el automovilismo. Puedo tener muchos años de gran carrera deportiva. La resistencia es el lugar donde hay que estar ahora mismo, con todos los fabricantes, ya que es un campeonato mundial. Mi sueño es ganar Le Mans. Como piloto francés de Peugeot, ése sería mi sueño".