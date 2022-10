Porsche mantiene vivo su interés por entrar en la F1 en 2026

Cargar el reproductor de audio

Durante muchos meses, Porsche estuvo vinculado a una posible asociación con Red Bull, una unión que tenía todo el sentido del mundo para la marca alemana, que tenía como claro objetivo trabajar desde un principio con una escudería competitiva.

El fabricante de Stuttgart se interesó por la Fórmula 1 cuando anunciaron una nueva reglamentación para las unidades de potencia de cara a 2026 y, desde el comienzo de las conversaciones, estuvo presente en las reuniones para seguir de cerca la situación.

Una vez confirmadas las reglas de los futuros motores, Porsche se comprometió y llegó a un acuerdo interno que daba luz verde a una incorporación a la máxima categoría como motorista a parir de ese mismo año, es decir, 2026.

Desde entonces, los altos cargos de la marca alemana empezaron a negociar con los máximos responsables de Red Bull, uno de los equipos más competitivos de la parrilla en las últimas temporadas y que además, a finales de 2021 se quedó sin fabricante, pasando a elaborar su propias unidades de potencia y abriendo la puerta a una posible colaboración con otro socio.

Esa oportunidad fue vista por Porsche, pero tras meses de negociaciones y justo en el momento en el que todo se daba por sentado, incluso muchos esperaban el anuncio, ambas partes confirmaron que sus conversaciones había llegado a un punto sin retorno, abandonando la posibilidad de una unión Red Bull-Porsche.

Según las versiones de ambas partes, las exigencias de los de las bebidas energéticas no terminaron de convencer a los alemanes, que no querían comprometerse con un equipo en el que prácticamente no iban a tener ni voz ni voto en muchos aspectos.

Desde entonces, nada más se ha sabido de Porsche, hasta ahora, que el director financiero del fabricante de Stuttgart, Lutz Meschke, ha reconocido que la intención de la marca sigue siendo incorporarse a la F1 en los próximos años y que continúan trabajando en ello.

"Seguimos interesados ​​en la Fórmula 1", dijo el germano en unas declaraciones exclusivas para Sport1.

"Seguimos explorando otras opciones para entrar en el campeonato. Es inútil presionarnos desde afuera, nos lo tomamos con calma. Y no tomaremos ninguna decisión hasta que estemos completamente seguros de que es positiva", añadió.

En contra de lo que parecía, su marca hermana, Audi, confirmó hace ya varias semanas, en concreto en el Gran Premio de Bélgica de 2022 en Spa-Francorchamps, su entrada a la máxima categoría del automovilismo a partir de 2026 como fabricante de unidades de potencia, de forma totalmente independiente al proyecto de Porsche.

Pese a que todavía no han anunciado con qué escudería se aliarán, todo parece indicar que será con Sauber, equipo que actualmente opera como Alfa Romeo, una marca italiana que tras el anuncio de Audi confirmó que separaría sus caminos a finales de la temporada 2023, la última para la que todavía tienen un contrato en vigor.