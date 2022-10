Vettel y su futuro tras la F1: "Nadie se acordará de mí"

Cargar el reproductor de audio

El piloto alemán anunció su retirada de la máxima categoría del automovilismo antes del inicio de la pausa veraniega, provocando una serie de movimientos en el mercado de fichajes pocas veces visto antes. La atención mediática se centró en la 'Silly Season' y todos los rumores se enfocaron en nombres como Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Nyck de Vries o Pierre Gasly, pero también hubo tiempo para preguntar a Sebastian Vettel sobre lo que haría tras su despedida de la Fórmula 1.

En una entrevista en la web del equipo Aston Martin, el cuatro veces campeón del mundo se sinceró sobre su futuro y cómo pasará el resto de su vida lejos de los circuitos del Gran Circo. El de Heppenheim reconoció que, a pesar de ser una cara muy reconocida, sugirió que nadie lo recordaría en la historia, poniendo otros ejemplos de grandes personalidades del mundo.

"Una vez escuché a alguien decir: 'solo serás recordado hasta que muera la última persona que te recuerde'", dijo Vettel. "Permítanme decirlo así, Reino Unido tiene un nuevo rey, pero no es el primer rey Carlos, hubo dos más antes que él. ¿Se acuerdan de ellos? Probablemente no, hay un límite, llegará un momento en que nadie se acordará de mí, nada dura para siempre".

Al escuchar esas palabras, se le preguntó al alemán sobre cómo le recordaría el público, y respondió: "La gente puede decidir si quiere recordarme, pero no me ofendería si no lo hicieran, para mí no es importante cómo me recuerden".

"Siempre trato de tener éxito, a veces no lo consigo, pero, por encima de todo, siempre intento tratar a la gente con respeto y ser amable", comentó el germano. "Si eso es lo que la gente recuerda de mí, eso me hará feliz".

Sebastian Vettel ha cosechado cuatro títulos mundiales en sus años en el Gran Circo y ha batido todo tipo de récords de precocidad, pero más allá de eso, el de Aston Martin ha aprendido cómo vivir fuera de los circuitos mientras estaba en ellos.

"Hay muchas lecciones en la vida, y depende de ti si decides aprender de ellas. Ser piloto de Fórmula 1 es una forma de vida acelerada, creo que eso es cierto para la mayoría de los deportistas profesionales, tienes todo lo que pasa en la vida normal, pero está más compactado en términos de tiempo", expresó el germano.

"Tuve que madurar antes que mis amigos del colegio porque me tomaba mi carrera de piloto muy en serio y trataba con muchos adultos", continuó el tetracampeón. "Seguía haciendo todas las estupideces y tonterías que hacen los adolescentes con sus amigos, pero, cuando tienes 19 años, tu mundo es diferente cuando pasas mucho tiempo con gente que tiene treinta, cuarenta y cincuenta".

"Salir con gente mayor no hacía que la vida fuera aburrida, en lo absoluto, pero tuve que madurar rápidamente. Si quieres conseguir algo, tienes que comprometerte, tienes que ser disciplinado", reconoció el alemán de 35 años.

La presión de ser uno de los grandes de la categoría durante tantos cursos consecutivos pudo ser una de las razones por las que Vettel decidió retirarse mucho antes de lo esperado, pero el cuatro veces campeón del mundo no se arrepiente de todo lo que ha experimentado en la Fórmula 1.

"A menudo tengo la sensación de haber vivido tantas cosas en los últimos 15 años que no puedo asimilarlas todas, conocer a tanta gente, ir a tantos países diferentes, etc. Me ha enseñado mucho, el tiempo dirá cuánto he escuchado", aseguró. "Sigo amando este deporte, me siguen gustando las carreras. La decisión de retirarme fue dura, pero lo he pensado durante un tiempo, sé el compromiso que requiere este deporte, y siento que es un buen momento para hacer otras cosas".

El fichaje por Aston Martin después de salir de Ferrari, fue un cambio de aires para el alemán, y fue todo un desafío para él, porque suponía ir a un equipo menos competitivo de lo habitual en la máxima categoría del automovilismo.

"Han sido un reto [las dos temporadas con el equipo inglés] porque el coche no era tan competitivo como esperábamos. Este año queríamos hacer una mejora significativa con respecto al pasado, hemos fracasado, y ahora estamos donde terminamos la campaña pasada", dijo. "No estoy señalando con el dedo y diciendo que hicimos un mal trabajo, solo soy realista, teníamos grandes esperanzas, pero nos quedamos cortos".

Las personas dudan de que el motivo real de la retirada sea por la falta de rendimiento del AMR22 y del proyecto de las próximas temporadas, pero Vettel ha tomado la decisión por su instinto: "Estoy muy contento y orgulloso de haber trabajado junto a un grupo de personas con tanto talento y dedicación en Aston Martin, aunque no ha sido muy bueno en términos de resultados, ha sido muy divertido trabajar con todo el mundo, ayudando al equipo en su camino y construyendo el futuro".

"No lo sé", afirmó cuando se le preguntó si con un coche rápido habría seguido en Fórmula 1. "¿Me retiraría si hubiera sido muy competitivo en los últimos tres o cuatro años, ganando carreras, luchando por los campeonatos y quizás ganando otro? Quizá hubiera tomado la misma decisión. También es posible que no lo hubiese hecho, es imposible decirlo, pero se me ha pasado por la cabeza".

"Terminar 10º no me hace ilusión porque sé lo que se siente al acabar primero. Si nunca has finalizado primero, la primera vez que acabas 10º te da un subidón de verdad, pero estoy contento de no sentirme mal al terminar 10º", comentó Vettel. "Hay que ser fiel a uno mismo. Me encanta ganar, suena egoísta y ególatra, pero ganar es lo que me motiva".

