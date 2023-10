Pirelli quiere abandonar su prototipo C2 tras la prueba de Japón

El proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1 ha estado evaluando hacer unos pequeños ajustes en la selección de los compuestos del próximo año, en un intento de solucionar algunos problemas. Una de las áreas que pensaron en cambiar fue hacer el C2, el tercer compuesto más duro de su gama que va del C0 al C5, ligeramente más blando.

Eso se debió a que ha demostrado estar bastante cerca en rendimiento del C1, y demasiado lejos del C3, por lo que una ligera modificación ayudaría a igualar esa diferencia. Como parte de las normas de pruebas de las gomas en el Gran Circo, Pirelli repartió dos juegos del prototipo del C2 a cada piloto en los entrenamientos libres del viernes en el Gran premio de Japón.

Sin embargo, los primeros resultados de las pruebas con el neumático modificado mostraron que no se consiguió el rendimiento esperado, lo que significa que los milaneses mantendrán con casi toda seguridad los compuestos actuales en 2024. Cuando Motorsport.com, preguntó sobre el experimento en el circuito de Suzuka, el responsable de los italianos, Mario Isola, dijo: "Mirando los datos, y también considerando la evolución de la pista, creo que el prototipo no tiene el agarre que estábamos buscando".

"Así que probablemente nos quedemos con el C2 actual para el año que viene", comentó el director de Pirelli. "Sin un resultado claro, un paso en la adherencia, no hay razón para cambiar e introducir un nuevo compuesto cuando tenemos el C2 de ahora que funciona bien. Está un poco demasiado cerca del C1, y un poco demasiado lejos del C3, y por eso queríamos probar el prototipo".

Pirelli dijo que la prueba del modificado C2 era algo puntual, por lo que no estaba previsto realizar ninguna otra evaluación antes de tomar una decisión. No obstante, en el Gran Premio de México, los milaneses viajarán con un C4 con ajustes para mejorar sus características: "Queremos probar el C4 en México con el mismo sistema, así que no hay una FP2 dedicada para nosotros, sino solo dos juegos de prototipos [para los pilotos]".

"El objetivo no es mover el C4, porque la posición es buena, pero mostró bastante degradación durante la temporada, así que queremos mejorar la resistencia mecánica y tener un rango de trabajo más amplio, porque los equipos creen que el C4 tiene algo de desgaste", explicó Mario Isola.

Además de la pruebas del prototipo con el C4 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Pirelli también anunció que llevarán al gran premio unos compuestos más blandos que el año pasado, puesto que enviarán a tierras mexicanas el C3 como goma dura, el C4 como medio, y el C5 como el blando.

