Pérez: "No me presiona tener un solo año de contrato"

Sergio Pérez marcha quinto actualmente en el campeonato de pilotos, con dos podios y una victoria, pero también con fines de semana para olvido como el de Austria, por lo que se podría decir que ha sido una campaña con altibajos.

Actualmente está 1-13 en el duelo de clasificación con Max Verstappen y eso demuestra dónde está el mayor problema: la velocidad a una vuelta. Sin embargo, según Helmut Marko, el mexicano está respondiendo mejor que sus predecesores y ha sido recompensado con la renovación del contrato para 2022, cuando la Fórmula 1 será diferente y Checo ve muchas oportunidades.

Pregunta. Usted mismo ha indicado que la adaptación a Red Bull está siendo más larga de lo esperado. ¿Cuáles son los principales obstáculos?

Respuesta. Bueno, son cosas diferentes, pero se trata de que aquí se me piden otras cosas. Tengo que acostumbrarme a un coche completamente diferente, a un nuevo motor y, sobre todo, tengo que adaptar mi propio estilo de conducción. También tengo que conocer a todos los miembros del equipo y a los ingenieros. La gente no piensa en eso tan rápidamente, pero crear relaciones personales lleva tiempo, aunque puedes hacer mucho por detrás de escena. La adaptación ha tardado más de lo previsto, aunque entretanto hemos tenido algunos momentos álgidos. A veces también he podido mostrar mi velocidad, aunque no he dominado el coche lo suficiente como para ser consistente.

P. ¿Hasta dónde ha llegado con esa adaptación; puede poner un porcentaje?

R. Es difícil, porque varía mucho. Un fin de semana me siento cómodo y puedo lograr buenos resultados, pero esos días se intercalan con fines de semana en los que estoy demasiado rezagado. Eso hace que sea difícil poner un porcentaje, aunque puedo decir que tener tan poco tiempo en el coche estos días no ayuda.

P. Ha mencionado la adaptación a un nuevo motor, ¿cuál es la mayor diferencia para usted como piloto entre el motor Honda y el Mercedes?

R. Por desgracia, no puedo entrar en demasiados detalles, pero en general es bastante diferente. Por ejemplo, la forma en que se transfiere la potencia y, en relación con ello, la forma en que hay que pisar el acelerador. Es un poco diferente a lo que estaba acostumbrado, y también tienes que adaptar tu estilo de conducción a eso.

P. Debido a esa adaptación, siguió el camino de Max al principio, ¿sigue siendo su referencia?

R. No, cada vez encuentro más mi propio camino. Poco a poco voy probando cosas diferentes con la esperanza de tener éxito. La única desventaja es que, con las sesiones de entrenamientos reducidas, no tenemos la oportunidad de probar cosas diferentes durante el mismo fin de semana de carreras. Esa falta de tiempo solo hace que todo el proceso sea más difícil para mí.

P. ¿Hay grandes diferencias entre usted y Max en cuanto a las cosas que necesita del coche?

R. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, me gusta tener la parte trasera más estable que Max, especialmente en las curvas de velocidad media y alta. Eso me da un poco más de sensaciones del coche y me gusta más. También es un aspecto en el que estamos trabajando mucho entre bastidores en este momento para que todo sea más cómodo para mí.

P. Hasta ahora se mantiene en el equipo, pero Pierre Gasly y Alexander Albon no duraron junto a Verstappen. ¿Qué hace que el segundo asiento de Red Bull, el que está al lado de Max, sea tan difícil?

R. No puedo juzgar a mis predecesores. Ambos tienen mucho talento y son muy buenos pilotos. Hay razones por las que no han ido bien, pero hay que preguntarles a ellos. Hablando solo por mí, lo que más se necesita es calma y paciencia. Y en mi caso concreto, la nueva normativa también jugará un papel importante. Me hace mucha ilusión. El hecho de tener ya un año de experiencia y estabilidad con el mismo equipo debe ayudar enormemente.

P. Max todavía está en la carrera por el título. ¿Está dispuesto a renunciar a sus propias oportunidades en un fin de semana para ayudar a Max? ¿Se ha discutido ya internamente?

R. Bueno, es obvio que Max es quien está buscando el campeonato este año en el equipo. En ese sentido, todo el equipo debe y le ayudará. Al mismo tiempo, también estamos luchando por el campeonato de constructores y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la división de roles depende un poco de los escenarios que encontremos durante un fin de semana de carreras. En cualquier caso, el objetivo que tenemos en mente es claro: llevarnos el título de constructores y ayudar a Max a ganar el campeonato de pilotos.

P. Ya es seguro que seguirá en Red Bull el próximo año, felicidades por eso. Pero es otro contrato de un año, nuevamente con incertidumbre sobre lo que vendrá después y conductores como Gasly llamando a la puerta. ¿Es un contrato de un año una desventaja para usted?

R. Realmente no me importa mucho. Incluso con un contrato de varios años debes darlo todo todos los fines de semana y siempre estás bajo la presión de demostrarlo. Ni siquiera es algo en lo que pienso y no debería. Si das vueltas y comienzas a pensar en tener un contrato de varios a, podría estar más relajado, eso estaría mal. Con esa mentalidad probablemente no habría llegado aquí.

P. Durante las vacaciones de verano le presentaron el nuevo contrato, pero ¿en los fines de semana difíciles se preocupó de no ser renovado?

R. Siendo justos, Christian Horner y Helmut Marko hablaron conmigo algunas carreras antes y me dijeron que no mirara a ningún otro lado. Están contentos conmigo y querían seguir. Lo mismo me ocurre a mí, la situación estaba bastante clara. También hemos acumulado mucha confianza mutua en este corto período de tiempo. Cuando me dicen algo, creo plenamente en Christian y Helmut y puedo confiar en ellos. En ese sentido, no me he preocupado por el próximo año.

P. Por último, miremos al futuro, primero esta temporada. ¿Cuáles considera que son las principales áreas de mejora para los próximos meses?

R. Clasificación, sin duda. Definitivamente tengo que dar otro paso adelante en las sesiones de clasificación. El ritmo de carrera es bueno, pero todavía tengo que encontrar algo en la clasificación. Soy muy honesto al respecto. Si quieres verlo de forma positiva, también puedes decir: la diferencia que hay el sábado suele desaparecer en la carrera y eso es bueno, pero quiero estar más cerca desde el principio y para eso tengo que mejorar el sábado.

P. Miremos un poco más adelante, al coche del año que viene. Ya ha dicho que ve la nueva normativa como una oportunidad, pero ¿hasta qué punto están los pilotos de Red Bull implicados entre bastidores en el desarrollo del nuevo coche?

R. En primer lugar, todo el mundo empieza más o menos de cero, así que es una oportunidad para mí. Y sí, en este momento estoy mucho en el simulador. Así ha sido este año para acostumbrarme lo más rápido posible al coche actual, pero ahora la atención se centra por completo en el nuevo reglamento. Parecen completamente diferentes y requerirán un estilo de conducción diferente. ¿Me sentará mejor ese estilo? Ya veremos, pero si no es así me aseguraré de que mi estilo de conducción se ajuste a la nueva normativa.