Verstappen, sobre Newey: "Si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir"

El equipo Red Bull es el centro de atención desde que comenzó la temporada 2024 de Fórmula 1, y aunque todo pareció calmarse en las últimas semanas, nuestros compañeros de Motorsport.com Italia revelaron que Aston Martin hizo una oferta astronómica por uno de los miembros más importantes de Milton Keynes, el genio de la aerodinámica, Adrian Newey.

Si bien es cierto que Max Verstappen aseguró que era importante mantener unido el núcleo de los austriacos, se especuló que posee una cláusula secreta en su contrato en la que si alguien clave abandona el barco, él también podría hacerlo. Y cuando se le preguntó si esas palabras en las que afirmó que había ciertos nombres intocables, y si estaba el del británico, dijo: "Sí, por supuesto. Adrian [Newey] ha tenido un papel ligeramente diferente a lo largo de los años, creo, pero todo el mundo comparte el éxito".

"Por supuesto que puedo gritar que todo debe permanecer unido, pero si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir algo así", aseguró el neerlandés en el previo del Gran Premio de Japón, quien añadió que no habló con el inglés sobre el supuesto interés de los de Silverstone. "No lo he hablado con él, y no sé lo que está pasando. No estoy muy metido en eso para ser sincero, estaba ocupado esquiando, y no tengo ganas de leer todas esas cosas".

La destreza técnica de Red Bull es un trabajo de equipo

Max Verstappen se mantuvo en silencio sobre todas las polémicas que rodearon a su escudería en las últimas semanas, pero habló con decisión cuando Helmut Marko salió a la palestra. Cuando el asesor deportivo indicó que podría ser suspendido, algo que no sucedió, el holadés dijo firmemente que el futuro del austriaco también podría afectar a sus propias decisiones.

¿Ocurre exactamente lo mismo con el supuesto interés por Adrian Newey o es diferente?

"Son cosas difíciles de decir. Hay mucha gente que hace que el coche sea rápido, pero al final me gustaría que Adrian se quedara en lugar de irse a otro equipo", explicó a Motorsport.com. "Por supuesto, también se lleva muchos conocimientos con él".

Para concluir, el neerlandés subrayço que la fortaleza técnica de Red Bull es, sobre todo, un esfuerzo de equipo: "Hay mucha gente trabajando en el coche, y todo tiene que encajar bien en términos de trabajo en equipo. Todo el mundo tiene ideas, y todas se tienen en cuenta a la hora de construir el monoplaza que tenemos en este momento".

"Es un gran estímulo para todos tener a alguien como Adrian en el equipo, aunque, como he dicho, mucha gente está trabajando en este coche para hacerlo lo más rápido posible", concluyó el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1.

