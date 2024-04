Honda y el objetivo de ganar en F1 2026 por el liderazgo de Lawrence Stroll

Honda y el equipo Aston Martin se asociarán a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1, después de que los japoneses no pudieran extender su acuerdo con Red Bull. La firma nipona recibió a varias escuderías para hablar sobre posible combinaciones, pero solo llegaron a algo en firme con la estructura de Silverstone para el futuro.

Así lo reveló el presidente de HRC, Koji Watanabe, en una entrevista exclusiva con los compañeros de Motorsport.com Países Bajos: "No puedo mencionar un número exacto, pero puedo decir que se nos han acercado varios equipos de Fórmula 1. Con algunos solo hemos tenido una conversación, con otros ha habido varios momentos de contacto".

Honda y el "fuerte liderazgo" de Lawrence Stroll

De entre esos varios candidatos, Honda se decantó finalmente por Aston Martin: "Honda quedó muy impresionada por la pasión y el fuerte liderazgo del señor [Lawrence] Stroll para luchar por el campeonato del mundo en 2026, están invirtiendo mucho dinero en la nueva fábrica de Silverstone. Esa sede estaba aún en construcción, pero la visitamos varias veces".

"También tuvimos varias reuniones con el Sr. Martin Whitmarsh y Mike Krack, así como con el equipo directivo", continuó. "Son muy abiertos y todo el equipo trabaja en la misma dirección. El equipo es una unidad y eso es muy importante para nosotros".

Aunque el máximo responsable de HRC citó al propietario de Aston Martin como un factor importante en las consideraciones futuras de Honda, y sus ambiciones están las nubes: "No hablamos tanto de detalles técnicos con él, nos preocupa más su fuerte liderazgo en sentido general. El Sr. Stroll y nuestro CEO, el Sr. Mibe, también hablan mucho juntos y sentimos que podemos ser buenos socios el uno para el otro".

Conoce más sobre la asociación con Honda: Fórmula 1 ¿Hubo alguna petición de Honda en el contrato de Alonso en F1?

El título mundial de la F1 2026, el objetivo inmediato

Lawrence Stroll es extremadamente ambicioso y no se conformará con nada menos a largo plazo que un título mundial para su propio equipo. Es una visión que Honda comparte, y Koji Watanabe fue meridianamente claro: "Ser campeón del mundo a partir de 2026".

Tras señalar que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que Aston Martin no es una escudería ganadora, el japonés continuó: "Sin embargo, ese es el objetivo, sabemos que no será tan fácil en la práctica, pero tenemos que fijarnos objetivos bien definidos para poder sacar lo mejor junto con Aston Martin. Por eso nos pusimos con el Sr. Stroll y con el Sr. Mibe como objetivo, ganar el campeonato del mundo en ese año. En la práctica, sabemos que no será tan fácil".

Eso último se debe a que Aston Martin no cosechó demasiadas cosas importantes en estos momentos, aunque Koji Watanabe añadió que el conjunto hace autocrítica de su propio rendimiento. Además, un reglamento completamente nuevo, incluso en lo que respecta al chasis, ofrece oportunidades: "Tenemos que decirnos a nosotros mismos qué es lo que todavía nos falta, tanto desde la perspectiva de Aston Martin, qué es lo que todavía falta en el lado de Honda, y también qué es lo que todavía falta en la propia Aston Martin".

"Se trata de una conversación abierta y sincera para que juntos podamos convertirnos en un equipo puntero", comentó antes de explicar cómo harán un "steering committee" para lograr lo que se proponen. "Hemos puesto en marcha inmediatamente un grupo de trabajo técnico y un comité directivo. Yo mismo estoy en ese comité directivo con Martin Whitmarsh, Mike Krack y otros".

"Eso incluye tanto a gente de Aston Martin como de Honda para discutir juntos las cosas más importantes, las que aún podemos mejorar", explicó. "El anuncio de nuestra colaboración fue en mayo, después de lo cual el comité directivo se reunió por primera vez en julio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!