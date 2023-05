Pérez disfruta de la lucha por el título: "El domingo, otra oportunidad"

El caos que se formó en la Q3 de la clasificación de Miami dejó un resultado sorprendente, con pole position de Checo Pérez mientras fallaban su compañero Max Verstappen y un Charles Leclerc que se estrelló a pocos minutos del final.

El mexicano admitió que no esperaba poder conseguir su segunda pole del año, y definió el GP de Miami como el peor fin de semana de 2023 antes de la clasificación.

"Creo que ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación, simplemente no podía encontrar la manera de sacar esas cosas que me faltaban todo el tiempo respecto a Max y los Ferrari", dijo Sergio Pérez en parc fermé al acabar la Q3.

"Quiero decir, solo estaba reiniciando todo. Hicimos un pequeño cambio en la clasificación que realmente hizo que todo se volviera más vivo. Y creo que en esta pista solo podíamos jugar un poco con las herramientas y logramos la vuelta cuando importaba", celebró.

Cuando le preguntaron qué le estaba faltando hasta la ronda final, no supo señalar qué era concretamente lo que fallaba en el circuito de Miami: "Simplemente todo. No estaba juntando todos los sectores. Es uno de esos fines de semana en los que sufría por mantener el equilibrio. Me faltaba confianza. Este asfalto es muy sensible a la temperatura, así que gracias a todo el equipo".

El de Guadalajara, que incluso tocó el muro en la Q2, elogió a sus mecánicos e ingenieros por lograr la puesta a punto ideal, y la última pregunta fue sobre sus posibilidades de título.

Después de cuatro carreras (cinco, contando la sprint) se encuentra a solo seis puntos de su compañero Verstappen, y teniendo en cuenta que el neerlandés sale noveno el domingo, no es nada alocado pensar que Pérez puede salir líder de Miami.

"No, estoy disfrutando", contestó firme ante la pregunta de si le estresa luchar por el mundial. "Estoy pensando carrera a carrera, iré a animar a mi equipo porque han hecho un trabajo tremendo. Y sí, a ver qué pasa mañana".

"Sé que mañana es una nueva oportunidad salir desde la pole. Nosotros somos los que tenemos algo que perder, pero saldremos e intentaremos disfrutar de esta increíble multitud de aficionados".

DJ Tiesto entrega a Sergio Pérez, Red Bull Racing, el Premio Pirelli a la Pole Position