Alonso: "Yo no cambié nada, Aston Martin lo cambió todo en mí"

Después de romper su racha de tres podios consecutivos en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de la Fórmula 1, el piloto asturiano salió al asfalto de Miami en la clasificación con la clara intención de lograr una buena posición de salida para la carrera del domingo y finalmente lo consiguió al terminar en una sorprendente segunda posición.

En la Q1, los dos Aston Martin fueron los últimos coches en salir a la pista y el acceso a la Q2, tal y como se demostró en una igualada FP3, iba a estar muy caro. Si bien Fernando Alonso no pasó demasiadas dificultades y finalmente marcó un tiempo que le sirvió para progresar de ronda, lastimosamente para el equipo, su compañero Lance Stroll quedó eliminado.

En su primera vuelta de la Q2, Alonso fue el cuarto piloto más rápido, solo por detrás de los Red Bull y de su compatriota Carlos Sainz, pero en el último intento mejoró y ganó una plaza, lo que le hizo pasar a la Q1 con un tiempo solo dos décimas más lento que el de Verstappen en tercer puesto.

En la última y definitiva ronda clasificatoria (Q3), Alonso logró un tiempo que le colocó en segunda plaza tras los primeros intentos y, cuando todos estaban preparados para sus últimas vueltas, Charles Leclerc tuvo un accidente que provocó una bandera roja y dio por finalizada la clasificación. Así, el piloto asturiano acabó segundo, por detrás de Sergio Pérez y delante de Sainz, con un Verstappen que no pudo completar su primer giro y tendrá que salir noveno en carrera.

Nada más bajarse de su AMR23, Alonso habló sobre la segunda juventud que está viviendo en este inicio de curso 2023 y explicó que él no ha cambiado nada respecto a los últimos años con Alpine, escudería a la que mandó un dardo en forma de elogio para Aston Martin.

"Creo que siempre he estado motivado. Siempre he estado trabajando duro, pero probablemente no tenía un equipo que creyese en mi rendimiento y en mi capacidad para configurar el coche, tampoco tuve un coche tan rápido como ahora, así que ya sabes, creo que esa es la razón", dijo el #14. "Yo no cambié nada, pero Aston Martin lo cambió todo en mí".

Ya más centrado en la clasificación, el piloto asturiano se mostró realmente contento con su segunda posición y destacó el trabajo del equipo de color verde para recuperar el rendimiento que parecía haberse perdido por completo en los Libres 3.

"Fue una buena clasificación. Creo que la FP3 fue un poco rara para nosotros. Probamos diferentes configuraciones y no funcionaron, pero el equipo puso la mejor configuración que hemos visto hasta ahora después de las primeras cuatro carreras y el coche cobró vida de nuevo en la clasificación".

"Así que sí, feliz con el segundo puesto. Veamos qué podemos hacer mañana. También tenemos que estar atentos al clima. Hay algunos pronósticos que dicen que puede llover mañana. Si eso pasa, obviamente, va a ser algo nuevo para todos".

"Disfruté cada vuelta. Fue muy agradable. Sobre todo las curvas de baja velocidad aquí son bastante complicadas, te acercas bastante a los muros entre las curvas 11 y 16. Así que necesitas tener esa confianza con el coche para atacar y hoy la tuve, así que estaba muy contento", concluyó.

