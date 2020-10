"¿Parrillas invertidas? También se criticaron los triples en la NBA"

La F1 lleva tiempo pensando introducir carreras de clasificación y parrilla invertida, pero Mercedes impidió que se probara este año. A partir del próximo año, ya no será necesario que todos los equipos voten a favor, y la idea sigue sobre la mesa.

Chase Carey, que a final de curso dejará su rol como CEO y presidente de la F1, dijo que si bien los cambios no le sentarían bien a algunos aficionados puristas, los ejemplos de otros deportes demostraron a menudo que pueden ser beneficiosos.

"En la mayoría de los deportes, cuando se habla de cambios, los aficionados más acérrimos se resisten a ellos", dijo Carey en Beyond the Grid, el podcast de la F1.

"Las Grandes Ligas de Béisbol, cuando pusieron un bateador designado, no a todo el mundo le gustó. Cuando la NBA puso la línea de triples, a los fans no les gustó. Añadir equipos a los playoffs, cuando antes los campeones de la liga jugaban en la Serie Mundial, y este año tuvieron a 16 equipos compitiendo".

"En realidad, en la mayoría de esos casos, no todos, pero en la mayoría de los casos, esos cambios han terminado considerándose positivos, trayendo una energía renovada, trayendo una perspectiva fresca".

"Creo que hay que tener cuidado de no hacer cosas raras, de reconocer la importancia de la historia y la importancia de lo que ha hecho especial a este deporte. Pero no hay que dejar que se convierta en una camisa de fuerza que no te permita estudiar cambios que puedan mejorar realmente la competición para los aficionados".

Ross Brawn, director deportivo de la F1, dijo tras el dramático Gran Premio de Italia en Monza que era el momento perfecto para revisar nuevamente la idea de las carreras sprint con parrilla invertida.

El sistema de gobierno de la F1 que entrará en vigor con el nuevo Pacto de la Concordia a partir de 2021 significan que sólo se requiere una "súper mayoría" para aprobar un cambio de formato, a diferencia de la unanimidad requerida este año.

Pero ahora hay más equipos que están en contra, mientras que varios pilotos también han expresado su preocupación por el cambio de formato, ya que creen que podría devaluar las victorias.

Carey enfatizó que cualquier decisión sobre un cambio de formato sería una "decisión de grupo" y que la F1 "no iba a dictar eso" a los equipos.

"Creo que una decisión como la de las carreras clasificatorias, debe ser una decisión de grupo. Desde mi punto de vista, no vamos a imponer eso".

"Vamos a evaluarlo, hablar de los pros y los contras, hacer los deberes apropiados de lo que pensamos sobre los beneficios y los problemas y tener un debate honesto con todo el mundo", dijo Carey.

"Ahí es donde es importante tener un espíritu de colaboración y no verlo como algo bueno o malo para mí como equipo, sino como algo bueno o malo para el deporte, y tomar una decisión sensata".

"¿Es una decisión que sentimos que es respetuosa con el deporte y crea mejores carreras para los aficionados? Al final, de eso se trata".

"No a todos los aficionados les va a gustar, nunca vas a llegar al 100%, por lo que tenemos que juzgar si es algo que pensamos que a fin de cuentas mejorará el deporte".

"Sin que suene como si estuviéramos lanzando ideas contra una pared, siempre debemos tratar de buscar otras formas de hacer el deporte más interesante y emocionante para los aficionados".