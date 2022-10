Palou no ve competencia en O'Ward por un asiento en la F1

Cargar el reproductor de audio

El campeón de la IndyCar de la temporada 2021, Alex Palou, hizo su debut en un fin de semana de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos tras salir a la pista con el McLaren en los entrenamientos libres del viernes.

Eso fue gracias a un acuerdo que el español había alcanzado con los de Woking después de que firmara un contrato para ser uno de sus pilotos de pruebas, aunque seguía conservando su puesto en el equipo Chip Ganassi Racing, con quienes seguirá compitiendo en la IndyCar después de un intento fallido por fichar con los británicos.

Patricio O'Ward forma parte del mismo programa, y se estrenará en la máxima categoría del automovilismo a finales de este año, en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi, pero Palou dijo que no lo veía como una competición por intentar ser el próximo piloto que dé el salto a Fórmula 1.

"No, no creo que estemos compitiendo", expresó el barcelonés. "Como pilotos de carreras, siempre lo estás, pero si partimos de ahí, no creo que nos pongan en una carrera, así que no me lo tomo así".

"Pienso que la forma en la que hemos estado probando y por cómo hemos estado trabajando juntos, no lo he sentido así, por lo que no lo creo", continuó el catalán.

McLaren tiene a Lando Norris con un contrato a largo plazo, y también han firmado a Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2 y sustituto de Daniel Ricciardo, para su segundo volante en 2023, con un acuerdo por varios cursos, lo que les asegura una alineación muy joven.

O'Ward ya había dejado clara su ambición de conseguir un hueco en el 'Gran Circo' algún día, pero admitió el pasado invierno que la posibilidad de que eso se produjera no llegaría de manera realista hasta dentro de unos años.

Palou, por su parte, dijo que estaba contento por centrarse en la IndyCar, y señaló que fue su éxito en el campeonato lo que le ayudó a tener su oportunidad en Austin: "Obviamente, creo que como piloto de carreras al que le gusta el automovilismo, la Fórmula 1 es donde quieres ir".

"A lo largo de mi trayectoria, me di cuenta de que la Fórmula 1 no era un lugar al que realmente pudiera llegar", comentó el español. "Pasé por la IndyCar y lo conseguimos, y curiosamente, ganar ahí me dio la posibilidad de estar aquí, por lo que aprovecho cada segundo".

"No lo persigo, pero si alguien me da la oportunidad, pilotaré, ese es mi sueño, pero no es que esté centrado en eso. Tengo una carrera por delante en la IndyCar, hemos triunfado, y quiero conseguir tantos campeonatos como sea posible, aunque si hay un monoplaza, lo conduciré", sentenció Palou.

