Fotos: Hamilton cambia radicalmente el diseño del casco para 2020

Lewis Hamilton ha sido el único piloto afroamericano en la historia del mundial de Fórmula 1, y durante las últimas semanas ha alzado su voz para apoyar las campañas en contra de la injusticia racial, pero también para pedir que el mundo del deporte motor ayude a la diversidad dentro de la industria.

Previo al Gran Premio de Austria, el piloto de Mercedes presentó un diseño actualizado de su casco, donde ahora predomina el color negro. El concepto original era blanco con morado.

↓ Mira todos los detalles del casco de Lewis Hamilton para la F1 2020 ↓

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 1 / 5 Foto de: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 2 / 5 Foto de: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 3 / 5 Foto de: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 4 / 5 Foto de: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 5 / 5 Foto de: Lewis Hamilton

El movimiento llega unos días después de que Mercedes anunció el cambio de color, que pasó del tradicional plateado a negro para la temporada 2020, como parte de su apoyo en la lucha contra el racismo. Los uniformes de los pilotos también fueron modificados respecto a los vistos en la pretemporada.

El nuevo diseño del casco del británico mantiene los toques púrpura, e incluye el logotipo y el mensaje de la campaña Black Lives Matter.

El tradicional eslogan de Hamilton, "Still I Rise", situado generalmente en la parte trasera del casco, cambió por la frase "Still We Rise".

“La razón por la que mi casco, el traje y el coche han cambiado de color, es por la lucha por la igualdad, y esto continúa solidificando ese mensaje. Ahora tenemos el micrófono y la gente comienza a escuchar, así que tenemos la oportunidad de impulsar ese mensaje y hacer responsables a las personas”, dijo Hamilton.

“Las marcas y los equipos de Fórmula 1, todos aquí deben ser responsables y estar abiertos a educarse, estar abiertos a comprender el por qué está sucediendo este movimiento y por qué debemos seguir presionando por la igualdad en todo el mundo”.

"Porque no resulta suficiente. Incluso si alguien te dice que se ha estado haciendo o intentando algo, debe hacerse más. 60 años después de que Martin Luther King estaba luchando por ello, sigue siendo una gran lucha en el mundo".

"Mantuve el púrpura que planeaba usar al inicio de esta temporada porque es mi color favorito y espero que se vea cuando esté en el coche”.

Hamilton hará su primera aparición con el nuevo diseño del casco en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria el viernes en Spielberg.

Bottas también ha cambiado el diseño de su casco antes del comienzo de la temporada, incorporando un mensaje "Stronger Together" en la parte trasera.