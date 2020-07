El futuro de la F2 y la F3 tras la crisis del COVID-19

Como jefe de la Fórmula 2 y Fórmula 3, Michel preside un paso vital para aquellos pilotos que quieren alcanzar la Fórmula 1. En las categorías que dirige se han graduado recientemente Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Alex Albon y Lance Stroll, demostrando el rol vital que representan estas dos categorçias.

Este fin de semana, los dos campeonatos reinician sus actividades junto a la Fórmula 1 en Austria. Antes de ello hablamos con Michel sobre lo cerca que estuvo la crisis del COVID-19 de provocar el cierre de los equipos de la Fórmula 2 y Fórmula 3 y el efecto sobre los pilotos involucrados, pero también de la forma en que se han reconstruido tras esta situación.

Pregunta: Después de sobrevivir a tres meses de encierro, ¿cómo de importante es reiniciar ahora con las carreras?

Bruno Michel: Si los equipos no compiten no tienen ingresos y sin eso existe un gran riesgo de que colapsen. El hecho de que podamos volver a competir, incluso a puerta cerrada, nos tiene muy contentos. Por otro lado, creo que es importante estar en acción, porque la gente quiere ver imágenes de automovilismo real ya que solo han visto imágenes virtuales durante los últimos meses.

P: ¿Cree que esta temporada comprimida con eventos a puerta cerrada será suficiente para estabilizar la situación?

BM: Digamos que es un buen comienzo. Todos esperamos que la segunda parte de la temporada también sea igual, aunque todavía no sabemos dónde y cuándo pasará, pero no debemos terminar la temporada con solo ocho eventos de F3 y F2. Esta es una forma de avanzar, pero no es el final de los problemas de salud en cuestión.

P: Hay mucha más atención en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 porque en los últimos años han salido muchos pilotos jóvenes como Leclerc, Norris, Russell, Albon que han llegado a la Fórmula 1. Por lo tanto, sus decisiones ahora sobre cómo modelar la estructura de costos de ambas categorías para el futuro son cruciales para asegurarse de que tengan a los mejores talentos…

BM: Tiene toda la razón. Nos ha ayudado mucho el hecho de que durante los últimos dos o tres años hemos tenido algunos pilotos fantásticos que pasan de la GP2 o F2 a la Fórmula 1. En el pasado me decían que la GP2 era difícil porque necesitabas tener experiencia en la categoría para ganar, pero siempre les he respondido lo mismo: cuando tienes al piloto correcto consigues el resultado adecuado. Si nos fijamos en los pilotos que ganaron como novatos en F2 o GP2, todos han sido increíblemente fuertes en la F1.

Diría que fuimos bastante afortunados de tener a Charles Leclerc o George Russell, y el año pasado tres pilotos llegaron a la F1.

No somos los únicos responsables de eso. Nosotros les damos un producto que les permita, primero, mostrar lo fuertes que son. Para ello necesitamos un monoplaza que sea bastante eficiente y con un coste mínimo. Lo segundo es ofrecer grandes carreras.

Por otro lado, no creo que sea el formato en sí mismo lo que hizo que esos pilotos llegaran a la Fórmula 1, sino que fue por ellos mismos. Nosotros hemos tenido pilotos sobresalientes en los últimos años.

Podio: 1º Charles Leclerc, 2º Alexander Albon, 3º Nicholas Latifi

P: Usted actuó con bastante rapidez ante el cierre por COVID-19 para proteger a los equipos: paralizó las facturas, habló con los proveedores, etc. ¿Cómo de importantes fueron sus acciones para asegurar un futuro para las escuderías y el campeonato?

BM: Era importante tanto por la parte económica como psicológica. Económicamente era bastante obvio. Los equipos no iban a percibir ingresos porque cuando no compites no los obtienes, así que teníamos que hacer algo al respecto. Inmediatamente me puse en contacto con los equipos para decirles que no tenían que preocuparse por [los pagos]. Primero discutí eso con Chase [Carey, CEO de F1] y Ross [Brawn, director deportivo], y luego pasamos información a los equipos de que congelamos nuestras facturas pasadas y futuras hasta nuevo aviso, porque durante este período hubo algunas facturas que debían llegar y también las detuvimos.

Lo principal era asegurarse de que se mantuvieran en una situación en la que todos pudieran reanudar cuando fuésemos capaces de regresar a la competición. Esto significaba también que no habría cobros a sus pilotos, y eso era algo importante, porque los pilotos también debían estar al tanto de lo que sucedía, porque ellos tenían problemas con sus propios patrocinadores. El periodo de dos o tres meses fue aceptable, porque si hubiera durado toda la temporada no tengo idea de quién habría sobrevivido.

P: Mucha gente ha hablado sobre la necesidad de consolidar los campeonatos juveniles para prosperar en el mundo posterior a la crisis. ¿Qué piensa al respecto?

BM: En los últimos 15 años, ha habido muchas, muchas series tratando de entrar en este negocio, y algunas desaparecieron. Pienso que la razón de esto no es que seas mejores que ellos, sino que teníamos una forma específica de prestar atención a las cosas. Sabíamos lo que estaba sucediendo con los equipos y trabajamos muy de cerca con ellos para saber cuáles eran sus principales problemas. En la crisis de 2008, supimos lo que teníamos que hacer para ayudarles a superarla. Otras categorías no pudieron o no hicieron eso.

La guinda del pastel ha sido convertirnos en las categorías de desarrollo oficiales de la FIA. Cuando la GP2 se convirtió en F2, y luego cuando la GP3 y FIA Euro F3 pasó a ser el nuevo campeonato FIA de Fórmula 3, dejó las cosas bastante claras. Eso mismo está pasando en todos los niveles debajo que ahora se están reorganizando. Ahora la pirámide de desarrollo está funcionando con bastante claridad.

La FIA también está haciendo cosas para llamar la atención con el tema referente a la súper licencia y los puntos necesarios para obtenerla, para asegurarse de que los pilotos deban pasar por la pirámide de desarrollo para poder llegar a la Fórmula 1. La idea es entrenar a pilotos para la F1. Tenemos que asegurarnos de que los mejores pilotos realmente lleguen a la F1 y que estén listos para ello. Nuestro historial de los dos últimos años demuestra que lo hemos hecho.

P: No solo la FIA apoya a la F2 y F3. Liberty Media también está muy interesado en eso y querían que fuera una plataforma muy fuerte para el futuro. ¿Cuánto le anima su enfoque?

BM: Han sido increíblemente comprensivos desde el principio. Tengo un sentimiento especial desde que en los últimos dos o tres años, F2 y F3 se han vuelto completamente estratégicas para la F1. No solo porque estamos llevando pilotos a la máxima categoría, sino también porque cuando venimos a un evento, estamos creando un evento fantástico. Con nuestras categorías tenemos cuatro carreras cada fin de semana. Hay muchas cosas que estamos haciendo y que despiertan el interés de la F1.

Además, durante los últimos dos o tres años ha aumentado nuestra base de espectadores, pero también hemos crecido en redes sociales, donde antes nuestra presencia era bastante pequeña, y eso cambió con la llegada de Liberty.

P: El auge de los eSports ha abierto una gran oportunidad y este periodo de receso ha mostrado una nueva forma en que los pilotos se pueden relacionar con el público. Construir un perfil para un piloto en esta etapa, cuando están en la F3/F2, es importante, ¿lo ve así? ¿Qué opina sobre la forma en que personas como Leclerc y Norris se han relacionado con los aficionados en Twitch y trasladar esto a la vida real?

BM: Creo que es absolutamente fantástico. Estoy totalmente de acuerdo en que esto también fue bastante inesperado, pero realmente pudieron estar en contacto con los aficionados y darles la oportunidad de estar muy involucrados en estas carreras. Nosotros tenemos una base de fans muy joven, más joven que los de la F1.

En nuestro caso, implementamos cámaras en las casas de los pilotos para verles jugar con los simuladores, y luego teníamos las entrevistas, lo cual fue novedoso. Fue completamente diferente a lo que estábamos haciendo en el pasado. Por supuesto, lo que estamos haciendo en Twitter, lo que estamos haciendo en Instagram, lo que estamos haciendo en Facebook, es completamente diferente a cuando teníamos únicamente la retransmisión de TV y eso era todo.

P: Antes de la crisis del coronavirus, el mundo se estaba moviendo hacia una época en la que el deporte necesitaba un sentido de propósito, cuestiones de sostenibilidad, diversidad, etc. Ahora que estamos volviendo a una nueva normalidad, ¿cree que estos problemas se acelerarán mucho más y estarán a la vanguardia en todos los deportes, incluidos la F2 y F3?

BM: Realmente espero que haya algunos cambios definitivos posteriores a la crisis por el virus. No sabemos si el virus se ha ido o no, pero realmente espero que algunos hábitos cambien. La sostenibilidad es algo en lo que necesitamos seguir trabajando. En este momento estamos trabajando en algunos proyectos bastante grandes con F2 y F3, de los cuales no puedo hablar en este momento, pero estamos tratando de alcanzar algunos niveles nuevos en el tema de sostenibilidad.

Si vemos la diversidad de los pilotos de F2 y F3 en los últimos 10 años, hemos tenido competidores de todo el mundo, casi todos los años. Es algo de lo que siempre hemos estado muy orgullosos. En cuanto a géneros, el año pasado tuvimos una mujer piloto en F2 y este año tendremos una en F3, pero es algo en lo que también tenemos que trabajar, porque de lo contrario no vamos a estar en línea con nuestro tiempo, y debemos ser muy cuidadosos con eso.