Explicado el dardo de McLaren a Massa por su reclamo del título 2008

La semana pasada, Felipe Massa habló en exclusiva con Motorsport.com sobre sus planes de acudir a los tribunales para reclamar el GP de Singapur de la temporada 2008 de Fórmula 1, con el fin de solicitar una revisión de aquel campeonato, en el que quedó subcampeón y fue superado por Hamilton, que entonces era piloto de McLaren. Y fue precisamente la escudería de Woking la que generó cierto revuelo en la tarde de este viernes al enviar un dardo o una indirecta al piloto brasileño en las redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram, McLaren compartió un vídeo en el que aparecía una impresión de una noticia sobre la decisión de Felipe Massa, seguido de un vídeo con imágenes del británico celebrando el título que ganó ese año. En la descripción del post ponían "La negación es un río de Egipto", en referencia un meme de internet.

En la aplicación TikTok se hizo viral esa canción, 'Denial is a river in Egypt', aunque la frase realmente es "la negación no es solo un río en Egipto". ¿Y qué quiere decir ? Se juega con la palabra 'The Nile' (El Nilo, el famoso río de Egipto), que suena parecido a 'Denial' (negación) y se utiliza para ironizar con una protesta que alguien hace, sugiriendo que la persona que niega algo ignora lo que realmente ha pasado.

Así, McLaren recuerda que más allá de esa carrera, Hamilton durante el año también hizo méritos para llevarse el mundial, aunque por debajo de Massa en victorias (6 frente a 5), por encima en poles (7 del británico, 6 del brasileño) y empatados a 10 podios. A final de curso les separó un solo punto.

Antes de la carrera de Singapur en 2008, el jefe de Renault, Flavio Briatore, convenció a Nelsinho Piquet para que se estrellara a propósito en el circuito Marina Bay para ayudar al otro piloto del equipo, Fernando Alonso. Cuando salió el coche de seguridad, todos entraron en boxes, pero Ferrari cometió un error en la parada de Massa, dejando la bomba de combustible atascada en el coche del brasileño. Eso le hizo perder tiempo y terminar en 13ª posición, mientras que el español de Renault ganó y el rival de Massa, Lewis Hamilton, completó el podio de la prueba.

Ahora, casi 15 años después, el caso, que se conoció como'Crashgate', ha resurgido, y Motorsport.com ha revelado también en exclusiva que el británico Max Mosley, por entonces presidente de la FIA, ya conocía los hechos en 2008, tal y como reveló hace poco más de un mes su compatriota Bernie Ecclestone, que en esa época era el patrón de la F1.

De hecho, lo sabían cuando aún se podía cambiar el resultado del mundial, antes de la última carrera y por tanto antes de la entrega de premios. Sin embargo, el caso no se destapó hasta un año después, cuando el reglamento ya no permitía actuar.