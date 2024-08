Briatore, sobre Alonso: "No sé si quiere parar en 2026, pero es único"

Una de las personas más importantes en la trayectoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1 fue Flavio Briatore, quien le aseguró un puesto en Renault, el equipo con el que cosechó sus dos títulos mundiales. El español y el italiano trabajaron juntos durante muchos años, aunque tras el polémico Gran Premio de Singapur 2008 se enfrió un poco la relación en el plano profesional, ya que en lo personal siempre se mantuvieron bastante unidos.

Ahora son rivales, puesto que el bicampeón continúa con su extensa trayectoria en la máxima categoría del automovilismo con Aston Martin, mientras que el que fuera uno de los directores más importantes de la parrilla se unió al proyecto de Alpine como asesor. Sin embargo, no cesan los halagos hacia su pupilo, y en podcast de Formula For Success dijo que era "único".

"Si me preguntas si Fernando [Alonso] quiere seguir cuando acabe el contrato, de momento su último año es 2026. Qué quiere hacer después de eso, no lo sé, ¿quiere continuar un año más?", se preguntó el italiano. "El rendimiento está ahí, ves que el nivel de Fernando está ahí, no es cuestión de que pierda su habilidad, durante la carrera siempre está ahí".

Flavio Briatore también habló sobre el deseo de Fernando Alonso de mejorar en cuanto a resultados en el Gran Circo, ya que le falta bastante velocidad a su monoplaza para ser un candidato a los triunfos: "Si es undécimo, quiere ser décimo, y si es décimo, quiere ser noveno. Quiere que el coche sea competitivo, se está clasificando bien, está corriendo bien".

"No sé, para ser sincero, si quiere parar en 2026 y que sea su último año, o si quiere seguir más tiempo. Depende de cómo se sienta con las carreras y, de momento, no sé si tendrá familia", explicó. "Dicho eso, es único, nunca he visto a alguien como él, decidido cada día, que nunca se rinde, es increíble. Llevo 22 años representando a Fernando Alonso, llevamos 22 años casados".

"Fernando sigue siendo difícil de entender porque sigue estando muy motivado siendo un piloto mayor. Está muy en forma, incluso más que cuando pilotaba para mí", concluyó.

