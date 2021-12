En la jornada de entrenamientos libres del viernes en Abu Dhabi, Max Verstappen pudo colocar a su Red Bull en la cuarta posición, con gran diferencia respecto al Mercedes de su máximo rival, Lewis Hamilton. Sin embargo, Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, prefirió quedarse con los puntos positivos que vio en Yas Marina.

"En la primera sesión de entrenamientos fuimos los más rápidos a una vuelta, y en la segunda fuimos los mejores en las tandas largas. Ahora sólo tenemos que combinar esas dos cosas para tener una buena puesta a punto, tanto para la clasificación como para la carrera", dijo el expiloto.

Esto último parece más fácil de decir que de hacer, pero, según Marko, los problemas no tienen por qué ser imposible de solucionar. Cuando se le preguntó por qué la simulación de clasificación bajo luces artificiales no fue la que esperaban, el de Red Bull explicó: "Fue porque los cambios para mejorar las tandas largas fueron un demasiado arriesgados. Además, no pudimos conseguir que los neumáticos tuvieran la temperatura adecuada a una vuelta".

Marko recordó que no se puede presuponer que este circuito será beneficioso para ninguno de los equipos, y también comentó que en las dos pasadas carreras perdieron la victoria por su propia cuenta.

"Hemos dicho antes que no hay pistas específicas de Mercedes o Red Bull. Mientras todos los coches cumplan con el reglamento y no sea la Fórmula 1 contra la Fórmula 2, seguro que vamos a competir".

"Perdimos en Yeda y Qatar por nuestra culpa", dijo Marko a Motorsport.com en el paddock, antes de citar a esta última carrera: "Pero en términos de velocidad pura estábamos allí".

No obstante, en caso de que se produzca una colisión de como la de Arabia Saudí, los comisarios de la FIA han dejado claro que la deducción de puntos en el campeonato es una posibilidad.

Michael Masi lo mencionó en sus "notas de carrera", pero Marko expresó que este recordatorio es completamente innecesario. "Si hay un accidente, debería investigarse de forma neutral. No tiene sentido volver a escribir algo así". El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, está de acuerdo con esto, y mandó un mensaje directo. "No creo que haya habido ninguna discusión sobre la deducción de puntos después de Silverstone".

Galería: así fue el viernes del GP de Abu Dhabi 2021 de F1 para Red Bull

