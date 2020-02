Leclerc: "No puedo ser el hombre a batir con 22 años"

Hace 12 meses, Charles Leclerc se convirtió la apuesta de Ferrari. En Maranello se atrevieron a confiar en un joven con solo un año de experiencia en la Fórmula 1 para tomar el relevo nada menos que del último campeón del mundo de la marca, Kimi Raikkonen.

Un año después, la situación es diferente. Mientras Sebastian Vettel se enfrenta a un montón de preguntas sobre su futuro, Leclerc es la imagen de la solidez.

El piloto de Mónaco, tras su renovación, sabe que en los próximos cinco años estará en Ferrari, una confianza que en el pasado no se le ha otorgado a nadie. Leclerc promete mucho y apunta a tomar las riendas del Cavallino. Las cosas han cambiado mucho en 12 meses.

“Es positivo saber que estaré en Ferrari otros cinco años y me da confianza”, reconocía Leclerc durante la presentación del equipo. "Sin embargo, esto no significa que los resultados lleguen solos. Tenemos que trabajar duro. Un proyecto a largo plazo es interesante para mí y para el equipo. Es muy difícil predecir a qué podemos aspirar”.

La confianza de Ferrari no se traduce en más presión, sino en confianza.

“Ahora conozco mejor al equipo y me siento más preparado. El año pasado no sabía qué esperar exactamente, pero aprendí mucho de Seb y de todo el equipo. Creo que cometí varios errores, pero aprendí la lección. En general, creo que he aprendido muchas lecciones pequeñas, especialmente sobre gestión de carrera y estrategia. Aún puedo mejorar muchas cosas. Si tuviera que decir una, trataría de tener una mejor visión de la carrera", comenta.

Ferrari intervino tras los incidentes entre Leclerc y Vettel en 2019 y afronta esta temporada con las ideas más claras, aunque sin órdenes de equipo de inicio.

“Aprendimos la lección de lo que sucedió en Brasil. Somos libres para competir entre nosotros, pero también somos compañeros. Episodios como el de Interlagos no pueden suceder. Creo que ambos tendremos más espacio para tratar de estar siempre a salvo de estas situaciones", afirma.

Tras conseguir sus dos primeras victorias en F1 y acabar cuarto el campeonato en su primer año de rojo, Leclerc todavía no cree que sea la referencia.

"No puedo considerarme el hombre a batir con 22 años. Voy a afrontar mi tercera temporada en la Fórmula 1, sería muy arrogante. Espero serlo en el futuro, pero todavía tengo mucho que aprender para ocupar esa posición. Elegir un favorito siempre es difícil, porque hay muchos pilotos como Seb y Lewis que tienen más experiencia que nosotros. Todavía tengo mucho que aprender, pero me estoy centrando en mí mismo y espero convertirme en el mejor pronto".