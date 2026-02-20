Leclerc, 'campeón de invierno', advierte: "Los equipos están escondiendo su potencial"

Charles Leclerc cerró los test de pretemporada de Bahrein con algo más que el mejor tiempo: cerró tres días de trabajo dejando la sensación de que Ferrari ha dado un paso firme hacia la nueva era de la Fórmula 1. El monegasco fue el único piloto capaz de romper la barrera del 1:32, firmando un 1:31.9 que le convirtió en el hombre referencia del invierno. Un título simbólico, sí, pero que siempre marca tendencia.

Lo más llamativo no fue solo el crono. Fue la facilidad. Las vueltas rápidas salían con naturalidad, sin aparentes sobresaltos, tanto en la sesión matinal como en la vespertina del último día. Y, además, con carga de trabajo: más de 130 vueltas en una sola jornada, sumadas al sólido kilometraje acumulado previamente por Ferrari. Ritmo y fiabilidad, el cóctel que todo equipo busca en febrero.

Sin embargo, Leclerc se encargó de enfriar cualquier euforia desmedida.

"El día de test fue muy fluido, completamos nuestro programa y probamos todo lo que habíamos planeado".

El SF-26 respondió, el plan se ejecutó y los datos fluyen hacia Maranello. Pero en este nuevo reglamento —donde las cartas aún están boca abajo— el monegasco insiste en que los cronos pueden ser una trampa.

"En términos de rendimiento, todavía es difícil entender dónde estamos realmente porque los equipos están escondiendo su verdadero potencial, así que es importante no centrarse demasiado en los tiempos por vuelta y prepararse para la primera carrera".

En Melbourne puede cambiar todo

Ferrari ha sido uno de los nombres que más se repiten en el paddock cuando se habla de favoritos para esta nueva Fórmula 1. Algunos rivales ya les colocan como referencia inicial. Pero Leclerc no compra el cartel antes de tiempo. Australia dictará la primera sentencia real.

El enfoque, explica, es otro.

"Iremos paso a paso e intentaremos entender cómo extraer el máximo de nuestro coche. Tenemos muchos datos que analizar antes de llegar a Melbourne y veremos cómo van las cosas una vez estemos allí".

Ese "paso a paso" cobra aún más importancia en una temporada que nace bajo un reglamento completamente nuevo. El desarrollo será feroz, constante, casi carrera a carrera. Lo que hoy parece ventaja, mañana puede evaporarse.

Pero si algo deja Bahrein es una fotografía clara: Ferrari ha empezado fuerte. Muy fuerte. Y Leclerc, sin levantar la voz, ha sido el primero en colocar su nombre en lo más alto de la tabla. El invierno tiene campeón. Ahora falta saber si también tiene aspirante real al trono.