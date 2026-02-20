¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!
Mira cómo sería la parrilla del GP de Bahrein de F1 2026 si se tomaran los tiempos más rápidos de los test de pretemporada. ¡No queremos decir nada!
Cuando uno recopila los mejores tiempos siempre se ve en la obligación de aclarar que no sugiere nada. Los test son test, y no todos los equipos buscan vueltas rápidas, sino que hay quien se centra solo en la fiabilidad y siempre queda la duda de cuántos han exprimido al máximo su coche, o si de hecho lo ha exprimido alguien.
Dicho esto, aquí están los tiempos más rápidos de los test de la F1 2026 en Bahrein, todos conseguidos durante la segunda semana (del miércoles 18 al viernes 20), aunque hay que tener en cuenta, y lo aclaramos en la tabla, qué neumático usó cada piloto en su mejor vuelta, y qué pilotos se perdieron la última jornada, cuando se suelen lograr mejores tiempos.
No se sabe qué mapa motor lleva cada equipo en cada momento de los test de F1, ni qué carga de combustible, así que lo dicho, hay que ser cautelosos y no interpretar esto demasiado... De hecho, sí, Aston está mal, pero al haber rodado tan poco, no se pueden valorar en exceso sus mejores tiempos.
Parrilla de los test de F1 2026 de Bahrein según los mejores tiempos
(Entre paréntesis, el neumático, siendo los C5 los más blandos y los C1 los más duros)
|
1º
|
1:31.992
(C4)
|
2º
|
1:32.803
(C3)
|
3º
|
1:32:861
(C3)
|
4º
|
1:32.871
(C3)
|
5º
|
1:33.109
(T, experimentales)
|
6º
|
1:33.197
(C3)
|
7º
|
1:33.408
(C3)
|
8º
|
´
1:33.421
(C5)
|
9º
|
1:33.487
(C4)
|
10º
|
1:33.755
(C4)
|
11º
|
1:33:818
(C5)
|
12º
|
1:33:987
(C4)
|
13º
|
1:34.149
(C4)
|
14º
|
1:34:201
(C4)
|
15º
|
1:34.260
(C4)
|
16º
|
1:34.342
(C5)
|
17º
|
1:34:532
|
18º
|
1:34:555
(C5)
|
19º
|
1:35.290
(T)
|
20º
|
1:35:369
(C5)
|
21º
|
1:35.974
(C3)
|
22º
|
1:36.536
(C3)
*No rodaron última jornada a pista
**Verstappen y Bottas hicieron su mejor tiempo con el neumático T, el experimental de Pirelli, que algunos pilotos señalaron como el más rápido de la gama o casi tan rápido como el blando
Algunas cosas sí se repiten en las dos semanas de test de F1 en Bahrein, aunque por ejemplo Mercedes tenía el mejor tiempo en la semana 1 y Ferrari le ha acabado superando (Leclerc con el C4, pero ya lo había hecho con el C3), manteniéndose como su principal "rival", con los McLaren y Verstappen en el siguiente escalón. A su vez, por detrás, Aston Martin y Cadillac se jugarían la última posición, aunque del equipo inglés aún no se ha podido ver todo por la nula fiabilidad del motor Honda. ¿Y qué equipo lideraría la zona media de la parrilla? En la primera semana parecía Haas, pero en la segunda Alpine (también gracias a los neumáticos C5 que usaron Gasly y Colapinto) y en parte Audi han dejado claro que eso tampoco está decidido.
Así sería la parrilla de la F1 2026 con el mejor tiempo de los test de Bahrein
|Pos
|Piloto
|Equipo
|Mejor tiempo
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.992
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:32.803
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:32.861
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:32.871
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:33.109
|6
|George Russell
|Mercedes
|1:33.197
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:33.408
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:33.421
|9
|Oliver Bearman
|Haas
|1:33.487
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:33.755
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:33.818
|12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:33.987
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:34.149
|14
|Esteban Ocon
|Haas
|1:34.201
|15
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.260
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|1:34.342
|17
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:34.532
|18
|Alex Albon
|Williams
|1:34.555
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:35.290
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:35.369
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:35.974
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:36.536
¿En qué posición estaría Alonso en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?
Alonso tenía el último (o peor) tiempo en la primera semana de test de Bahrein F1 2026, y en la segunda semana, con la avería que lastró su jornada compelta, terminó también 22º, con el peor tiempo, un 1:36.536 con neumáticos C3 en la mañana del miércoles, sin poder rodar ni el viernes ni apenas el jueves.
¿En qué posición estaría Sainz en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?
En una primera semana con dudas, Sainz logró el 18º mejor tiempo de esos primeros test de Bahrein, y en los segundos ha terminado con un 16º puesto con su 1:34.342 logrado en la última tarde y con el neumático más rápido, el C5.
¿En qué posición estaría Pérez en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?
Checo Pérez había sido 19º en la parrilla de la primera semana de test de Bahrein, pero fue 20º en la segunda con su 1:35:369 logrado en la tarde del jueves. Hay que aclarar que el viernes su mejor tiempo fue con C1, el neumático más lento, pero ese mejor registro del mexicano fue con el C5, el más rápido, por lo que hay que matizar su posición real.
¿En qué posición estaría Colapinto en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?
Después de rozar el top 10 con los tiempos de la primera semana, Franco Colapinto también se quedó a las puertas de las hipotéticas posiciones de Q3 o de puntos, con su mejor vuelta de la segunda semana en Bahrein. Su mejor tiempo fue el 1:33:818 que hizo en la tarde del jueves. Hay que aclarar que no pudo rodar el viernes (hizo todo el día su compañero Gasly), y aunque sí usó los neumáticos C5, los más rápidos de la gama de Pirelli, estuvo cerca de su compañero, que también usó esos C5 en la última tarde.
Y estos son los tiempos de cada jornada de la segunda semana
Tiempos del día 4 del Test de Bahrein 2026 de F1 (miércoles 18 de febrero)
|Pos
|PILOTO
|EQUIPO
|Tiempo
|1
|Russell
|Mercedes
|1:33"459
|2
|Piastri
|McLaren
|1:33"469
|3
|Leclerc
|Ferrari
|1:33"739
|4
|Norris
|McLaren
|1:34"052
|5
|Antonelli
|Mercedes
|1:34"158
|6
|Hadjar
|Red Bull
|1:34"260
|7
|Hamilton
|Ferrari
|1:34"299
|8
|Sainz
|Williams
|1:35"113
|9
|Colapinto
|Alpine
|1:35"254
|10
|Bortoleto
|Audi
|
1:35"263
|11
|Albon
|Williams
|1:35"690
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|1:35"753
|13
|Bearman
|Haas
|1:35"778
|14
|Gasly
|Alpine
|1:35"898
|15
|Stroll
|Aston Martin
|1:35"974
|16
|Ocon
|Haas
|1:36"418
|17
|Alonso
|Aston Martin
|1:36"536
|18
|Hülkenberg
|Audi
|1:36"741
|19
|Lindblad
|Racing Bulls
|1:36"769
|20
|Bottas
|Cadillac
|1:36"798
|21
|Pérez
|Cadillac
|1:38"191
Tiempos del día 5 del Test de Bahrein 2026 de F1 (jueves 19 de febrero)
|Pos
|PILOTO
|EQUIPO
|TIEMPO
|1
|Antonelli
|Mercedes
|1:32:803
|2
|Piastri
|McLaren
|1:32:861
|3
|Verstappen
|Red Bull
|1:33:162
|4
|Hamilton
|Ferrari
|1:33:408
|5
|Norris
|McLaren
|1:33:453
|6
|Colapinto
|Alpine
|1:33:818
|7
|Hülkenberg
|Audi
|1:33:987
|8
|Russell
|Mercedes
|1:34:111
|9
|Ocon
|Haas
|1:34:201
|10
|Lawson
|Racing Bulls
|1:34:532
|11
|Albon
|Williams
|1:34:555
|12
|Bortoleto
|Audi
|1:35:263
|13
|Bearman
|Haas
|1:35:279
|14
|Pérez
|Cadillac
|1:35:369
|15
|Alonso
|Aston Martin
|1:37:472
|16
|Bottas
|Cadillac
|1:40:193
Tiempos del día 6 del Test de Bahrein 2026 de F1 (viernes 20 de febrero)
|Pos
|Piloto
|Equipo
|tiempo
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.992
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:32.871
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:33.109
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:33.197
|5
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:33.421
|6
|Oliver Bearman
|Haas
|1:33.487
|7
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:33.755
|8
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.916
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:34.149
|10
|Carlos Sainz
|Williams
|1:34.342
|11
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:34.352
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|1:34.494
|13
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.511
|14
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:35.290
|15
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:36.019
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:40.842
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|—
