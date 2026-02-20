Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Honda admite los problemas de rendimiento y fiabilidad del motor de Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda admite los problemas de rendimiento y fiabilidad del motor de Aston

La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Antonelli prevé "un top 4 muy apretado y una lucha ajustada" en la F1 2026

Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Aldeguer explica que su recuperación "va por buen camino" y revela sus próximos pasos

Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Russell señala las dos debilidades clave de Mercedes y apunta a Red Bull

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas
Artículo especial
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Mira cómo sería la parrilla del GP de Bahrein de F1 2026 si se tomaran los tiempos más rápidos de los test de pretemporada. ¡No queremos decir nada!

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cuando uno recopila los mejores tiempos siempre se ve en la obligación de aclarar que no sugiere nada. Los test son test, y no todos los equipos buscan vueltas rápidas, sino que hay quien se centra solo en la fiabilidad y siempre queda la duda de cuántos han exprimido al máximo su coche, o si de hecho lo ha exprimido alguien.

Dicho esto, aquí están los tiempos más rápidos de los test de la F1 2026 en Bahrein, todos conseguidos durante la segunda semana (del miércoles 18 al viernes 20), aunque hay que tener en cuenta, y lo aclaramos en la tabla, qué neumático usó cada piloto en su mejor vuelta, y qué pilotos se perdieron la última jornada, cuando se suelen lograr mejores tiempos.

No se sabe qué mapa motor lleva cada equipo en cada momento de los test de F1, ni qué carga de combustible, así que lo dicho, hay que ser cautelosos y no interpretar esto demasiado... De hecho, sí, Aston está mal, pero al haber rodado tan poco, no se pueden valorar en exceso sus mejores tiempos.

Parrilla de los test de F1 2026 de Bahrein según los mejores tiempos

(Entre paréntesis, el neumático, siendo los C5 los más blandos y los C1 los más duros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

1:31.992

(C4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

1:32.803

(C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

1:32:861

(C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

1:32.871

(C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

1:33.109

(T, experimentales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

1:33.197

(C3)

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton*

Ferrari

1:33.408

(C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

1:33.421

(C5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

1:33.487

(C4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.755

(C4)

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto*


Alpine

1:33:818

(C5)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

1:33:987

(C4)

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:34.149

(C4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

1:34:201

(C4)

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

1:34.260

(C4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

1:34.342

(C5)

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson*

Racing Bulls

1:34:532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon*

Williams

1:34:555

(C5)

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas**

Cadillac

1:35.290

(T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

1:35:369

(C5)

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll*

Aston Martin

1:35.974 

(C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso*

Aston Martin

1:36.536 

(C3)

*No rodaron última jornada a pista

**Verstappen y Bottas hicieron su mejor tiempo con el neumático T, el experimental de Pirelli, que algunos pilotos señalaron como el más rápido de la gama o casi tan rápido como el blando

Algunas cosas sí se repiten en las dos semanas de test de F1 en Bahrein, aunque por ejemplo Mercedes tenía el mejor tiempo en la semana 1 y Ferrari le ha acabado superando (Leclerc con el C4, pero ya lo había hecho con el C3), manteniéndose como su principal "rival", con los McLaren y Verstappen en el siguiente escalón. A su vez, por detrás, Aston Martin y Cadillac se jugarían la última posición, aunque del equipo inglés aún no se ha podido ver todo por la nula fiabilidad del motor Honda. ¿Y qué equipo lideraría la zona media de la parrilla? En la primera semana parecía Haas, pero en la segunda Alpine (también gracias a los neumáticos C5 que usaron Gasly y Colapinto) y en parte Audi han dejado claro que eso tampoco está decidido.

Así sería la parrilla de la primera semana, para comparar:

Así sería la parrilla de la F1 2026 con el mejor tiempo de los test de Bahrein

Pos Piloto Equipo Mejor tiempo
1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.992
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.803
3 Oscar Piastri McLaren 1:32.861
4 Lando Norris McLaren 1:32.871
5 Max Verstappen Red Bull 1:33.109
6 George Russell Mercedes 1:33.197
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.408
8 Pierre Gasly Alpine 1:33.421
9 Oliver Bearman Haas 1:33.487
10 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.755
11 Franco Colapinto Alpine 1:33.818
12 Nico Hulkenberg Audi 1:33.987
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.149
14 Esteban Ocon Haas 1:34.201
15 Isack Hadjar Red Bull 1:34.260
16 Carlos Sainz Williams 1:34.342
17 Liam Lawson Racing Bulls 1:34.532
18 Alex Albon Williams 1:34.555
19 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.290
20 Sergio Pérez Cadillac 1:35.369
21 Lance Stroll Aston Martin 1:35.974
22 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.536

¿En qué posición estaría Alonso en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?

Alonso tenía el último (o peor) tiempo en la primera semana de test de Bahrein F1 2026, y en la segunda semana, con la avería que lastró su jornada compelta, terminó también 22º, con el peor tiempo, un 1:36.536 con neumáticos C3 en la mañana del miércoles, sin poder rodar ni el viernes ni apenas el jueves.

¿En qué posición estaría Sainz en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?

En una primera semana con dudas, Sainz logró el 18º mejor tiempo de esos primeros test de Bahrein, y en los segundos ha terminado con un 16º puesto con su 1:34.342 logrado en la última tarde y con el neumático más rápido, el C5.

¿En qué posición estaría Pérez en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?

Checo Pérez había sido 19º en la parrilla de la primera semana de test de Bahrein, pero fue 20º en la segunda con su 1:35:369 logrado en la tarde del jueves. Hay que aclarar que el viernes su mejor tiempo fue con C1, el neumático más lento, pero ese mejor registro del mexicano fue con el C5, el más rápido, por lo que hay que matizar su posición real.

¿En qué posición estaría Colapinto en la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de Bahrein?

Después de rozar el top 10 con los tiempos de la primera semana, Franco Colapinto también se quedó a las puertas de las hipotéticas posiciones de Q3 o de puntos, con su mejor vuelta de la segunda semana en Bahrein. Su mejor tiempo fue el 1:33:818 que hizo en la tarde del jueves. Hay que aclarar que no pudo rodar el viernes (hizo todo el día su compañero Gasly), y aunque sí usó los neumáticos C5, los más rápidos de la gama de Pirelli, estuvo cerca de su compañero, que también usó esos C5 en la última tarde.

Y estos son los tiempos de cada jornada de la segunda semana

Tiempos del día 4 del Test de Bahrein 2026 de F1 (miércoles 18 de febrero)

Pos PILOTO EQUIPO Tiempo
1 Russell Mercedes 1:33"459
2 Piastri McLaren 1:33"469
3 Leclerc Ferrari 1:33"739
4 Norris McLaren 1:34"052
5 Antonelli Mercedes 1:34"158
6 Hadjar Red Bull 1:34"260
7 Hamilton Ferrari 1:34"299
8 Sainz Williams 1:35"113
9 Colapinto Alpine 1:35"254
10 Bortoleto Audi

1:35"263
11 Albon Williams 1:35"690
12 Lawson Racing Bulls 1:35"753
13 Bearman Haas 1:35"778
14 Gasly Alpine 1:35"898
15 Stroll Aston Martin 1:35"974
16 Ocon Haas 1:36"418
17 Alonso Aston Martin 1:36"536
18 Hülkenberg Audi 1:36"741
19 Lindblad Racing Bulls 1:36"769
20 Bottas Cadillac 1:36"798
21 Pérez Cadillac 1:38"191

Tiempos del día 5 del Test de Bahrein 2026 de F1 (jueves 19 de febrero)

Pos PILOTO EQUIPO TIEMPO
1 Antonelli Mercedes 1:32:803
2 Piastri McLaren 1:32:861
3 Verstappen Red Bull 1:33:162
4 Hamilton Ferrari 1:33:408
5 Norris McLaren 1:33:453
6 Colapinto Alpine 1:33:818
7 Hülkenberg Audi 1:33:987
8 Russell Mercedes 1:34:111
9 Ocon Haas 1:34:201
10 Lawson Racing Bulls 1:34:532
11 Albon  Williams 1:34:555
12 Bortoleto Audi 1:35:263
13 Bearman Haas 1:35:279
14 Pérez Cadillac 1:35:369
15 Alonso Aston Martin 1:37:472
16 Bottas Cadillac 1:40:193

Tiempos del día 6 del Test de Bahrein 2026 de F1 (viernes 20 de febrero)

Pos Piloto Equipo tiempo
1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.992
2 Lando Norris McLaren 1:32.871
3 Max Verstappen Red Bull 1:33.109
4 George Russell Mercedes 1:33.197
5 Pierre Gasly Alpine 1:33.421
6 Oliver Bearman Haas 1:33.487
7 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.755
8 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916
9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.149
10 Carlos Sainz Williams 1:34.342
11 Oscar Piastri McLaren 1:34.352
12 Esteban Ocon Haas 1:34.494
13 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511
14 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.290
15 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019
16 Sergio Pérez Cadillac 1:40.842
17 Lance Stroll Aston Martin

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La fiabilidad de Honda deja a Aston Martin en solo 6 vueltas en 8 horas

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

¿Dónde y cuándo empieza la F1? ¿Y MotoGP? ¿Y el resto?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
¿Dónde y cuándo empieza la F1? ¿Y MotoGP? ¿Y el resto?
Más de
Fernando Alonso

El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El CEO de la F1 descarta la retirada de Alonso y Hamilton en 2026: "Son gigantes"

Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda revela qué causó la avería del Aston de Alonso y admite escasez de piezas

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”
Más de
McLaren

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, últimas horas! (con Live Timing)

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

Últimas noticias

Honda admite los problemas de rendimiento y fiabilidad del motor de Aston

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda admite los problemas de rendimiento y fiabilidad del motor de Aston

La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La propuesta de la F1: menos potencia del MGU-K para reducir el lift and coast

¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!

Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin