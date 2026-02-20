Honda admite los problemas de rendimiento y fiabilidad del motor de Aston

La unidad de potencia de Honda para la temporada 2026 de la Fórmula 1 carece tanto de rendimiento como de fiabilidad, según ha admitido el fabricante japonés.

El único cliente de Honda y por tanto que actúa como equipo de fábrica es Aston Martin, que fue el más lento de todos en las pruebas de pretemporada en Bahrein y completó muchas menos vueltas que cualquier otro equipo: 334 en seis días.

Esto se debe a una serie de problemas técnicos, con un problema no especificado y una "anomalía en los datos" frenaron al equipo la semana pasada.

Mientras que esta semana, un problema con la unidad de potencia mantuvo al AMR26 en el garaje durante cuatro horas el miércoles, antes de que Lance Stroll hiciera un trompo y acabara en la grava debido a lo que parecía un fallo técnico. Un problema relacionado con la batería puso fin a la sesión del jueves del equipo a primera hora de la tarde con Fernando Alonso, y no pudo volver a la pista hasta el viernes, cuando completó sólo seis vueltas.

La vuelta más rápida de Aston Martin fue de 1:35.974, realizada por Lance Stroll, lo que se compara desfavorablemente con el 1:35.290s del nuevo equipo Cadillac; todos los demás han alcanzado el 1:34 como mínimo, con Ferrari llegando incluso a marcar un 1:31.992 con Charles Leclerc para cerrar el último día de pruebas en Sakhir.

Si te preguntas si la falta de rendimiento del AMR26, diseñado por Adrian Newey, se debe al motor o a la aerodinámica, la dolorosa y sincera admisión de Honda deja claro que su unidad de potencia con para 2026 no está a la altura, independientemente del potencial aún por demostrar del chasis.

"Nuestro principal objetivo durante las pruebas de esta semana era acumular kilometraje en la unidad de potencia, comprobar la fiabilidad del motor y recopilar datos", declaró Shintaro Orihara, director general y jefe de ingeniería de Honda, en un comunicado de prensa. "Recopilamos datos con éxito, pero no logramos el kilometraje acumulado que nos habíamos marcado como objetivo".

"El jueves identificamos un problema en la unidad de potencia y todos hemos unido esfuerzos para encontrar una solución durante nuestro último día de pruebas. Durante la noche y hoy, HRC Sakura, el AMRTC en Silverstone y nuestros equipos en Bahrein han trabajado juntos en un plan de funcionamiento limitado, que se acordó conjuntamente teniendo en cuenta la escasez de piezas".

"Ha sido una semana dura, pero queremos dar las gracias al equipo por su apoyo en la pista y a todos los que trabajan en Japón y el Reino Unido de forma remota. En general, no estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone", concluyó.

