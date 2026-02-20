Vasseur frena la euforia de Ferrari: "No sabemos el nivel real"

Ferrari cerró la pretemporada 2026 como el equipo referencia en tiempos absolutos. El llamado —y poco oficial— título de "campeón de invierno" cayó del lado de Maranello tras seis días de test en Bahrein que dejaron una conclusión evidente: el SF-26 tiene velocidad… y, quizá más importante aún, fiabilidad.

El último día lo confirmó Charles Leclerc, único piloto capaz de romper la barrera del 1:32 con un 1:31.9 que le colocó en lo más alto de la tabla global. Una declaración de intenciones en un paddock que había llegado a Sakhir mirando más a Mercedes y Red Bull. Pero el asfalto habló… y también los rivales. Desde los muros de Mercedes, Red Bull y McLaren ya sitúan a Ferrari como uno de los equipos fuertes del inicio de temporada.

Sin embargo, si alguien se encargó de rebajar la espuma fue Frédéric Vasseur

Mucho kilometraje, muchos datos… y prudencia

"¿Contento? Sí", reconoció el francés en declaraciones a F1.com tras bajarse el telón de los test. Pero rápidamente añadió el matiz que marca su discurso desde que aterrizó en Ferrari: el método por encima del ruido.

"El objetivo al principio era hacer mucho kilometraje y creo que fue bastante bien. Recogimos datos, intentamos mejorar sesión tras sesión y eso salió bien", explicó.

Ferrari ha sido, probablemente, el equipo más sólido en términos de fiabilidad. Más allá del pequeño contratiempo que interrumpió una jornada de Lewis Hamilton el jueves, el motor italiano acumuló vueltas sin apenas sobresaltos, algo especialmente valioso en un reglamento completamente nuevo donde cada kilómetro cuenta.

Pero Vasseur insiste en que la foto de los tiempos puede ser engañosa:

"El rendimiento es relativo. No sabemos el nivel de combustible de los demás, no conocemos sus modos de motor, no llevábamos necesariamente los mismos neumáticos. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos e intentar hacer un mejor trabajo en Melbourne que este fin de semana. Entonces veremos dónde estamos".

Australia no dictará sentencia

Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

El SF-26 ha sido rápido en Bahrein. También lo fue en el shakedown privado de Barcelona. Pero para Vasseur, la carrera del Gran Premio de Australia no marcará el destino del campeonato.

"No quiero decir que no importe el resultado en Melbourne, porque prefiero un buen resultado a uno malo", puntualizó con una sonrisa implícita. "Pero el desarrollo será tan enorme durante la temporada que lo más importante es la capacidad del equipo para evolucionar, para traer piezas rápido, mucho más que el rendimiento en la primera carrera".

El mensaje es claro: 2026 no será una temporada de fotografía fija, sino de carrera de desarrollo. Y ahí Ferrari quiere marcar diferencias.

"Tenemos que mantener el impulso y estar centrados en el desarrollo", remató.

Una base sólida… y margen de mejora

En Maranello creen que el punto de partida es bueno. La velocidad está ahí. La fiabilidad también. Incluso en aspectos sensibles del nuevo reglamento, como las salidas —más complejas este año—, el motor Ferrari parece competitivo. Pero el propio Vasseur ya dejó claro hace meses cuál será la clave en esta nueva era técnica: no ganar en marzo, sino mejorar hasta noviembre.

Ferrari se va de Bahrein con confianza. Con datos. Con velocidad. Y con el paddock mirándoles de reojo.

El invierno es rojo. Ahora empieza lo que de verdad importa.