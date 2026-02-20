Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

La serie de jornadas de test previas al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 concluyó el viernes con el tercer día de la segunda semana de pruebas en Bahrein. Después de que Isack Hadjar inaugurara la semana y Max Verstappen completara íntegramente la jornada del jueves, Red Bull optó por repartir el tiempo en pista de forma equitativa entre ambos pilotos en el último día.

Hadjar fue el primero en subirse al RB22 el viernes y completó un total de 59 vueltas en el Bahrein International Circuit, antes de ceder el coche a Verstappen para la sesión de la tarde. El neerlandés dio 65 giros y marcó un 1:33.109 como mejor tiempo, lo que le situó tercero en la tabla del día. Tras finalizar la jornada, Verstappen se mostró satisfecho con el desarrollo de los test.

"Esta semana ha sido un buen comienzo. Durante mis tandas en el coche hemos podido completar básicamente todo el programa previsto, y eso es positivo, porque tenemos muchos datos que revisar y analizar", valoró Verstappen. También dedicó un elogio a Red Bull por el trabajo realizado en las últimas semanas.

"Antes del test en Bahrein creo que nos preparamos lo mejor posible y el equipo ha hecho un trabajo excelente para llevarnos hasta donde estamos ahora. Por supuesto, está claro que todavía queda bastante trabajo por hacer para ser más rápidos, así que seguiremos trabajando en ello. Veremos qué nos depara Melbourne: es fantástico volver a competir, pero debemos seguir esforzándonos al máximo".

Isack Hadjar kijkt ook tevreden terug op de voorbereiding die hij met Red Bull heeft gedraaid. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

En la clasificación de la última jornada en Bahrein, Verstappen terminó diez posiciones por delante de Hadjar, que marcó un 1:34.511 como mejor registro. Para el francés, es la primera vez que vive un cambio reglamentario en F1, lo que le ofrece más oportunidades de contribuir al desarrollo del coche.

"Hemos sacado el máximo partido al último día de test. Probamos muchos cambios de configuración y todos tenían sentido, así que tengo buenas sensaciones sobre la dirección que hemos tomado", señaló Hadjar.

"El ritmo en tandas largas y con mucha carga de combustible también fue bueno. Cuando llegué a la Fórmula 1, el coche ya estaba más o menos completamente desarrollado. He disfrutado pudiendo aportar más ideas y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta. Estoy muy satisfecho con lo que hemos aprendido esta semana y tengo muchas ganas de correr en Melbourne".

Red Bull dispone ahora de casi dos semanas para analizar los datos de los test de Barcelona y Bahrein antes de que la temporada de F1 arranque entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.