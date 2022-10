Kvyat no descarta un regreso sorpresa a la F1 en el futuro

Cargar el reproductor de audio

El mercado de fichajes de la Fórmula 1 en la temporada 2022 ha estado lleno de rumores y noticias sobre los nombres que podrían recalar en la próxima campaña del Gran Circo, y no solo estaban pilotos jóvenes que esperaban su momento o estrellas cambiando de escuderías, sin que también han sonado algunos que parecían haberse despedido de la máxima categoría del automovilismo.

Los ejemplos más claros estuvieron en Alpine y Haas, ya que tanto Antonio Giovinazzi como Nico Hülkenberg fueron parte de la lista de posibles sustitutos de Fernando Alonso y Mick Schumacher, pero finalmente no serán los titulares de esos respectivos conjuntos para 2023.

No obstante, eso demuestra que los equipos en ocasiones desean recurrir a experimentados pilotos que a debutantes, como ocurrirá en AlphaTauri con Nyck de Vries, que a pesar de solo haber realizado una prueba en el Gran Circo [donde puntó con Williams en Monza], a sus 27 años, es campeón del mundo de Fórmula E y se llevó el campeonato de la Fórmula 2 en 2019.

Precisamente un ex de esa escudería de Faenza, Daniil Kvyat, aún mantiene vivas las esperanzas por un regreso a la Fórmula 1 después de salir del programa de Red Bull tras un año 2020 en donde Pierre Gasly pasó por encima de él. Sin embargo, el piloto ruso es consciente de que esa oportunidad es muy remota y prefiere centrarse en otras categorías de las cuatro ruedas.

"Nunca digas nunca", comentó a Motorsport.com. "En este momento, digamos que no sería lo ideal, pero espero que algún día pueda volver a hablar de ello. Ahora en la NASCAR, soy bienvenido, no he tenido ningún problema y planeamos hacer más carreras".

"Estoy contento, siempre quise probarme a mí mismo en la NASCAR, y en cierto modo, es un sueño hecho realidad", explicó el antiguo miembro del equipo AlphaTauri. "Llegar a lo más alto aquí podría llevar un tiempo, pero soy paciente, y las trayectorias pueden ser realmente largas si lo haces bien, tengo curiosidad por ver hasta dónde puedo llegar".

"Por supuesto, la Fórmula 1 siempre tiene un lugar especial en mi corazón, y quién sabe, ojalá podamos volver, todavía soy joven. Como demuestran algunas personas, puedes regresar después de un pequeño descanso y seguir haciéndolo bien", expresó el ruso.

Kvyat pisó tres veces el podio en la máxima categoría del automovilismo durante su estancia, y aunque ve su futuro puede no estar en donde llegó a descorchar el champán, mira todas las opciones.

"Estoy abierto a empezar negociaciones y ver qué puede salir en 2023 [en Estados Unidos], hay algunas opciones, y si estoy así, no hay obstáculos si me preguntan. La gente tiene mi número, saben cómo encontrarme", dijo.

"Ahora llevo ese traje [de negocios], puedo cambiarlo por uno de carreras y estar listo para salir", aseguró el ruso. "La Fórmula 1 es lo más fácil para mí, subirme a uno de esos monoplazas es más sencillo que un coche de la NASCAR, donde con cuatro vueltas de entrenamientos libres ya tienes que competir contra el resto".

El ex de Toro Rosso, Red Bull y AlphaTauri tiene a un buen aliado en el paddock del Gran Circo, su agente Nicolas Todt, quien también se ocupa de Charles Leclerc: "Lo valoro mucho".

"Me gusta trabajar con él, aunque no es nada fácil, no es que él pueda chasquear los dedos y hacer que las cosas pasen. Son muchos detalles y tenerlo al lado, ayuda", reveló Kvyat. "También tengo mis propios contactos, he hecho muy buenas relaciones personales con la gente, pero, como he dicho, los tiempos son cruciales".

"A veces, muchas cosas sobre el papel apuntan a algo, pero la realidad es que quizá son un poco diferentes", sentenció el piloto de 28 años que ahora prueba suerte más allá de la Fórmula 1.

