La FIA y Alonso, inseparables en 2022: todas sus polémicas en F1

Durante la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de F1, Fernando Alonso y Lance Stroll protagonizaron un fuerte accidente en el que el español salió volando por los aires después de impactar contra la parte trasera del coche del canadiense tras la reanudación del coche de seguridad provocado por Valtteri Bottas. El de Alpine se fue hacia la izquierda para sobrepasar al que será su compañero en la próxima temporada, pero en un dudoso movimiento acabaron chocando, lo que provocó que los comisarios castigaran al de Aston Martin con tres posiciones para la parrilla de salida de la próxima cita en México, además de dos puntos en la superlicencia.

A pesar del golpe, el bicampeón continuó en la carrera con un A522 bastante dañado, pero con el que consiguió cruzar la línea de meta en la séptima posición, incluso después de perder uno de sus retrovisores cuando adelantó a Kevin Magnussen. Fue una proeza titánica, pero en Haas no estaban conformes con cómo se hizo, y desde el equipo estadounidense decidieron protestar a la federación internacional porque, según ellos, el español siguió compitiendo con elementos que podrían ser peligrosos para el resto de los competidores.

Eso es cierto, como les ocurrió en otras tantas veces con el danés, con quien tuvieron que pasar por boxes de manera obligatoria tras ver la bandera y naranja, pero en el caso de Fernando Alonso, en ningún momento se le dijo a la escudería o al propio piloto que debía entrar en el pitlane a arreglar su monoplaza. Horas de deliberación después, con la versión de ambas partes, los comisarios decidieron imponer una penalización de 30 segundos al ovetense, lo que le hacía caer hasta el 15º puesto y quedarse sin puntos.

Haas hizo lo propio con Sergio Pérez, a quien se le descolgó parte del alerón delantero después de un toque con Valtteri Bottas, pero el mexicano no recibió ningún castigo y conservó su cuarta plaza al final del domingo. Es por ello que se puede hacer una comparación sobre cómo se han aplicado las sanciones dependiendo del nombre del piloto, con Fernando Alonso muy perjudicado en toda la temporada 2022 por las decisiones de los comisarios de la FIA.

Las primeras veces de Fernando Alonso en los documentos de la FIA en 2022

El nombre del piloto español no tardó demasiado en aparecer en los documentos que hace públicos la FIA sobre la resolución de las investigaciones, y en la tercer prueba, en el Gran Premio de Australia, la federación internacional revisó una acción en la que Kevin Magnussen, después de que fuera superado por Guanyu Zhou, adelantó a Alonso en cuarta curva, forzando a que se fuera por el exterior de la pista cuando le aguantaba el paralelo.

A pesar de que no le impusieron ninguna sanción, el español acabó bastante decepcionado en la prueba, ya que una mala estrategia y su accidente en la clasificación cuando incluso podía luchar por la pole position le privaron de estar en la zona alta de los puntos. No obstante, no fue la única vez en la que se vio las caras con otro Haas, y es que solo una cita después, en Imola, con unas condiciones meteorológicas adversas, recibió un leve golpe de Mick Schumacher en la salida que le dejó fuera a las primeras de cambio.

Aquella acción ni siquiera se revisó, algo normal, ya que se trataba de un incidente de carrera sin motivos aparentes, pero eso seguro que fue motivo de que el español quisiera ir a por todas en el siguiente gran premio para remediar su abandono.

La polémica y sanción del GP de Miami 2022 de F1 con Fernando Alonso y la FIA

Tan solo unos días después de su retirada, el bicampeón llegó a Miami con ganas de hacerlo bien en el estreno de un nuevo circuito, y todo parecía ser así cuando estaba de manera habitual en los puntos, hasta que se produjo una desafortunada acción. En una de las curvas más cerradas de la pista, Alonso optó por salirse porque no fue capaz de hacer girar el monoplaza, pero levantó en la siguiente recta para que sus registros no mejoraran.

Eso no fue suficiente para que la FIA no lo penalizara y le impusieron un castigo de cinco segundos más un punto en su superlicencia, aunque lo que más sorprende es que los comisarios hicieron pública su decisión una vez que acabó la cita, por lo que el piloto no pudo apretar en pista para recuperar esa desventaja. Por tanto, el asturiano se volvió a quedar fuera de los puntos, no solo por esos cinco segundos, sino por otros cinco que le impusieron por provocar un accidente a Pierre Gasly, además de otros dos puntos que se le acumularon a los tres que ya tenía.

Un ligero descanso para volver al punto de mira de la FIA en el GP de Canadá 2022

Tras varias carreras en las que Fernando Alonso no fue uno de los motivos de discusión de los comisarios de la federación internacional, el español regresó como protagonista principal al término de la carrera en Canadá, donde le impusieron una sanción tras cruzar de nuevo la línea de meta. En ese fin de semana, con su Alpine, fue segundo en la clasificación, y a pesar de ir cayendo poco a poco con el ritmo, se mantenía por arriba, dentro de los puntos.

Sin embargo, una mala elección con la estrategia y los coches de seguridad lo envió más atrás, teniendo que conformarse con luchar por la séptima plaza con Valtteri Bottas. El ovetense cubrió todo lo que pudo de la pista en el último giro, realizando unos movimientos que el organismo rector consideró peligrosos, y en lugar de cosechar seis puntos, se tuvo que contentar con solo dos que se quedaron en amargos después de empezar en la primera línea de la parrilla.

En aquella ocasión, los comisarios defendieron que Alonso realizó varios cambios de dirección en la recta, y tras declarar ante ellos, se le castigó con cinco segundos y un nuevo punto más en su superlicencia, llegando a la mitad de los necesarios para ser excluido de una carrera.

Si se compara con otros movimiento similares, en el famoso Gran Premio de Abu Dhabi 2021, Max Verstappen hizo algunos giros más bruscos de los necesarios para evitar que Lewis Hamilton le cogiera el rebufo, pero, en cualquier caso, el neerlandés no fue investigado y se llevó su primer título mundial de manera épica.

La excepción que confirma la regla en el GP de Austria 2022 con la FIA

En la carrera del Red Bull Ring, Fernando Alonso sufrió desde el sábado, ya que no pudo participar en la primera sprint de la temporada porque su Alpine se quedó parado antes incluso de realizar la vuelta de formación. Saliendo el último, no tenía más remedio que remontar el domingo, y así fue hasta que en una de sus paradas en boxes durante un periodo de coche de seguridad, su equipo le ajustó mal una rueda.

El asturiano regresó inmediatamente al garaje para que se la colocaran, y de manera muy inteligente salvó una sanción que estaba casi asegurada por reincorporarse en condiciones inseguras, con un neumático que podía salirse en cualquier momento. En sus declaraciones posteriores con la prensa parecía algo despreocupado, pero se podían ver sus intenciones de hacer creer a la FIA que no había hecho nada incorrecto, como así apreciaron.

Quizá esa fue la acción que merecía con mayor claridad un castigo, y aunque fue culpa de sus mecánicos, no paró en medio de la pista para retirarse, sino que siguió en marcha, y pudo acabar décimo para sumar un punto que sabía a gloria sin sanciones.

El accidente con Lewis Hamilton que la FIA pasó por alto en el GP de Bélgica

En la salida de la prueba en Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton y Fernando Alonso se encontraban en muy buenas posiciones, debido a las sanciones por cambios en componentes de la unidad de potencia de los favoritos, Charles Leclerc y Max Verstappen. Tras reaccionar mejor que Sergio Pérez, ambos llegaron en paralelo a Les Combes, donde el británico cerró al español provocando un accidente en el que su Mercedes salió volando por los aires.

El heptacampeón se vio obligado a retirarse, mientras que el de Alpine siguió para acabar quinto, uno de los mejores resultados de todo el año. Sin embargo, si se toma con perspectiva, sería algo igual que en Estados Unidos, donde el que provoca el toque abandona y el otro continúa y ve la bandera a cuadros. En aquel caso de Bélgica, Hamilton no tuvo ninguna penalización, mientras que Lance Stroll, por una consecuencia similar, acabó con tres posiciones en la siguiente parrilla y dos puntos.

La gota de la FIA que colmó el vaso en los aficionados tras el GP de Estados Unidos

Como si de una película se tratara, Alonso voló contra las protecciones del Circuito de las Américas tras chocar con Lance Stroll, quien será su compañero de equipo en 2023, y a pesar de que el canadiense recibió su merecido castigo para la carrera en México, no le fue tan bien al español.

Los comisarios de la FIA alegaron, muchas horas después, que el monoplaza francés no era seguro para competir porque tenía elementos rotos, aunque nunca se le llegó a mostrar una bandera negra y naranja que así se lo haría saber tanto a la escudería como al piloto. De no ser por una protesta de Haas, el bicampeón habría acabado séptimo tras haber estado último tras su fuerte impacto, pero, además de llegar 24 minutos más tarde del límite para presentar una reclamación, el director encargado de decir si los coches son legales tras la prueba, Jo Bauer, dio su aprobado al A522 antes de que se abriera una investigación.

Así pues, hubo un cambio de parecer dentro de la FIA, contradiciendo lo que unos habían dado por bueno, y creando un clima de enfado, ya no solo en Alpine y Fernando Alonso, sino en todos los aficionados que cada vez piden más una separación de la categoría y la federación internacional.

Los fantasmas del pasado volvieron a aparecer en el GP de Estados Unidos

En la última carrera disputada en Austin, Fernando Alonso volvió a dejar en evidencia los criterios de la FIA, y es que en un encontronazo con los dos Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, se tomó la justicia por su mano. En un adelantamiento bastante arriesgado del finlandés en la primera curva del trazado, el español se quedó a merced de los rivales que venían por detrás, y tras varias quejar por la radio, cuando luchaba con el italiano, se tiró desde muy lejos en la recta de atrás para pasar al coche suizo por fuera de la pista.

El dos veces campeón del mundo aseguraba que no había hecho nada mal si se tomaba en consideración lo que hicieron los otros pilotos, y cuando Giovinazzi se la devolvió, fue tan evidente que la federación se había equivocado, que le indicaron que debía devolver su lugar, en lo que fue una demostración de que, en ocasiones, los puntos de vista de los comisarios pueden no ser los correctos y que podrían tener más afecto a un piloto que a otro.

