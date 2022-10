Aston Martin, cerca de un acuerdo con la FIA por el límite de costes

Cargar el reproductor de audio

El equipo fue incluido en una lista compuesta por Red Bull y Williams en la que no cumplieron con el reglamento financiero de la pasada temporada 2021. Sin embargo, mientras que los austriacos habrían gastado más de la cuenta y cometido errores en los procedimientos, Aston Martin y los de Grove lo habrían hecho de una manera menos grave.

En el caso de Williams, se trataba de un retraso en la presentación de los documentos de contabilidad externa, lo que se resolvió con una multa de 25.000 dólares [25.300 euros al cambio actual] a principios de año. Por otro lado, los de Silverstone han estado negociando con la federación durante un tiempo, y es probable que se conozca el fallo del organismo rector esta semana.

Un ABA significa que la escudería admite que se equivocó y acepta formalmente cualquier sanción aplicada por la federación, y el director de Aston Martin, Mike Krack, aseguró que estaban "discutiendo con la FIA" cuando Motorsport.com le preguntó por la situación.

"Creo que será algo que intentaremos finalizar en los próximos días, así que hablamos con ellos durante el fin de semana. Estoy bastante seguro de que lo resolveremos pronto", dijo tras la carrera en Estados Unidos.

El jefe de los ingleses restó importancia a la sugerencia de que existiera alguna frustración sobre las acusaciones vertidas a su equipo: "Creo que es complejo, es una norma complicada".

"No es frustrante, nos muestra que tenemos que hacer un mejor trabajo en el futuro para que no tengamos esos problemas, pero, al fin y al cabo, pienso que lo más importante es que estábamos por debajo del límite, y el resto era por procedimiento", explicó.

Al parecer, el incumplimiento de Aston Martin estaba relacionado con la fiscalidad de Reino Unido, que fue interpretada de diferentes formas por el conjunto y la FIA, pero Krack no quiso decir nada al respecto.

"Preferiría que tuviéramos un acuerdo firmado antes de entrar en materia", afirmó. "También habrá un comunicado de prensa de la FIA, que luego se acordará con nosotros, así que tendremos más detalles en los próximos días".

El máximo responsable del equipo dijo que no sabía cuándo podría surgir la noticia, pero indicó que el resultado de Aston Martin no tendrá que esperar necesariamente al de Red Bull. Las conversaciones entre la escudería de Milton Keynes y el organismo quedaron paralizadas después de conocer el fallecimiento de su fundador, Dietrich Mateschitz.

"Entendí leyendo que se pospusieron por Dietrich Mateschitz", comentó Krack. "En realidad, son dos cosas independientes, que no me importaría que termináramos con la nuestra lo antes posible, y, además, es una situación diferente, no estamos gastando más".

"También depende de la FIA, y ahora tenemos a gente viajando, pero creo que hemos hecho un par de pasos adelante este fin de semana. Así que pienso que no estamos lejos, pero no puedo decir si es mañana, el miércoles o cuando sea", sentenció el jefe de Aston Martin.

