Todos los pilotos adolescentes que debutaron en la F1

Oliver Bearman se convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en tomar la salida en una carrera de Fórmula 1 cuando debutó en el Gran Premio de Arabia Saudí 2024. Con 18 años, sustituyó a Carlos Sainz debido a que el español sufrió apendicitis y tuvo que someterse a una operación de urgencia, por lo que el británico fue el 13º adolescente en tomar la salida en un gran premio.

¿Quiénes fueron los otros doce y cómo les fue?

Max Verstappen (17 años y 165 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 2015

Grandes premios: 187

Victorias: 56

Max Verstappen es el piloto más joven de la historia en participar en una carrera, puesto que solo tenía 17 años y 165 días cuando debutó en el Gran Premio de Australia 2015. La Fórmula 1 nunca había visto nada igual, incluso su fichaje se anunció cuando el neerlandés tenía 16 años, por lo que aún no podía conducir de manera legal en carretera.

Eso provocó inmediatamente que la FIA introdujera una norma que decía que el resto de pilotos debían tener al menos 18 años, y necesitaban pasar otras dos temporadas en categorías inferiores antes de saltar al Gran Circo, puesto que el holandés solo estuvo una campaña en la Fórmula 3. Max Verstappen no tuvo un buen inicio, ya que se retiró tras 32 vueltas en Albert Park, pero demostró su potencial de campeón al batir en Toro Rosso a Carlos Sainz, lo que le valió un asiento en Red Bull en 2016.

El debut de Max Verstappen en la Fórmula 1: Fórmula 1 El debut en F1 de Verstappen y Sainz como compañeros en Toro Rosso

Lance Stroll (18 años y 147 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 2017

Grandes premios: 145

Victorias: 0

Lance Stroll entró en la Fórmula 1 en circunstancias controvertidas, al igual que Max Verstappen, pero para el canadiense fue porque tenían un buen respaldo financiero para hacerse con un hueco en Williams. Sin embargo, eso llegó después de una exitosa trayectoria en categorías inferiores, puesto que ganó en la Fórmula 4 europea y la Fórmula 3 italiana, lo que le hizo llamar la atención de los de Grove.

No obstante, su carrera en el Gran Circo no tuvo un buen inicio, porque en el Gran Premio de Australia 2017 sumó el primero de sus tres abandonos consecutivos. Logró puntuar en la séptima ronda del calendario en su propio país, antes de conseguir un sorprendente podio en el Gran Premio de Azerbaiyán solo dos semanas después, convirtiéndose así en el segundo piloto más joven de la historia en hacerlo con 18 años y 238 días, solo con once días más que el neerlandés.

Oliver Bearman (18 años y 304 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Arabia Saudí 2024

Grandes premios: 1

Victorias: 0

La oportunidad de Oliver Bearman en la Fórmula 1 fue una gran sorpresa, porque se anunció apenas unas horas antes de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí 2024, por lo que su tiempo en el cockpit para habituarse fue muy limitado. A pesar de ello, hizo un buen trabajo y fue undécimo en la clasificación y séptimo en la carrera.

Eso le convirtió en el tercer piloto más joven en participar en una carrera. Tan sorprendente fue la llamada que Ferrari hizo con el inglés que tuvo que abandonar el fin de semana de la Fórmula 2 a pesar de haber hecho la pole position para la carrera principal.

Lando Norris (19 años y 123 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 2019

Grandes premios: 106

Victorias: 0

Lando Norris firmó con McLaren en 2017, y desde el principio quedó claro que se estaba preparando para desembarcar en la Fórmula 1, puesto que ese mismo año se convirtió en reserva oficial del equipo. En septiembre de 2018, antes de que concluyera la campaña de la Fórmula 2, consiguió ser titular en Woking para la temporada 2019 junto con Carlos Sainz.

El estreno del británico se produjo en el Gran Premio de Australia de 2019, y en ese momento fue el tercero más joven de la historia en competir en el Gran Circo, con 19 años y 123 días. El piloto acabó fuera de los puntos en Melbourne, a pesar de llegar a la Q3, pero ese premio llegó pronto y el inglés renovó su contrato.

Jaime Alguersuari (19 años y 124 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Hungría 2009

Grandes premios: 46

Victorias: 0

Jaime Alguersuari fue el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en tomar la salida en un gran premio, cuando debutó con solo 19 años y 124 días en el Gran Premio de Hungría de 2009. La primera carrera del español fue con Toro Rosso, cuando sustituyó a Sébastien Bourdais, que solo sumó dos puntos aquel año.

Sin embargo, al pasar directamente de la Fórmula Renault, la máxima categoría fue todo un reto, y el catalán no consiguió puntuar en el resto del curso. Comenzó con un 15º lugar en su estreno, en donde fue el más lento en la clasificación, antes de retirarse en cinco de las siete pruebas restantes.

Mike Thackwell (19 años y 181 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Canadá 1980

Grandes premios: 2

Victorias: 0

Mike Thackwell ostentó el récord del piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 durante 29 años, puesto que participó en el Gran Premio de Canadá de 1980 con solo 19 años y 181 días. La oportunidad le llegó después de que terminara octavo en el campeonato europeo de la Fórmula 2, aunque no logró clasificarse para el Gran Premio de Países Bajos de ese mismo curso con Arrows.

El neozelandés consiguió clasificarse en su segundo intento, cuando fue último en la parrilla con su Tyrrell. Sin embargo, su carrera terminó en la primera curva, cuando una colisión entre Nelson Piquet y Alan Jones, que salían en la primera fila, provocó una colisión múltiple que le incluyó, y aunque técnicamente comenzó, tuvo que ceder su asiento a Jean-Pierre Jarier por la bandera roja, y solo participó una vez más, en ese mismo escenario en 1984, en donde se retiró tras 30 vueltas por un fallo en el turbo.

Ricardo Rodriquez (19 años y 207 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Italia 1961

Grandes premios: 5

Victorias: 0

Ricardo Rodríguez fue el primer adolescente en tomar la salida en una carrera de Fórmula 1, ya que debutó en el Gran Premio de Italia de 1961, con 19 años y 207 días, después de haber demostrado un enorme potencial en motos y en pruebas de coches deportivos. En las 24 Horas de Le Mans de 1960, el mexicano fue segundo en un Ferrari 250, lo que le convirtió en el más joven en subir al podio con 18 años y 132 días.

Eso llevó a los de Maranello a darle la oportunidad un asiento en el Gran Circo, donde consiguió otro récord, puesto que se clasificación en la segunda posición en Monza, lo que le convirtió en el más joven en salir desde la primera fila hasta que Max Verstappen hizo lo propio en el Gran Premio de Bélgica de 2016.

No obstante, la carrera no fue tan bien para Ricardo Rodríguez, puesto que se retiró después de solo trece vueltas por un fallo en la bomba de combustible. Un año después, desafortunadamente, falleció tras cochar contra la barrera en los entrenamientos inagurales del Gran Premio de México en el circuito que ahora lleva su apellido.

Fernando Alonso (19 años y 217 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 2001

Grandes premios: 379

Victorias: 32

Fernando Alonso era solo un adolescente cuando debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 2001 con Minardi, quien le dio la oportunidad después de que pasara el 2000 como reserva mientras que participaba en la F3000, una categoría en la que el español fue cuarto.

Sin embargo, el éxito fue mucho más complicado de lograr en su debut en el Gran Circo, puesto que el asturiano terminó sin sumar puntos antes de pasar a formar parte del equipo Renault para 2002. A pesar de debutar tan joven, sigue en activo y batiendo todo tipo de récords de longevidad.

Esteban Tuero (19 años y 319 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 1998

Grandes premios: 16

Victorias: 0

Minardi sorprendió al mundo de la Fórmula 1 cuando dio la oportunidad a Esteban Tuero para la temporada 1998, a pesar de que tenía muy poca experiencia. Antes de estar en el Gran Circo, pasó por la Fórmula 3 y la F3000 en 1996, para luego competir en 1997 en la Fórmula Nippon japonesa, donde solo consiguió un punto, pero fue suficiente para conseguir la superlicencia, además de que fue probador de la escudería.



El argentino debutó en el Gran Premio de Australia de 1998, donde un fallo en el motor le obligó a retirarse en la vuelta 22 después de clasificarse 17º. No consiguió sumar ningún punto en aquel año y se dañó las vértebras del cuello en la última cita, cuando su coche saltó por los aires tras una colisión con Toranosuke Takagi, y dejó el campeonato poco antes de 1999, a pesar de que Minardi contaba con él.

Chris Amon (19 años y 323 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Bélgica 1963

Grandes premios: 96

Victorias: 0

Chris Amon fue el segundo adolescente en tomar la salida en una carrera de Fórmula 1, cuando compitió en el Gran Premio de Bélgica de 1963 con solo 19 años y 323 días. Debutó con Red Parnell Racing después de impresionar al fundador del conjunto en Nueva Zelanda, por lo que acabó mudándose a Reino Unido para perseguir su sueño.

El piloto, que subió once veces al podio, estuvo a los mandos de un Lola Mk4A en su estreno, pero se retiró tan solo diez vueltas después debido a una fuga de aceite tras clasificarse 15º.

Daniil Kvyat (19 años y 323 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Australia 2014

Grandes premios: 110

Victorias: 0

Daniil Kvyat tenía la misma edad que Chris Amon cuando debutó en la Fórmula 1, aunque lo hizo 51 años después. El camino del ruso hacia el Gran Circo también fue más convencional, puesto que ganó los títulos de la Fórmula Renault y la GP3 Series en los dos años anteriores a su estreno con Toro Rosso en el Gran Premio de Australia de 2014.



Estaba allí para ocupar el asiento que Daniel Ricciardo dejó vacante, puesto que fichó por Red Bull, e impresionó tras alcanzar la Q3 antes de finalizar noveno y sumar dos puntos. Tras ello, continuó acabando en varias citas en la zona de puntos, lo que le llevó a sustituir a Sebastian Vettel cuando se fue a Ferrari.

Esteban Ocon (19 años y 345 días)

Carrera de debut: Gran Premio de Bélgica 2016

Grandes premios: 135

Victorias: 1

Esteban Ocon debutó en la Fórmula 1 a solo 20 días de cumplir, curiosamente, los 20 años, cuando el entonces vigente campeón de la GP3 pilotó para Manor en el Gran Premio de Bélgica de 2016. Comenzó la temporada como reserva de Renault, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el DTM, pero Rio Haryanto dejó la escudería después de perder el apoyo financiero.

Así pues, el francés disputó los últimos nueve eventos, y fue 16º en su estreno. A pesar de no conseguir ningún punto, impresionó lo suficiente como para asegurarse un lugar en Force India para 2017, dando el pistoletazo de salida a una larga trayectoria que dio como fruto su victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021 con Alpine.

Sebastian Vettel (19 años y 348 días)

Carrera de debut: 2007 United States Grand Prix

Grandes premios: 299

Victorias: 53

Sebastian Vettel también estaba cerca de dejar la adolescencia cuando hizo su estreno en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007 con BMW-Sauber. Era la séptima cita de la campaña, y el alemán ya fue reserva del conjunto un año antes, por lo que aprovechó la sustitución que hizo de Robert Kubica para poner su nombre en los libres de la historia.

El teutón impresionó en aquella ocasión, puesto que fue séptimo en la clasificación antes de acabar octavo el domingo, lo que le convertía en el piloto más joven en puntuar. El polaco regresó para la siguiente cita, pero el alemán se hizo con un hueco en Toro Rosso para ocupar el sitio de Scott Speed a partir del Gran Premio de Hungría.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!