Kubica: "¿Ferrari? No fue fácil decirle no"

Kubica estuvo en conversaciones con Ferrari tras la salida de sus pilotos reserva, Antonio Giovinazzi y Daniil Kvyat, hacia Sauber y Toro Rosso. Sin embargo, el ganador del Gran Premio de Canadá de 2008 optó por firmar con Williams, donde formará pareja con George Russell.

"Tenía claro lo que quería hacer, pero a veces las cosas desde fuera parecen un poco más complicadas de lo que parecen", dijo Kubica a Motorsport.com. "Tuve una posibilidad que me pareció muy interesante y no fue fácil decir que no. Soy un piloto de carreras, a pesar de que no he corrido durante mucho tiempo, y esta mentalidad ha prevalecido. Estoy feliz de haber tomado la decisión que tomé porque es un gran desafío".

El papel de Kubica en Ferrari hubiera sido similar al que desempeño en Williams durante 2018, aunque con menos oportunidades de rodar en pista.

Durante 2018, Kubica confirmó que tenía un acuerdo con Ferrari para convertirse en compañero Fernando Alonso en 2012, antes del grave accidente que sufrió en 2011 que interrumpió su carrera en Fórmula 1. En 2019 se producirá su regreso a la parrilla con Williams, con lo que en Australia disputará su primer gran premio desde finales de 2010. No obstante, el piloto de 34 años cree que está preparado para volver a la F1 y comenzar una segunda etapa en su carrera.

"No es fácil convertirse en piloto de F1: no es fácil convencer a la gente de que puedes hacerlo y establecerse en el paddock", comentó.

"Tienes que ser muy decidido, porque pasé por esto hace 12 años, y al final, he tenido la energía para hacerlo de nuevo".

"No estoy preocupado ni asustado por este desafío y creo que puedo hacerlo bien. Tengo una gran oportunidad y supondrá un final feliz para el largo camino que he recorrido".

El polaco admitió que pasar de ser desarrollador a ser titular le llevará algo de trabajo.

"Cuando me subía al coche, debía tener en cuenta que tenía que proporcionar información, dar buenos comentarios y rodar a buen ritmo sin arriesgar demasiado", explicó Kubica.

"Tengo que cambiar un poco este enfoque, porque ahora no solo tengo que trabajar para el equipo, sino para mí mismo. Necesito fijarme en cosas diferentes que podrían ser útiles cuando estoy compitiendo. Es un enfoque un poco diferente", zanja.