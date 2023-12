Kubica y su regreso a F1 con Williams: "No podría haber sido peor"

Robert Kubica fue uno de los grandes talentos que emergieron en la Fórmula 1 durante la segunda mitad de la década de los 2000, y muchos creían que el piloto polaco acabaría por méritos propios luchando por los títulos mundiales del 'Gran Circo'.

Pero el destino del expiloto de Renault dio un giro inesperado cuando sufrió un fuerte accidente en el Rally Ronda di Andora y estuvo muy cerca de perder una mano. Kubica regresó milagrosamente a la Fórmula 1 con Williams muchos años después, concretamente en 2019, pero no pudo repetir su éxito anterior y ya no volvió a ser lo en su día fue, en gran parte debido a las secuelas de ese incidente que no le quitó el hambre y el amor por el deporte de motor y las cuatro ruedas.

"Sé que mi vida profesional ocupa el 90% de mi tiempo", dijo Kubica a Przeglad Sportowy tras renovar recientemente su colaboración con el patrocinador polaco Orlen, que estuvo presente también en la máxima categoría en sus últimas presencias como su principal apoyo económico.

"Cuando salgo en bicicleta, pienso en las carreras. Todo mi programa diario y calendario anual está creado según lo que me espera en el coche. Por un lado, eso es positivo, pero por otro, estoy a punto de cumplir 40 años y empiezan a surgir otros pensamientos como por ejemplo: ¿cuál es mi próximo paso en la vida?".

Como es bien sabido, aunque Kubica fue capaz de sumar un punto durante su etapa en Williams, con un monoplaza muy poco competitivo, George Russell rindió significativamente mejor que él, sobre todo en las sesiones de clasificación, algo que sirvió de aprendizaje para el polaco.

"Con los años me he dado cuenta de que no tengo que correr a toda costa", continuó el piloto, que ahora está más centrado en disfrutar independientemente de la categoría en la que esté o el coche que lleve entre las manos: "Quiero encontrar el ambiente adecuado para poder sentirme cómodo".

"En cuanto a mi regreso a la Fórmula 1, puedo decir que desde el punto de vista deportivo no podría haber sido peor cuando acabé fichando por Williams".

"Sinceramente, tengo mucho respeto por ese equipo, porque había bastante gente allí que realmente sabía lo que estaba haciendo. Pero simplemente creo que estaba en un lugar equivocado en el momento incorrecto, por desgracia", concluyó.

Las últimas apariciones de Robert Kubica en un gran premio de Fórmula 1 fueron en 2021, cuando el polaco era piloto reserva de Alfa Romeo y tuvo que reemplazar a Kimi Raikkonen en los GP de Países Bajos e Italia, ya que el finés dio positivo en COVID-19 y ya no se le permitió competir.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Robert Kubica, Williams Racing

