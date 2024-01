Kubica cree habría conseguido "grandes cosas" junto a Alonso y Ferrari

Robert Kubica irrumpió con gran fuerza en la Fórmula 1 a finales de la década del 2000 junto al equipo Sauber y posteriormente Renault, equipos con los que logró sus primeros podios y sus primeras victorias en la máxima categoría del automovilismo.

Su pilotaje y su forma de ser rápidamente llamaron la atención de los equipos dominadores de la Fórmula 1 y fue Ferrari quien consiguió llegar a un acuerdo con el piloto polaco que entraría en vigor en la temporada 2012, un precontrato que nunca llegó a materializarse.

En vísperas a la campaña de 2011, que Kubica todavía tenía que disputar con Renault, sufrió un fortísimo accidente el 6 de febrero en el Rally Ronda di Andora que dio un vuelvo a su vida y evidentemente también a su carrera deportiva. Si bien es cierto que en 2012 volvió a la competición, las secuelas del accidente le cerraron las puertas de la F1 y Ferrari.

En consecuencia, el polaco no pudo cumplir su sueño de reemplazar a Felipe Massa y compartir garaje con Fernando Alonso, con quien tenía una gran relación personal y deportiva que él esperaba ayudase a los de Maranello a conseguir grandes éxitos juntos.

"Siempre he tenido un gran respeto por Fernando y lo sigo teniendo ahora", empezó diciendo Robert Kubica en una entrevista para La Gazzetto dello Sport.

"Cuando corría en Fórmula 1, el respeto entre nosotros era mutuo. Se dice que la primera persona a la que tienes que ganar es a tu compañero de equipo, pero yo siempre he pensado que tienes que estar por delante de todos, incluido tu compañero de equipo".

"Ganar a Fernando con el mismo coche no hubiera sido difícil, en cualquier caso me hubiera gustado vivir ese desafío. Pensamos igual en muchas cosas y tener dos pilotos que se llevan bien en el mismo garaje habría sido una ventaja para el equipo".

"Potencialmente habríamos sido una pareja de alto riesgo, pero creo que en realidad habríamos conseguido grandes cosas juntos [con Ferrari]", dijo confiado.

Sin embargo, Robert Kubica no pudo demostrar que estaba al nivel del bicampeón del mundo español y que pese a ser muy competitivos ambos, podían disfrutar de una buena relación que devolviese a Ferrari a lo más alto en la Fórmula 1.

"Finalmente eso no sucedió, pero la vida me dio un escenario diferente. Ahora estoy feliz de empezar una nueva aventura en Le Mans con un coche rojo", dijo haciendo referencia a que durante la temporada 2024 pilotará para Ferrari en el WEC.

"Entramos en un nuevo año de competición, mi amor por el automovilismo continúa. Tengo 39 años, pero eso sigue siendo lo que me hace seguir adelante. Me asusta el hecho de acabar mi carrera y hacer algo con lo que no estoy del todo contento".

"Soy piloto y quiero correr, me encanta lo que hago ahora", finalizó el experimentado piloto polaco.

