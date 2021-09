Los jefes de Zandvoort esperan que la F1 rectifique y use el DRS

Zandvoort ha renovado su circuito antes del regreso de la F1 este fin de semana, y parte de sus esfuerzos incluyen la creación de una espectacular curva peraltada llamada Arie Luyendyk.

Pero aunque los 18º de peralte se construyeron después de que las simulaciones de la FIA y de la F1 mostraran que los coches podrían pasar por allí con los alerones traseros abiertos, antes del fin de semana se ha sabido que no se permitirá el DRS.

En su lugar, la primera de las dos zonas de DRS se abrirá justo después de la salida de la curva, ofreciendo alrededor de 600 metros de potencial adelantamiento antes de Tarzán.

Lo que dijo la FIA el miércoles: F1: ¡no habrá DRS en la peraltada de Zandvoort!

Pero aunque la situación ha sorprendido a los responsables del GP de Países Bajos, que son conscientes de lo difícil que va a ser adelantar, todavía hay esperanzas de que cambien de opinión si los coches de F1 no tienen problemas para trazar la curva peraltada el viernes en los entrenamientos libres 1 y 2.

Jan Lammers, director deportivo del Gran Premio de Países Bajos, comentó a Motorsport.com la decisión: "Me sorprendió, pero no me asombró. Creo que es normal que quieran mirar los datos y escuchar las reacciones de los pilotos primero".

"Creo que es sensato que hayan tomado esa decisión y que quieran analizar primero los datos. Pero creo que la FOM será la primera en ajustarlo cuando vea que es seguro hacerlo. Entonces eso ocurrirá inmediatamente".

Lammers reconoce que el cambio podría llegar tan pronto como el viernes por la noche, una vez que la FIA haya visto cómo la situación real a través de la curva coincide con lo mostrado en las simulaciones.

"No sé lo rápido que pueden cambiarlo, y ahora estoy hablando de forma espontánea, pero bien podría ser que hayan visto lo suficiente para el viernes por la noche para que el DRS se pueda abrir antes de lo establecido", añadió.

"En la simulación parece posible, pero primero quieren verlo en la vida real. Entonces las diferencias de carga aerodinámica se hacen realmente evidentes. En las simulaciones, estas no se reflejan tan bien".

Luyendyk, dos veces ganador de la Indy 500, señaló el jueves en las redes sociales que la idea de la curva peraltada era permitir que el DRS estuviera abierto a través de ella.