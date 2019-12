Russell analiza la importancia de planear bien los viajes en la F1

En 2020, la Fórmula 1 viajará por primera vez a un total de 22 carreras. Eso no solo supondrá una dura tarea para la logística, sino también será un reto para el cuerpo de quienes forman el 'Gran Circo'. Regenerar la suficiente energía entre carrera y carrera y al mismo tiempo mantenerse en forma requiere disciplina y estructuras claras.

George Russell, que este año ha disputado su primera temporada en F1, lo explicó bien. "Hay muchas cosas a tener en cuenta para estar en forma. Desde la comida hasta en qué momento lo comes, cómo duermes, e incluso las compañías aéreas con las que vuelas", dijo el británico.

"Todos tienen asientos diferentes y, a veces, sabes que probablemente no dormirás en el avión, pero otras veces sí, y si son asientos incómodos es posible que no puedas dormir decentemente durante un vuelo de diez horas y no llegues en una condición mucho mejor".

Por lo tanto, es un trabajo a tiempo completo organizar adecuadamente los horarios. "Cuando comparo los momentos en los que hice todo perfectamente frente a los momentos en los que no estaba bien preparado, puedo sentir claramente la diferencia de mi rendimiento durante el fin de semana de gran premio. Es increíble cómo estas pequeñas cosas marcan la diferencia", analiza Russell.

El joven de 21 años no siempre tenía claro si estaba realmente preparado. "Solo tú sabes si te sientes lleno de energía y estás listo para encarar al máximo el fin de semana o no. Cuando hice todo perfectamente con el sueño, la comida y la gestión del tiempo, sabía que llegaba en buena forma al gran premio".

"Antes no tenía la suficiente experiencia para saber si el rendimiento es mejor con esas cosas, pero ahora estoy seguro de que sí", dijo el piloto de Williams. Antes de llegar a la Fórmula 1 en 2019, Russell disputó, con título, la Fórmula 2 (2018) y la GP3 (2017).

George Russell ha debutado en Fórmula 1 con un coche incapaz de permitirle luchar por más gloria que la parte trasera de la parrilla. Pero aquí muestras de por qué no debe desanimarse:

Galería Lista Fernando Alonso – Minardi (2001) 1 / 5 Foto de: Russell Batchelor / Motorsport Images El Williams de Russell estuvo lejos de sus rivales en 2019, pero Fernando Alonso también fue 19º, como George, en su primera sesión de clasificación en Fórmula 1. Salía 19º con el Minardi en la primera carrera de 2001, a 3.7 segundos del poleman, y acabó 12º, a dos vueltas del ganador. La parrilla era menos competitiva por aquel entonces, pero ese coche no permitió a Alonso puntuar el año de su debut. Su mejor resultado, 10º, no daba puntos en ese momento. Alonso no fue titular en 2002, pero pasó a Renault como piloto de pruebas, allanando el camino para una carrera en la que lograría dos mundiales, 32 victorias y disputaría 311 carreras entre Minardi, Renault, McLaren y Ferrari. Resultado en su debut en F1: 12º Posición en el mundial en su primer año: 23º Carrera en F1: Bicampeón del mundo (2005, 2006) y 32 victorias Guarda este link para leer después: Por qué el debut de Alonso en F1 2001 fue caótico Mark Webber – Minardi (2002) 2 / 5 Foto de: Minardi Formula 1 Lo prometemos, esta no es una lista solo de debutantes con Minardi. Pero hay muchos ejemplos de pilotos rápidos que empezaron en ese valiente equipo en la parte trasera de la parrilla. Mark Webber siguió el camino de Alonso en 2002, y probablemente esperaba una temporada larga y sin puntos cuando fue 18º en la parrilla en su debut en Melbourne. Sin embargo, un enorme accidente en la primera vuelta marcó la pauta de una carrera de desgaste, y Webber logró llegar quinto a la meta de su carrera como local. Tendría que esperar hasta la siguiente temporada con Jaguar para sumar puntos nuevamente, pero Webber aprovechó esa oportunidad en el peor coche de 2002 para labrarse un futuro en la F1. Resultado en su debut en F1: 5º Posición en su primer año: 16º Carrera en F1: 9 victorias, 3º en los mundiales de 2010, 2011 y 2013 Daniel Ricciardo – HRT (2011) 3 / 5 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El protegido de Red Bull, Daniel Ricciardo, era el tercer piloto de Toro Rosso mientras disputaba las Fórmula Renault 3.5 Series en 2011 cuando fue colocado en HRT, a mitad de temporada, para debutar en la F1. Se clasificó a siete segundos del poleman, lo que le permitía el coche del equipo español. Ricciardo fue cedido a HRT por Red Bull para poder evaluarle en carrera y contra un veterano como Vitantonio Liuzzi. A pesar de no acabar mejor que 18º durante los grandes premios que disputó, Ricciardo se ganó un puesto en Toro Rosso para el año siguiente. El viaje del australiano desde estar en un coche tan lento que no podía competir con nadie, hasta convertirse en posiblemente el mejor adelantador de la F1, había comenzado. Resultado en su debut en F1: 19º Posición en su primer año: 27º Carrera en F1: 7 victorias, 3º en los mundiales de 2014 y 2016 Valtteri Bottas – Williams (2013) 4 / 5 Foto de: Sutton Motorsport Images En 2012, Valtteri Bottas pasó una temporada como tercer piloto de Williams tras ganar el título de GP3, antes de debutar en la F1 en 2013. Desgraciadamente para el simpático finlandés, Williams pasó de ser un equipo que en 2012 había ganado una carrera a ser uno de los peores en 2013, solo por delante de Marussia y Caterham. Sin embargo, tuvo dos destellos impresionantes. Primero, fue la estrella de una clasificación en mojado durante el Gran Premio de Canadá cuando puso su coche, que no había logrado estar entre los 10 primeros en toda la temporada, tercero en la parrilla. Sus primeros puntos llegaron cuando Williams abandonó su escape de efecto Coanda para el GP de Estados Unidos con un efecto sorprendentemente bueno, permitiendo a Bottas acabar octavo. Resultado en su debut en F1: 14º Posición en su primer año: 17º Carrera en F1: 5 victorias, 10 pole position y 3º en el mundial 2017. Esteban Ocon, Manor MRT05 5 / 5 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Algunos podrían considerar la difícil situación de un Esteban Ocon sin asiento para 2019 como una señal de advertencia para Russell. Que Ocon perdiera su asiento a pesar del respaldo de Mercedes no es muy alentador para otros jóvenes talentos. Sin embargo, el escenario de Ocon es un poco extraño, por lo que Russell debería fijarse más en cómo Esteban se ganó su reputación. Empujado a la parte trasera de la parrilla en el equipo Manor a mediados de 2016, Ocon brilló ante el también protegido de Mercedes Pascal Wehrlein. El talento de Ocon y su actitud fuera de la pista conquistaron a un cliente de Mercedes, Force India, que le fichó para 2017. OK, la política le obligó al banquillo en 2019, pero Renault le devolvió a la F1 para 2020 y Mercedes está muy interesado en él para el futuro. Resultado en su debut en F1: 16º Posición en su primer año: 23º Carrera en F1: Piloto reserva de Mercedes, y 8º en 2017.

