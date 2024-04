Hamilton añora los motores V10: "No me importaría volver a eso"

Durante la temporada 2024 de Fórmula 1 se cumple el décimo aniversario del estreno de la era turbohíbrida en la máxima categoría del automovilismo, en la que Lewis Hamilton fue el absoluto dominador con seis de los títulos mundiales, y solo Nico Rosberg y Max Verstappen lograron arrebatarle la corona en alguna ocasión. Estas unidades de potencia sustituyeron a los V8 atmosféricos de 2,4 litros que se utilizaron desde 2006, y el británico pudo experimentar lo que era pilotar con ambos propulsores.

Aunque ganó en 2008 con uno de ellos, casi todos sus logros fueron con la potencia eléctrica, una racha ganadora que se puede comparar a la que cosechó Michael Schumacher entre 2000 y 2004 con Ferrari cuando con su ruidoso V10 conquistó cinco veces el Gran Circo. Ese sonido es algo que muchos amantes añoran, ¿es lo mismo para el inglés?

"Crecí con la era turbo", dijo en referencia a los años 80, con grandes pilotos como Alain Prost y Ayrton Senna. "Y luego, por supuesto, los coches V10 y V8, estoy muy agradecido de haberlo vivido, pero, formar parte del desarrollo de esta nueva tecnología que estamos conduciendo hoy fue genial".

"Recuerdo llegar a Mercedes y ver lo que ya estaban trabajando en el motor antes de que yo aterrizara", señaló Lewis Hamilton. "Cómo todo el mundo creía en la dirección en la que iban, el éxito que tuvieron con ello, fue fenomenal. Y el mismo grupo de personas sigue ahí, con caras nuevas, por supuesto, pero todavía en la fábrica".

"Siguen teniendo el mejor paquete, sobre todo en cuanto a motor, fiabilidad y prestaciones. No obstante, los demás han cambiado y se han puesto al día", explicó el heptacampeón, quien echa de menos una cosa. "Prefiero el sonido del pasado. Creo que todos lo hacemos, el antiguo V10 sonaba increíble, y el V8, también, así que no me importaría volver a eso, pero no creo que vaya a ocurrir".

En el pasado reciente hubo repetidas peticiones para volver a los propulsores V8 o V10, pero los organizadores de la Fórmula 1 siempre rechazaron la idea por razones de sostenibilidad. Sin embargo, el inglés afirmó: "Ojalá los coches sonaran un poco mejor, pero la potencia y la entrega son increíbles. Me siento un privilegiado por vivir en esta generación".

