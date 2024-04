Sargeant, desconcertado por la tardanza de la decisión que le condenó

Durante el periodo de Safety Car para retirar el Sauber averiado de Valtteri Bottas, Sargeant rodaba por la recta principal hacia la curva 1 al mismo tiempo que su rival de Haas F1 Team salía de boxes tras un cambio de neumáticos.

Pero mientras Nico Hulkenberg llegaba una fracción de segundo por delante a la línea crítica del coche de seguridad que determina el orden de carrera, la velocidad de Logan Sargeant y su ímpetu le hicieron pensar que había llegado primero, por lo que se colocó por delante.

Luego, sin que ni el muro de boxes ni la FIA le informaran de la necesidad de devolverle la posición, Sargeant recibió una penalización de 10 segundos tras la reanudación de la carrera por lo que se consideró un adelantamiento ilegal.

Cuando se le preguntó por lo difícil que había sido interpretar la situación al llegar a la primera curva del circuito de Shanghai, el de Williams respondió: "También ahí hay un poco de pendiente, que supongo que hace las cosas difíciles de ver cuando coches están separados por una distancia bastante grande".

"Por mi parte, pensaba que estaba muy por delante. No pensé que estuviera ni siquiera cerca así que, para mí, no había discusión. Enterarme de eso al final de la carrera fue un poco extraño. No sé si hay alguna forma de que la FIA pueda darnos alguna información".

"Estuvimos bajo Safety Car durante mucho tiempo, no sé por qué no me dijeron simplemente que devolviera la posición. Obviamente, lo habría hecho, si me lo hubieran dicho, pero yo pensaba que estaba muy por delante".

La posterior penalización de 10 segundos de Sargeant le hizo caer hasta la 17ª posición en la clasificación final del GP de China, y se produjo al final de un fin de semana en el que sufrió para encontrar un rendimiento consistente de su Williams, habiéndose quejado en la clasificación de que el coche se sentía "desconectado".

Un importante cambio en la puesta a punto para la carrera le obligó a salir desde el pitlane del circuito de Shanghai y, aunque el ritmo inicial fue esperanzador, cree que las circunstancias jugaron en su contra con la salida del coche de seguridad.

Además, la incapacidad de activar el mejor rendimiento del neumático duro le hizo sufrir una de las tandas más "dolorosas" que ha vivido en la F1.

"Hubo momentos buenos y malos", dijo. "Creo que el comienzo de la carrera con los blandos fue fuerte y cuando pusimos el neumático medio, estábamos en un muy buen lugar".

"Pero probablemente podríamos haber prescindido de ese coche de seguridad porque habríamos salido medios, medios y creo que eso nos habría ido mucho mejor".

"Pusimos el neumático duro, y ni siquiera pude conseguir sacarle el rendimiento, e inmediatamente destruí los delanteros".

"A partir de ahí, fue un sufrimiento grande, enorme. El último stint fue un poco confuso y probablemente uno de los más dolorosos que he tenido. Veremos si podemos hacerlo mejor en el futuro".