Horner no se guardará sus comentarios después de la sanción a Verstappen

Christian Horner recibió una advertencia por parte de los comisarios de la FIA después de la carrera del Gran Premio de Qatar por unas declaraciones en las que acusaba a un "comisario de pista deshonesto" por la doble bandera amarilla en la parte final de la clasificación del sábado.

Esas banderas hicieron que Max Verstappen recibiera al día siguiente una sanción de cinco posiciones para la parrilla de salida por ignorarlas.

Los comentarios de Horner sobre el oficial de pista se produjeron después de que él y Toto Wolff, su homónimo y rival en Mercedes, hayan sido investigados en las últimas semanas a medida que aumenta la presión en la batalla por el título.

Mientras que Wolff señalando con el dedo a la cámara en Brasil se convirtió en un meme de las redes sociales, el jefe de Red Bull ha sido el centro de atención por los comentarios que ha hecho recientemente sobre el alerón trasero de Mercedes y por el incidente de Verstappen y Hamilton en Interlagos.

Aunque se disculpó por haber citado directamente a comisario de pista, Horner ha defendido su forma de hablar y criticar las cosas que cree que están mal.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de la forma en la que se había comportado, el de Red Bull Racing dijo: "No, en absoluto. Creo en mi equipo, hablo con franqueza y siempre me he comportado así".

"No soy una persona demasiado emocional, no digo locuras frente a las cámaras. Creo que no tengo ningún problema con la forma en que me he comportado, y haría exactamente lo mismo (en el futuro)".

"Creo que la única cuestión, en relación con el comisario, es que si hubo alguna ofensa personal por referirse a una bandera amarilla, no iba dirigida a ninguna persona en especial".

"No sé si escucharon la entrevista que di (de donde salieron los comentarios), pero no sentí que fuera irracional".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing hablando con los medios. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Horner reiteró que los comentarios que hizo sobre el comisario fueron alimentados por la forma en la que se produjo la situación de bandera amarilla que desencadenó una sanción para Verstappen.

"Hice un comentario en donde expresé que sentía que había un oficial de pista deshonesto que agitó la bandera amarilla, y se ofendieron por eso", dijo.

"Les aseguré que no pretendí ofender a esa persona, pero fue más frustrante porque tres o cuatro coches pasaran al de Gasly sin banderas amarillas, y cuando el nuestro lo hizo fue con doble bandera amarilla".

"Creo que la disculpa fue aceptada, y sólo me gustaría dejar claro que no fue dirigida a los comisarios".

"Los oficiales hacen un trabajo maravilloso en todo el mundo, son voluntarios, sin ellos no habría deporte de motor. Sólo ocurrió que las circunstancias fueron frustrantes, y creo que se puede aprender algo de esto", finalizó.

Galería: revive la carrera del Gran Premio de Qatar 2021 de F1 del equipo Red Bull

