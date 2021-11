McLaren sólo pudo llevarse dos puntos del GP Qatar 2021 gracias a la novena posición de Lando Norris, pues su compañero, Daniel Ricciardo solo pudo ser 12º. Esto se debió a que el australiano tuvo que "ahorrar una cantidad inesperada de combustible", como explicó Andreas Seidl, jefe del equipo británico.

"Eso afectó gravemente a su carrera y le quitó cualquier posibilidad de volver a los puntos después de una buena salida. Es una cuestión compleja con muchas variables en juego", dijo el alemán tras la carrera.

"Creo que cada fin de semana se habla de que muchos coches tienen que hacer una cierta gestión del combustible. También nos ocurrió con Lando, de forma similar a como les pasa a otros, pero con Daniel fue peor de lo esperado, así que en el análisis que estamos haciendo ahora tenemos que ver qué ocurrió", indicó Seidl.

El propio Ricciardo habló de un error del sistema, porque el nivel de exigencia en el ahorro de combustible en el circuito de Losail era nuevo para el piloto de McLaren.

"El problema surgió muy pronto en la carrera", reveló el piloto. "Estaba haciendo demasiado de lo que podía, pero no era suficiente. Mi ingeniero de carrera Tom (Stallard) me dijo: 'Tienes que hacer más. Tienes que hacer más. Todavía no es suficiente’".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Llegó a un punto en el que a veces estábamos perdiendo probablemente dos segundos por vuelta para ahorrar combustible", aclaró Ricciardo sobre la desventaja que esto le supuso. "Eso provoca que los frenos y los neumáticos se enfríen, y también pierdes agarre, así que se crea una especie de espiral descendente".

Durante casi la mitad de la carrera el australiano estuvo ahorrando combustible, y eso le hizo perder algunas posiciones. "Tom dijo: 'No más ahorro de combustible, empuja al máximo'. Es una pena porque cuando podía empujar, mis tiempos no eran malos, pero creo que fuimos víctimas de un error del sistema".

El piloto de McLaren sospecha que la pantalla en su volante daba fallos

"Nunca había tenido que ahorrar combustible tan pronto en la carrera, y tampoco tanto. Iba al ralentí en cada curva y nunca era suficiente", dijo Ricciardo. "No sé qué pasó con el sistema, supongo que les llegó un nuevo parámetro y Tom dijo: 'Bueno, no guardes más, sólo empuja'. Y yo dije: 'Un momento, ¿no hay que ahorrar combustible?' Estaba totalmente confundido", explicó Ricciardo.

"Está claro que algo salió mal", afirmó el de McLaren, que trató de sacar algo positivo de la situación. "Me alegro de que no haya sido en un momento que estemos luchando por un podio, porque eso habría sido más doloroso, pero también nos quitó la posibilidad de sumar puntos".