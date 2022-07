A qué hora son hoy los entrenamientos libres de F1 en Silverstone

Cargar el reproductor de audio

Con el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 arranca un mes de julio plagado de carreras antes de las vacaciones de verano. Hoy, viernes 1 de julio, se disputan en Silverstone las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, la FP1 y FP2, con horarios europeos, salvo la diferencia de hora que hay con Reino Unido.

Después de acoger en 2021 una cita al sprint, los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña 2022 seguirán el ritmo habitual: dos sesiones de 60 minutos el viernes y otra, la FP3, el sábado. En ellas, los equipos tendrán que adaptar sus coches al circuito de Silverstone para afrontar de la mejor manera clasificación y carrera.

Hora de los entrenamientos libres de hoy viernes de F1 en Silverstone:

Día : viernes 1 de julio de 2022

: viernes 1 de julio de 2022 A qué hora son hoy los libres, la FP1 y FP2 del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en España : viernes 1 de julio a las 14:00h y a las 17:00h

A qué hora son hoy los libres, la FP1 y FP2 del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: viernes 1 de julio a las 07:00h y a las 10:00h

07:00h y a las 10:00h A qué hora son hoy los libres, la FP1 y FP2 del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: viernes 1 de julio a las 08:00h y a las 11:00h

08:00h y a las 11:00h A qué hora son hoy los libres, la FP1 y FP2 del GP de Gran Bretaña (Silverstone) en Argentina y Uruguay: viernes 1 de julio a las 09:00h y a las 12:00h

Dónde ver hoy viernes los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña de F1 2022:

Dónde se pueden ver hoy los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en España : DAZN F1

Dónde se pueden ver hoy los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en México : FOX Sports México

Dónde se pueden ver hoy los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : STAR Action/ESPN

Dónde se pueden ver hoy los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en Venezuela y Bolivia : STAR Action/ESPN

Dónde se pueden ver hoy los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en Argentina, Uruguay y Paraguay : STAR Action, FOX Sports o ESPN

Dónde se pueden ver los libres, FP1 y FP2, del GP de Gran Bretaña de F1 en Chile : STAR Action/FOX Sports

Además, si no puedes ver la televisión o no tienes contratados esos canales, en nuestra web Motorsport.com te ofreceremos en vivo y en directo los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña de F1 2022, y gracias a nuestros periodistas en el circuito podrás leer aquí las declaraciones, noticias y reacciones, además de las mejores fotos y momentos de la F1 en Silverstone.

Aunque ya estamos a mitad de temporada, te tenemos que recordar que en España la F1 solo se puede ver legalmente pagando DAZN F1, con acceso a Fórmula 1, MotoGP y muchos otros campeonatos y deportes.

Si buscas los horarios de la F1 en DAZN F1 para el GP de Gran Bretaña, la retransmisión de los libres 1 será a las 13:45h, 15 minutos antes de empezar la F1. La FP2 de Silverstone arranca en DAZN F1 a las 16:45h con el previo.

Los Libres 2 los repiten en DAZN F1 en la noche del viernes al sábado, a las 00:15h.

Además, la clasificación de la Fórmula 3 en Silverstone es a las 15:55h (hora de España) mientras que la clasificación de la Fórmula 2 será a las 18:30h.

Como has podido ver más arriba F1, en Latinoamérica hay varias opciones según el país desde el que vivas. Por ejemplo, si nos lees desde México, el GP de Gran Bretaña lo podrás ver en FOX Sports México, mientras que en el resto de países (Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, etc) el GP de Gran Bretaña lo retransmiten por ESPN y la plataforma Star+. Salvo Chile, donde puedes contratar FOX Sports, que no es la misma que la de México.

Además, no te olvides del servicio oficial de la F1, F1 TV, con comentarios en inglés y contenido exclusivo, que en España no podrás contratar pero en Latam sí.

¿Y el resto del fin de semana? Apunta la hora de la F1 en Silverstone: Horarios del GP de Gran Bretaña 2022 de F1, cómo verlo y previo