Hamilton: "No sé por qué Sainz iba tan lento, me quedé atrapado"

Carlos Sainz sorprendió a Hamilton en la salida del GP de Singapur, donde el británico perdió desde el inicio sus posibilidades de victoria. El español arrancó mejor, y se quedó con el hueco en la primera chicane, donde casi se toca con un heptacampeón que tuvo que ir por las escapatorias y que protestó por radio.

Pese a su molestia en el calor de la batalla, ante los medios el de Mercedes no quiso hacer leña y lo definió como un simple incidente: "Está bien, son carreras".

Y explicó su mensaje por radio, donde directamente señaló que el de Ferrari le había empujado fuera del trazado: "La única razón por la que lo mencioné fue porque no quería que nadie pensara que simplemente me había salido de la pista, porque hay un bolardo en el lado derecho que tienes que bordear si te sales, pero a mí me habían forzado a abrirme".

Tras esas primeras curvas, Lewis Hamilton se quedó detrás de Sainz, aparentemente con más ritmo pero sin poder pasarle, mientras por delante se escapaban Sergio Pérez y Charles Leclerc. El #44 cree que tenía ritmo para haber estado con los líderes, pero el hecho de que el asfalto estuviera mojado no le ayudó a superar a un Sainz al que definió como lento.

"Tuve un comienzo de carrera difícil, y luego me quedé atrapado detrás de Carlos. No sé por qué él fue tan lento. Pero obviamente yo no era lo suficientemente rápido como para pasarle en esas condiciones, y simplemente me quedé atascado detrás de él".

"Creo que podría hacer tiempos similares a los de delante, pero como estaba atrapado detrás de él, no pude. Creo que si hubiera estado tercero, me habría quedado con los chicos de delante".

El toque con Sainz no fue el único momento de quejas de Hamilton por la radio en el Marina Bay. Tras el pitstop para montar neumáticos de seco, el inglés mencionó a su ingeniero algo sobre los compuestos que llevaba, recordándole que ya habían hablado de ello. Cuando se le pidió explicarlo, cuestionó la estrategia del equipo: "Porque había dado vueltas a la parrilla con el blando usado con pocas vueltas, pero luego me pusieron un blando nuevo y fue terrible".

"Pasaron varias vueltas hasta que alcanzó temperatura. Y por alguna razón no podemos hacer funcionar nuestros neumáticos tan rápido como los demás, tanto en mojado como con slicks. Así que realmente no entendemos por qué".