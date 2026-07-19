Las claves de la estrategia de la carrera de F1 en Spa: paradas, degradación y más

Una sola parada, salvo sorpresa. El Gran Premio de Bélgica debería ofrecer pocas incógnitas en cuanto a las estrategias de carrera. Todo apunta a que una única visita a boxes será la opción más rápida y, por tanto, la elegida por prácticamente todos los equipos.

Simone Berra, ingeniero jefe de F1 de Pirelli, explicó los motivos por los que los equipos deberían decantarse por la estrategia de una sola parada en lugar de la de dos.

"Normalmente esta es una carrera de una sola parada. Nos sorprendió que ocho de los once equipos decidieran conservar ambos juegos de neumáticos duros, con la excepción de Audi, Alpine y Cadillac. Obviamente, no sabemos realmente por qué los equipos optaron por guardar dos juegos de duros. Desde nuestro punto de vista, la estrategia de una sola parada sigue siendo la más rápida. Probablemente querían cubrirse ante la posibilidad de que saliera un coche de seguridad a mitad de carrera, después de haber hecho ya su parada, para disponer de un juego nuevo de neumáticos duros. Además, aquí la degradación podría ser bastante significativa".

Dando por hecho ese único paso por boxes, lo lógico es pensar en un primer stint con los C3 (medios) o los C4 (blandos), para después montar los duros en el relevo más largo, el final, cuando además la pista ya estará mucho más engomada. La elección de los neumáticos más blandos para el primer stint tiene una explicación evidente: aprovechar el mayor agarre que ofrecen frente a los duros.

"Más allá de eso, no vemos ventajas particulares en disponer de dos juegos de neumáticos duros, ya que la estrategia más lógica parece claramente ser una sola parada, ya sea medio-duro o blando-duro".

El duro es el compuesto más consistente

Gabriel Bortoleto, Audi Foto di: Marc Fleury

Berra analizó también con más detalle el comportamiento de los tres compuestos que Pirelli ha llevado a Spa. El neumático duro ha sido el que ha respondido de forma más convincente y el que mejor ha cumplido con las expectativas.

"Entrando más en detalle sobre los compuestos, el duro, utilizado por esos tres equipos, se comportó muy bien y demostró ser bastante constante. El nivel de agarre fue satisfactorio pese a ser el compuesto más duro de la gama. El equilibrio también era bueno: algo de subviraje en las curvas rápidas, pero en conjunto un comportamiento muy consistente. Además, en las simulaciones de carrera la degradación fue muy contenida. Por eso esperamos que los equipos intenten alargar al máximo el uso del C2 durante la carrera".

"No creo que la estrategia de dos paradas deba descartarse por completo, porque el desarrollo de la carrera puede cambiar rápidamente. Sin embargo, viendo la consistencia del C2 y considerando lo que hemos visto este año —por ejemplo en Silverstone, un circuito muy exigente con curvas rápidas y una elevada energía, donde Mercedes con Andrea Kimi Antonelli logró prolongar mucho su stint—, podemos decir que el C2 es un neumático extremadamente consistente".

"También en Shanghai el C2 funcionó muy bien. En general, durante toda la temporada este compuesto siempre ha ofrecido un rendimiento excelente. Tener el C2 disponible aquí hace pensar que los equipos apostarán por la estrategia de una sola parada. Evidentemente, si aparecen escenarios especiales, como un Virtual Safety Car o un Safety Car, algunos podrían intentar algo diferente. Pero diría que hay un 99% de probabilidades de que la carrera se dispute con una sola parada en boxes".

Se espera menos degradación en los C3 y C4

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Marc Fleury

Durante los entrenamientos libres del viernes y el sábado, la degradación de los neumáticos medios y blandos fue superior a la esperada. Sin embargo, con una pista más engomada y unas temperaturas que este domingo deberían ser algo más bajas que en los dos días anteriores, la degradación térmica debería reducirse, al igual que la pérdida de rendimiento.

"Estamos convencidos de que el nivel de degradación observado en los C3 y C4 durante los entrenamientos disminuirá en carrera. Para el domingo esperamos temperaturas del aire y del asfalto ligeramente inferiores, lo que ayudará a contener la degradación térmica y la pérdida de prestaciones provocada por el sobrecalentamiento. Además, sabemos que los equipos son muy hábiles gestionando los neumáticos durante los stints largos. Como consecuencia, también se reducirá la degradación de los blandos y los medios. Precisamente por eso seguimos pensando que la carrera será de una sola parada".

Atención a la grava cortante de las escapatorias

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Clive Mason/Getty Images

Más allá del análisis de los compuestos y de las estrategias, Simone Berra señaló otro factor que podría desempeñar un papel importante durante la carrera.

La grava de las escapatorias de Spa-Francorchamps tiene la particularidad de ser muy cortante. No en vano, cuando durante los entrenamientos y la clasificación algunos pilotos arrastraron pequeñas piedras de vuelta al asfalto tras salirse de pista, fue necesario mostrar la bandera roja para limpiar las zonas afectadas.

Es cierto que en carrera los pilotos suelen rodar con un margen algo mayor, tanto por la carga de combustible como por la necesidad de gestionar los neumáticos, pero no se puede descartar que la situación vuelva a repetirse tras algún duelo entre dos monoplazas.

"Otro aspecto que hemos observado hoy ha sido el número relativamente elevado de cortes en los neumáticos provocados por la grava. Es un fenómeno que históricamente se produce en este circuito, cuando la grava acaba sobre la trazada ideal, especialmente en Blanchimont".

"Por ese motivo se interrumpió la sesión de Fórmula 2. Encontramos algunos cortes bastante profundos, con la estructura del neumático expuesta. En este momento no representa un problema importante".

"Naturalmente seguiremos monitorizando la situación. En carrera, sin embargo, los pilotos normalmente consiguen mantenerse más dentro de la pista y arrastran menos grava hacia la trazada".

¿Hadjar, el único que probará el primer stint con los blandos?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Marc Fleury

Entre las dos estrategias de una sola parada que propone Pirelli, el primer stint puede hacerse tanto con un juego de neumáticos medios como con uno de blandos.

Si se observa el reparto de neumáticos publicado por el fabricante italiano para la Fórmula 1, queda claro que el único piloto de un equipo puntero que dispone de un juego completamente nuevo de C4 (blandos) es Isack Hadjar.

Sin embargo, el francés arrancará desde la última fila de la parrilla y precisamente por ello podría verse tentado a montar los blandos para intentar ganar varias posiciones ya desde el primer sector.

Otro equipo que podría optar por esa misma estrategia es Williams. Tanto Alex Albon como Carlos Sainz conservan al menos un juego nuevo de neumáticos blandos (el ex piloto de Red Bull incluso dispone de dos) y necesitarán recuperar posiciones tras una clasificación decepcionante.

También Nico Hulkenberg, con Audi —el mejor situado de este grupo—, así como los dos Haas F1, cuentan con un juego nuevo de neumáticos blandos, aunque deberán valorar si sus respectivos coches son capaces de alargar suficientemente ese compuesto antes de pasar a los duros.

En cambio, todos los pilotos que arrancan dentro del Top 10 deberían optar por salir con los C3, es decir, con un juego nuevo de neumáticos medios. Se trata del juego que han conservado hasta este domingo. En definitiva, al menos entre los pilotos que lucharán por las primeras posiciones, la elección del compuesto para la salida parece bastante clara.