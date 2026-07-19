Vídeo: KO de Russell tras tocarse con Hamilton; golpe al mundial

El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 arrancó con el caos habitual que acostumbra a ofrecer Spa-Francorchamps, pero uno de los grandes damnificados apenas pudo completar la primera vuelta. George Russell abandonó la carrera tras un toque con Lewis Hamilton, en la frenada de Les Combes, un incidente que obligó a la salida del coche de seguridad y que puede tener un enorme impacto en la pelea por el campeonato.

La salida ya había dejado numerosos cambios de posición en cabeza. Andrea Kimi Antonelli mantuvo el liderato, mientras que Charles Leclerc protagonizó una maniobra espectacular para pasar de la cuarta a la segunda posición en la frenada de Les Combes. Detrás de ellos, Max Verstappen también aprovechó el primer giro para colocarse en la lucha por el podio.

Sin embargo, toda la atención pasó rápidamente a la batalla entre el de Mercedes y el de Ferrari. Russell había perdido una posición en los primeros metros y afrontó la frenada de Les Combes por el exterior, mientras Hamilton aparecía por el interior. Ambos coches llegaron prácticamente emparejados al vértice, pero acabaron tocándose.

El impacto fue suficiente para que Russell perdiera el control y terminara atrapado en la grava, sin posibilidad de regresar a la pista. Su abandono provocó inmediatamente la intervención del coche de seguridad para retirar el monoplaza, mientras Hamilton pudo continuar la carrera.

Eso sí, tras revisar el incidente, los comisarios de la FIA anunciaron en la vuelta 10 una sanción de cinco segundos para Hamilton al considerar que el siete veces campeón del mundo era el principal responsable del contacto con su excompañero de equipo. El británico pudo continuar en carrera, aunque con esa penalización añadida a su tiempo final, mientras que Russell ya había quedado fuera de combate.

Vídeo: así fue el accidente de Russell en la primera vuelta de Spa

Russell se aleja del Mundial de F1

El incidente supone un golpe durísimo para Russell en un momento especialmente delicado de la temporada. El británico llegaba a Spa segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero Antonelli, una diferencia que seguía siendo asumible después del abandono del joven italiano en Silverstone. Sin embargo, este cero en Bélgica puede cambiar por completo el panorama del campeonato.

Si Antonelli consigue convertir su liderato en victoria, ampliaría todavía más su ventaja al frente de la clasificación, a 50 puntos, dejando a Russell obligado a reaccionar en las próximas citas.

Como suele ocurrir en Spa, la primera vuelta volvió a ser decisiva. Las largas rectas, los múltiples rebufos y la frenada de Les Combes, uno de los puntos más conflictivos del calendario, volvieron a dejar una de las imágenes más importantes del fin de semana, esta vez con dos compañeros de equipo como protagonistas y con consecuencias que podrían marcar el desenlace de la lucha por el título.