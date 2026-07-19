WRC Estonia: Pajari logra su primera victoria; Solberg y Fourmaux, podio

Al igual que Oliver Solberg hace un año, Sami Pajari se ha alzado con su primera victoria en el WRC en el Rally de Estonia, tras dominar la prueba de principio a fin. El finlandés contaba con una sólida ventaja este domingo y Solberg no le hizo sombra en ningún momento, a pesar de que este último se mantuvo muy agresivo.

La Etapa 18 (Kääriku, 24,39 km), que ponía fin al rally, consistía en una segunda pasada por la especial ya disputada por la mañana. La lluvia había cesado, por lo que el terreno parecía perfectamente transitable.

Solberg volvió a marcar el mejor tiempo, lo que le aseguró los cinco puntos de la Power Stage, así como los del Super Sunday. El sueco se impuso a Thierry Neuville, Elfyn Evans, Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta en esta especial. En la clasificación del día, se situó por delante de Evans, Pajari, Ogier y Adrien Fourmaux.

La clasificación general no sufrió grandes cambios este domingo. Desde el viernes, Pajari marcó su propio ritmo y ganó la gran mayoría de las etapas del fin de semana, aunque las diferencias siguieron siendo escasas, ya que los pilotos recorrieron sobre todo tramos boscosos a velocidades muy elevadas, sin muchas curvas en las que marcar la diferencia. Poco a poco, la ventaja de Pajari se fue consolidando, hasta el punto de que ya no se vio amenazado por sus rivales.

A sus 24 años, Pajari consigue su primer triunfo en el WRC en su primera temporada con Toyota. Era el único de los cinco pilotos de la marca que aún no había ganado este año. Esta victoria viene a coronar su sólida primera parte del campeonato, ya que, tras su abandono en Mónaco, ha terminado siete de los ocho rallies en el top 4, con 6 podios.

Oliver Solberg no pudo hacer nada y tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero con los diez puntos conseguidos este domingo, suma un total de 27 puntos, apenas uno menos que Pajari, que solo sumó tres puntos en el Super Sunday y ninguno en la Power Stage.

Adrien Fourmaux completó el podio. El francés estuvo en la lucha con Solberg al inicio de la prueba, antes de caer hacia atrás el sábado y verse amenazado por Thierry Neuville, que se había acercado a menos de dos segundos, pero se distanció desde la primera especial de este domingo. Neuville cruzó la meta a las puertas del podio.

Tras su victoria en el Rally de la Acrópolis de Grecia, Sébastien Ogier no tuvo en ningún momento el ritmo adecuado este fin de semana, aunque mejoró sus sensaciones el sábado. Finalmente, tuvo que conformarse con un modesto quinto puesto.

Sébastien Ogier y Vincent Landais nunca figuraron entre los aspirantes a la victoria en el Rally de Estonia. Foto de: Toyota Racing

Elfyn Evans tuvo un comienzo de rally aún más difícil. Su condición de líder del campeonato le obligaba a abrir la pista y rápidamente se quedó rezagado. Aunque el viernes por la noche solo era noveno, el sábado remontó hasta la sexta posición y la mantuvo hasta el final.

Takamoto Katsuta, segundo en el campeonato, sufrió un duro revés por un pinchazo y tuvo que abandonar. Volvió a salir el sábado, pero ya no podía aspirar a nada en la clasificación. El japonés solo sumó un punto este domingo, en la Power Stage.

Martins Sesks se hizo con el séptimo puesto. El piloto de M-Sport perdió una rueda durante el shakedown y, debido a las reparaciones, se presentó con dos minutos de retraso al inicio del rally, lo que le costó una sanción de 20 segundos que, finalmente, no influyó en su posición. Se impuso a Esapekka Lappi y Jon Armstrong.

El último punto fue para el piloto local Robert Virves, ganador en WRC2. Por su parte, Josh McErlean era quien ocupaba el octavo puesto antes de que un problema en el tubo de escape le obligara a abandonar el sábado.

La próxima prueba será el Rally de Finlandia, dentro de dos semanas.

Tiempos de referencia del domingo ES17 24,39 km Kääriku 1 O. Solberg PE18 24,39 km Kääriku 2 (Power Stage) O. Solberg

Resultados del Rally de Estonia 2026 del WRC

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2h 31' 16" 5 2 O. Solberg Toyota +19"5 3 A. Fourmaux Hyundai +53,8" 4 T. Neuville Hyundai +59"7 5 S. Ogier Toyota +1'32"9 6 E. Evans Toyota +2'01"0 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'35"3 8 E. Lappi Hyundai +3'02"3 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'28"0 10 R. Virves Skoda (WRC2) +8'33"1