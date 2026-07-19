GT2 | KTM y Ginetta triunfan en Misano, victoria en Masters y podios PRO/AM para Maserati

La tercera ronda de las GT2 European Series disputada el fin de semana de Misano vio a KTM y Ginetta lograr los triunfos absolutos, seguidas por las excelentes Mercedes, mientras que las Maserati completan un evento más difícil de lo previsto con posiciones y puntos valiosos.

Los coches del Tridente gestionados por LP Racing y Dinamic Motorsport obtuvieron trofeos en las categorías Masters y PRO/AM, mientras que el de I4Race tuvo que retirarse por un accidente sufrido en la Carrera 1 que impidió tomar la salida en la Carrera 2.

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty Foto di: Davide Cavazza

CARRERA 1

Luca Pirri y Célia Martin se habían adjudicado la primera ronda del fin de semana romañolo, disputada el sábado por la tarde bajo un sol caluroso y sin escatimar golpes de efecto, incluido el último, que vio la descalificación del Maserati #18 por haber dado 13kg por debajo del peso.

En la salida, el poleman Antoine Potty mantuvo la primera posición con el Maserati #6 de I4Race, pero durante la vuelta inicial se encontró teniendo que ceder el liderato al Ginetta #3 del combativo Mikkel Njor, para luego responder a su rival de CMR ya en la segunda vuelta, empezando a ganar terreno sobre sus perseguidores.

Entre ellos, la debutante Martin, que a su vez subió a la segunda posición con el Maserati-LP Racing #18 al pasar al G56, mientras que por el Top5 se encendió un bonito duelo entre los otros pilotos de LP Racing, es decir, Stefan Rosina con el Audi #88 y los Maserati de Thomas Yu Lee y Philippe Prette, acosados por Adrian Ferrer, que en la vuelta 3 logró superar a Prette colocando sexto al Mercedes-NM Racing #116.

En la 5ª vuelta, Yu Lee protagonizó un trompo que le hizo perder terreno, pero el golpe de efecto del día se produjo en la vuelta 7, cuando Potty - debido a un problema de frenos - se fue recto contra las barreras en 'Tramonto', destrozando su Maserati, pero afortunadamente saliendo sin consecuencias físicas graves.

El Safety Car fue enviado a pista, pero pronto resultó evidente la necesidad de reparar las protecciones, por lo que bandera roja y todos a boxes durante casi 45' a la espera de que los comisarios completaran el trabajo.

La nueva resalida se produjo en la vuelta 12 con poco menos de 30' en el cronómetro: Martin defendió el liderato de los ataques de sus rivales, luego comenzaron las paradas en boxes y quien salió en cabeza fue de nuevo el Maserati #18, ya en manos de Pirri, que empezó a ganar terreno sobre el Audi de Lorenzo Marcucci, con Kyffin Simpson tercero y amenazante con el Ginetta.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: Davide Cavazza

En la parada de Ferrer, el Mercedes #116 sufrió un problema y por tanto la carrera perdió a un potencial protagonista para el podio, pero la clasificación sufrió otros cambios debido a algunas penalizaciones bastante duras, como el Drive Through impuesto a Simpson por infracción en la resalida, unido a +5" por track limits no respetados, algo que también afectó al Maserati #8 de Niccolò Pirri y Yu Lee, y el Drive Through que también llegó para el Mercedes-SR Motorsports de Thilenius/Hartling por infracción bajo régimen de SC.

El último sobresalto lo brindó Marcucci en el penúltimo paso: tras volver a acercarse a Pirri, el chico de LP atacó y superó al Maserati de su team principal en 'Curvone', para luego hacer un trompo en 'Carro', dejando así a la pareja Pirri/Martin bajo la bandera a cuadros.

En el post-carrera, la descalificación de la pareja italo-francesa permite por tanto celebrar a nivel absoluto y en la Clase PRO/AM al KTM-MZR Motorsport #119 de Aigner/Kofler.

Segundos Rosina/Marcucci con el Audi-LP #88, primeros en SILVER, el podio general lo completan Kuhnel/Wiskirchen con el Mercedes-SR Motorsport #110, que llevan al segundo puesto en PRO/AM.

LP Racing se consuela con el cuarto puesto general de Prette con el Maserati #1, heredando el triunfo en la Clase MASTERS, con sus compañeros de equipo Lee/N.Pirri en el Top5 completando el podio PRO/AM al volante del Maserati #8.

El Top10 incluye también a Tomlison/Simpson (Ginetta-CMR #62), Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Van Den Hengel/Bovy (Porsche-Iron Dames SP #85), Grip/Russel (KTM-MRZ #898) y Thilenius/Hartling (Mercedes-SR SchnitzelAlm #111).

Carrera durísima, por último, para Mauro Calamia/Roberto Pampanini y el Maserati #7 de Dinamic Motorsport, en 13.ª posición y 7.ª en PRO/AM tras recibir algunas penalizaciones por track limits e infracciones durante el Safety Car.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri Foto di: Davide Cavazza

CARRERA 2

La Carrera 2 se celebró el domingo por la mañana y la parrilla de salida perdió al Maserati de Potty, demasiado dañado por el accidente de la Carrera 1 y, por tanto, imposibilitado para alinearse.

En la salida, escapada inmediata de los Mercedes conducidos por Wieskirchen y Hartling, perseguidos por los Maserati de Prette y Calamia; más atrás, un trompo de Niccolò Pirri obliga al piloto de LP Racing a una parada en boxes ya en la quinta vuelta, para luego reincorporar su Maserati al grupo con retraso.

Primer golpe de efecto en la vuelta siguiente, cuando Wieskirchen ralentiza por un problema técnico, dejando a Hartling la cabeza de carrera. Mientras tanto, Prette, firmemente al mando de la categoría Masters, baja el ritmo y de tercero absoluto se encuentra séptimo, con Luca Pirri, en cambio, luchando por devolver su Maserati al Top10.

Agotado el carrusel de paradas, Hartling deja el volante a Thilenius con un buen margen sobre sus perseguidores, pero Mikkel Njor, subido al Ginetta-CMR #3 en lugar de Ethan Gialdini, empieza a apretar y a abrirse paso superando al Maserati de Roberto Pampanini para subir al segundo puesto.

El danés gana terreno a Thilenius en cada vuelta, hasta alcanzarlo y superarlo para después lanzarse hacia un triunfo cómodo y merecido a nivel absoluto y en la Clase SILVER, seguido por el Audi-LP Racing #88 de Rosina/Marcucci, que con paciencia remontó hasta la segunda plaza, arrebatándosela al Mercedes-SR SchnitzelAlm de Thilenius/Hartling, que se conformó con el tercer escalón del podio general teniendo de todos modos en sus manos la victoria en la Clase PRO/AM.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Davide Cavazza

Esto también gracias al increíble episodio que vio al Mercedes-NM #115 de Montserrat/De Martin entrar en contacto con el Maserati de Thomas Yu Lee a la salida de 'Quercia', acabando contra las barreras para un triste abandono, mientras que el asiático de LP Racing había caído al fondo por un trompo a la salida de boxes.

En la Clase MASTERS, otro golpe bajo para Maserati y LP Racing cuando el KTM de Marius Aigner embistió de lleno a Prette en la frenada de 'Quercia', dañándole la trasera izquierda cuando faltaban dos vueltas para el final.

Esto entregó el triunfo al KTM-RTR Project #89 de Mraz/Kajaia, que así se resarció tras haberse perdido la Carrera 1 por problemas, con el Top5 que incluye también al Mercedes-NM Racing #116 de Ferrer después de una grandísima remontada desde el fondo.

Al final, los dos únicos Maserati supervivientes en ver la bandera a cuadros son el #18 de L.Pirri/Martin en sexta posición y segundo en MASTERS, seguido por el #7 de Calamia/Pampanini, que es segundo en PRO/AM, por delante del Ginetta-CMR #62 de Tomlison/Simpson, el KTM-MZR #898 de Grip/ y el Porsche-Iron Dames SP #85 de Van Den Hengel/Bovy para cerrar el Top10.