Hamilton y Verstappen se enfrentaron rueda a rueda por cuarta vez en cuatro carreras en lo que va de temporada, y el piloto de Red Bull le arrebató el liderato a su rival de Mercedes con un adelantamiento agresivo en la primera curva de la carrera de Barcelona.

Tras recuperarse para sumar su tercera victoria de 2021 haciendo valer la estrategia ganadora de Mercedes, Hamilton dijo que se había "asegurado" de darle espacio a Verstappen para evitar un toque en el incidente de la primera curva.

También describió sus sentimientos sobre la lucha que vivieron el resto de la carrera.

"Sigo amando esta batalla que estamos teniendo", dijo Hamilton. "No sabía si podríamos seguirles tan de cerca como hicimos al final".

“Obviamente, en la curva 1, la salida no fue ideal y vamos a tener que revisarlo y ver cómo podemos hacerlo mejor en el futuro".

"Pero tan pronto como nos pasaron en la curva 1, pensé, 'está bien, cambia a un modo diferente'. Y de hecho, fue un día realmente bueno".

"Aprendí mucho sobre Max hoy, quizás más que en todas las demás carreras juntas".

"Esto ha sido bueno en ese sentido y ha sido un gran, gran trabajo en equipo de todos nosotros. El sábado estuvimos aquí hasta altas horas de la noche debatiendo sobre la estrategia. Teníamos todas las bases y posibles escenarios cubiertos en ese sentido".

"Por supuesto, solo significaba que tenía que hacer el trabajo por buen camino. Remontar 20 segundos y pico no fue fácil, pero creo que al final salió bien".

Cuando se le pidió que explicara lo que quería decir con respecto a aprender sobre Verstappen durante el GP de España, Hamilton dijo: "Cuando estás con gente en la pista, puedes ver cosas diferentes y observar de cerca".

"Obviamente le seguí relativamente de cerca y aprendí mucho sobre su coche y cómo lo usa. Así que fue una buena carrera en ese sentido".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que no vio ningún problema en la agresividad de Verstappen al comienzo de la carrera.

"Nuestros dos pilotos intentaron ayudarse mutuamente en la salida", dijo sobre la decisión de Hamilton de mantenerse en el lado izquierdo de la pista respetando a Bottas, lo que le dio a Verstappen la oportunidad de colarse por el interior de la curva 1.

"Por eso si estás por fuera, pierdes. La maniobra fue difícil, pero no fuera de lo normal. Por eso está bien, no se tocaron. Al menos no tuvimos ninguna pérdida de carga aerodinámica y no perdimos ninguna pieza".

Otra gran maniobra Leclerc explica su adelantamiento genial 'a lo Alonso' en Barcelona