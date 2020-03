El GP de Australia 2020 no será a puerta cerrada

Westacott citó la final del Mundial Femenino T20 de cricket, que se disputó en Melbourne ante una multitud de más de 86.000 personas.

El domingo, los organizadores del GP de Bahrein anunciaron que solo se permitiría la entrada a "participantes" a su evento, y que se reembolsaría el dinero a quienes hubieran comprado una entrada.

"No es posible eso aquí", dijo Westacott en la radio de Melbourne SEN cuando le preguntaron si Albert Park haría lo mismo.

"Si ves que el otro día en la final de criquet se reunieron 86.000 espectadores, hay que dar la vuelta a las cosas con sensatez y seguir avanzando en la vida mientras tomamos las precauciones necesarias".

"Lo interesante es la carga italiana. Los coches de AlphaTauri y Ferrari ya están en camino desde el aeropuerto de Tullamarine, así que eso es realmente bueno".

"El personal necesario está en sus aviones. Los esperamos en las próximas 12 o 24 horas".

El director médico del gobierno, Brendan Murphy, explicó que celebrar el Gran Premio de Australia no conlleva ningún riesgo.

"No lo creo", declaró en una conferencia de prensa. "Obviamente, la gente ha hablado del equipo italiano Ferrari, pero al entrar al país han pasado controles".

"No hay evidencias de transmisión comunitaria en el estado de Victoria en este momento, por lo que no me preocupa en absoluto ir a eventos multitudinarios o pasear por las calles de Victoria. Así que no creo que haya riesgo para el Gran Premio".

Ante la pregunta de cuándo podrían verse afectados los eventos multitudinarios, añadió: "Ciertamente aún no estamos en un punto de inflexión como ese".

"Creo que eso hay que empezar a planteárselo cuando haya una transmisión generalizada o comunitaria en una o más ciudades del país donde exista un riesgo para las personas que asistían a eventos públicos".

Además, hizo hincapié en que se aplicaron medidas especiales para los visitantes de Italia: "Hemos prestado especial atención a Italia, Irán, China y la República de Corea".

"Creo que el objetivo ahora es tener un buen control fronterizo de cada viajero que vuelve y para que los viajeros que regresan se aseguren de aislarse".

Galería Lista La Fórmula E aplazó la carrera de Sanya programada para el 21 de marzo. Si no se puede definitivamente viajar a China en otro momento del año, se buscará añadir otra carrera probablemente en Nueva York 1 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images La organización del GP de China de F1, del 19 de abril, se canceló por orden del gobierno del país asiático. Se busca alternativa más adelante en la temporada, pero el compactado calendario hace que no sea fácil encontrar hueco 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari tuvo que cerrar sus museos en Modena y Maranello por petición del gobierno de la región 3 / 20 Foto de: Jose Carlos de Celis El DTM cambió la sede de su pretemporada. Tras el brote en Italia, de Monza pasaron a hacerla en Hockenheim... a puerta cerrada 4 / 20 Foto de: Mario Bartkowiak Christian Lundgaard se tuvo que perder los test de Fórmula 2 en Bahrein porque se encuentra en cuarentena en el hotel de Tenerife donde se dieron casos del coronavirus 5 / 20 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Caio Collet (foto) y Adrien David, también miembros de la Academia de Jóvenes de Renault, también se encontraron retenidos en el hotel de Tenerife 6 / 20 Foto de: DPPI El Salón del Automóvil de Ginebra 2020, también cancelado por Coronavirus. Se barajó la posibilidad de pasarlo a septiembre, pero finalmente se volvió "virtual" 7 / 20 Foto de: Motor1 La mayor parte de miembros de nacionalidad japonesa que trabajan en el Mundial de MotoGP se tuvieron que quedar en Qatar desde los test hasta el final del primer gran premio del año, que se esperaba el 8 de marzo 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pero MotoGP acabó cancelando esa cita, la que iba a ser la primera del mundial 2020. Qatar se puso estricto con la entrada y salida a su país de ciudadanos de las zonas afectadas y los equipos no tenían asegurado poder disputar la carrera. 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Y, por la misma razón, también se canceló el GP de Tailandia del 22 de marzo 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La Super Fórmula canceló la ronda que abría su temporada 2020 el 5 de abril se pospuso también por el COVID-19 11 / 20 Foto de: Jun Goto La cita del WorldSBK en Qatar también fue cancelada. Se esperaba para el 15 de marzo 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ferrari y Pirelli no pudieron celebrar el 5 de marzo el test con los neumáticos de 18 pulgadas para 2021 en Fiorano. Se aplazó hasta que sea posible rodar allí. 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El WTCR canceló sus planes de test en Motorland Aragón, que se iban a hacer del 24 al 26 de marzo. Las pruebas pasarán a ser en Hungría, a finales de abril 14 / 20 Foto de: WTCR . La primera cita de la temporada de las 24H SERIES Europe será en Estoril, tras posponerse hasta el 10-11 de julio las 12 Horas de Monza que se iban a disputar el 27-28 de marzo 15 / 20 Foto de: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola La Fórmula E también tuvo que posponer el ePrix de Roma (programado para el 4 de abril), debido a las estrictas medidas tomadas por el gobierno italiano tras la propagación del virus sobre todo por la zona norte del país 16 / 20 Foto de: Jed Leicester / Motorsport Images El GP de Bahrein anunció dos semanas antes de su celebración que se disputará a puerta cerrada, sin espectadores, para evitar la propagación del virus 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Mundial de Motocross tuvo que posponer el MXGP de Trentino, previsto para el 4-5 de abril, hasta el 18-19 de julio, tras la cuarentena generalizada decretada por Italia en varias regiones del norte 18 / 20 Foto de: Adriano Dondi El GP de Bahrein 2020, la segunda carrera de la temporada, será la primera de la historia de la F1 que se disputará a puerta cerrada 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Mundial de Motocross y la FIM decidieron posponer a mediados de julio la cuarta cita del campeonato, el MXGP de Trentino por la expansión del coronavirus. Iba a ser el 4-5 de abril. 20 / 20 Foto de: Ray Archer

