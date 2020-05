Grandes historias detrás de fotos míticas de Fórmula 1 - Parte 1

En esta ocasión, la selección la hace Steven Tee

Ha sido uno de los fotógrafos de Fórmula 1 más destacados durante los últimos 30 años. El ahora director general de LAT, que forma parte de Motorsport Images, ha sido testigo de primera mano de muchos hechos históricos.

Le hemos pedido que seleccionara algunas de las imágenes que más significan para él, y nos diga por qué son tan especiales. Disfruta de ellas.

Lo más aconsejable es hacer click sobre cada foto para saborearla en grande tras leer su historia.

1. Grosjean vuela en la salida del GP de Bélgica 2012

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

¡Soy un tipo de costumbres, algunas buenas y otras malas! Durante más años de los que me gustaría recordar, he capturado el inicio del Gran Premio de Bélgica desde el interior de La Source. Es un lugar único, una horquilla 300 metros después de la línea de salida, y es accesible para aquellos fotógrafos que quieran quedarse allí durante la carrera.

El gran premio de 2012 se destaca porque pude lograr un ángulo alternativo del gran accidente de Romain Grosjean. Esta foto se hizo con una lente súper gran angular de 14 mm, y yo estaba parado a no más de cuatro pies de distancia de él cuando voló sobre la cabeza de Fernando Alonso.

Estaba en un pequeño grupo de fotógrafos, y una vez que acabé de fotografiar el accidente, me di la vuelta y descubrí que todos menos uno habían desaparecido, ¡no sé si eso significa que soy muy dedicado o un estúpido! Probablemente un poco de ambas, pero ahora tengo la foto buena para compartirla.

2. El foco en Lewis Hamilton, GP de Japón 2010

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Esta foto de Lewis Hamilton la hice dentro del box de McLaren durante la clasificación para el GP de Japón de 2010.

Las fuertes lluvias llegaron justo antes de que salieran los coches, y todos pasaron la siguiente hora esperando un tiempo lo suficientemente amplio como para poder correr, pero no fue así, y la clasificación se pasó a un soleado domingo por la mañana.

Lewis se sentó pacientemente en su monoplaza y, aunque finalmente se quitó el casco, mantuvo un aura de concentración total en todo momento. Se sabe que no le gustan las fotos de sí mismo usando el 'pasamontañas', pero le enseñé esta, casi en modo zen, ¡y le gustó!

3. El magistral dominio de Jenson Button en el GP de Canadá 2011 en lluvia

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Creo que las dos veces que he trabajado más empapado fueron en el GP de Mónaco de 1984 y en Canadá 2011.

Mantener el equipamiento seco y en funcionamiento es primordial cuando el clima es tan malo como el día de aquella carrera, ya que obviamente necesitas poder seguir haciendo fotos. Yo llevo dos cámaras, pero cuando llueve, mantengo una segura y seca en la bolsa, como método seguro. Las pieles de gamuza son una forma brillante de limpiar el aerosol de las lentes, evitando que se empañen, y yo siempre llevo una.

Jenson Button llegó desde el fondo de la parrilla para ganar, principalmente por su brillantez en las horrendas condiciones, y el trabajo del fotógrafo es ilustrar eso, lo que espero que haga esta foto.

La hice en la última curva cuando la pista estaba más mojada, y después de que Jenson pasara por ahí, el director de carrera Charlie Whiting hizo sacar la bandera roja. Al usar una velocidad de obturación tan alta como la luz permitía, fue posible congelar la lluvia que golpeaba la pista y el coche, destacando las condiciones.

4. La primera victoria de Fernando Alonso con Ferrari, en el GP de Bahrein 2010

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Conocí a Fernando por primera vez cuando era un joven piloto de test del equipo Renault F1. Estábamos en la genial casa de Flavio Briatore en Malindi, Kenia, para un campamento de entrenamiento previo a la Navidad, en diciembre de 2001, y durante la cena, una noche, protestaba por la falta de celebraciones y emociones que algunos de los pilotos de esa época, en particular Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher, mostraban después de ganar carreras.

Fernando prometió que si ganaba una carrera, lo celebraría con gran estilo, y nunca defraudó a los fotógrafos, ideando formas creativas para demostrar su gran alegría de ganar tanto en el parque cerrado como en el podio.

Tuve la suerte de estar en un balcón directamente encima de donde dejó el Ferrari de su primera victoria de rojo en Bahrein 2010. Me encanta la manera y las líneas limpias de esta toma, Fernando parece que está emulando la estatua del Cristo Redentor que se encuentra sobre Río de janeiro

Esta foto adorna una pared de su increíble museo en Oviedo, ¡así que fue un buen trabajo!

5. Hamilton en lugar de Alonso, GP de Abu Dhabi 2018

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Abu Dhabi se ha convertido en 'la carrera de los donuts', desde que Nico Rosberg ganara el campeonato allí en 2016. Trabajo estrechamente con McLaren y Alonso, así que cuando F1 Racing me preguntó si podría hacer un reportaje de la última carrera de Fernando, estaba muy feliz de aceptarlo.

Escuché que haría donuts en la recta de salida/llegada después de cruzar la línea, y encontré el lugar perfecto para capturarlo, en la torreta a mitad de la recta. A los fotógrafos se les permite subir al muro de boxes una vuelta después del final, y corrí desde el garaje de McLaren a la torre, puse mi lente de zoom de 70/200 mm y esperé a Alonso.

Hamilton cruzó la meta y ganó la carrera, condujo lentamente por la pista, se detuvo justo debajo de mí, y empezó a hacer trompos. No me podía imaginar estar tan bien ubicado de nuevo para captar el arte de los donuts, y me encanta esta toma, pero cuando Fernando llegó y comenzó su actuación, estaba demasiado lejos de mí y envuelto en el humo de Lewis.

Fue agridulce, pero por suerte mi compañero Sam Bloxham estaba en el balcón de boxes, ¡y consiguió fotografiar a Fernando perfectamente! El trabajo de equipo en LAT images en su mejor momento, el resultado era genial.

6. Tres pilotos en paralelo en el GP de España 2019

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Normalmente, el mejor lugar para un inicio de carrera es el exterior de la curva 1, disparando de frente, usando una lente larga, y he estado en esa posición cientos de veces.

Sin embargo, es bueno probar cosas diferentes cuando las circunstancias lo permiten, y esta foto de la salida del GP de España 2019 es un buen ejemplo de ello. Los coches están muy igualados en Barcelona debido a todas las pruebas que pueden hacer en invierno, y hay un largo camino cuesta abajo hasta la curva 1. Esa combinación a menudo brinda la oportunidad de que hasta tres coches lleguen emparejados.

Esta toma tiene exactamente eso, y se captura poco antes del punto de frenada utilizando una lente corta de 85 mm y una apertura pequeña y una velocidad de obturación rápida. ¡Es el mejor punto de Barcelona! Confía en mí: de pie, tan cerca de 20 coches a centímetros de distancia... ¡es un lugar muy emocionante para hacer fotos!

7. Capturando a la siguiente generación de la F1

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

He cubierto más de 650 carreras de F1, empezando en 1984, y he visto a algunos de los mejores pilotos y las mayores rivalidades durante todo ese tiempo. Sé que la gente dice que la F1 no es lo que era, pero para ser sincero, también lo decían en 1984.

La verdad es que la F1 nunca ha sido más fuerte, y la cosecha actual de talentos jóvenes se asegurará de que la F1 siga siendo muy observada y comentada en los próximos años. Tuve mucha suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto, y lograr esta toma detrás de los focos de los jóvenes relajándose y charlando antes del desfile de pilotos.

Por lo general, pasan el tiempo en el área de espera firmando autógrafos para todos los niños de la parrilla que componen el espectáculo previo al inicio, pero, desgraciadamente para los niños y afortunadamente para mí, su autobús se vio atrapado en un atasco y se perdieron la cita.

Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Alex Albon y Charles Leclerc han estado compitiendo entre ellos en las categorías inferiores y el karting desde que eran niños pequeños, y seguirán haciéndolo en F1. El futuro es ciertamente brillante.

8. Leclerc y Verstappen, GP de Austria 2019

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Otra foto de los jóvenes fenónemos. Esto es tras la clasificación del Red Bull Ring, y Charles acababa de lograr la pole, con Max tercero. Mientras se está entrevistando a Hamilton, que está en segundo plano, hablan animadamente en la recta de salida / llegada. ¡La foto la hice por la pose de pistolero de Leclerc!

Esta foto cobró mayor importancia al día siguiente después de que los dos batallara rueda en rueda, y Verstappen se impuso por la victoria frente a 30.000 aficionados holandeses, dando a Honda su primera victoria en F1 desde 2006.